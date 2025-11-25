Сбер предупредил о росте числа видео с дипфейками

В социальных сетях стало появляться больше поддельных видео, в том числе с дипфейками медийных людей. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

© fadfebrian/iStock.com

Фейковые новости часто создаются на темы, способные вызвать резонанс и панику, отметил Кузнецов. По его словам, цель такого контента заключается в дезинформации россиян. Люди воспринимают видео за правду и пересылают друг другу в мессенджерах.

Качество дипфейков значительно улучшилось. Сейчас лишь один из четырёх человек способен распознать подделку «на глаз» без использования дополнительных технологий, сказал Кузнецов.

Авторов таких роликов сложно отследить, поскольку сначала они публикуются в анонимных каналах и лишь потом в социальных сетях. Необходимо принимать контрмеры, подчеркнул Кузнецов.

Выдвигаются предложения о маркировке контента с дипфейками и об ответственности за их злонамеренное использование и распространение. Но такие инициативы важно форсировать, чтобы как можно скорее довести до статуса принятых законов, — Станислав Кузнецов.

Сбер разработал сервис по выявлению дипфейков, который способен анализировать сразу несколько лиц в кадре с разным фоном и освещением. По словам Кузнецова, инструмент готов к интеграции с заинтересованными компаниями. Решение готовится к масштабированию для физических лиц. Внедрение инструмента планируется на площадках Сбера, чтобы граждане могли самостоятельно проверять контент на достоверность.

