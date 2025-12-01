Российских подростков массово втягивают в преступные схемы

Подростки часто становятся невольными соучастниками телефонных мошенников, даже не подозревая об этом. Преступники используют изощрённые методы, стремясь заполучить доступ к их банковским картам либо превратить подростков в так называемых дропов — лиц, используемых для осуществления платежей или вывода украденных денег. Расскажем о схемах привлечения подростков к участию в дропперстве и о чём говорить родителям с ребёнком, чтобы он не стал дропом.

Почему молодёжь в зоне риска

Статистика свидетельствует о тревожной тенденции: согласно данным Сбера, в легализации преступных доходов сейчас участвуют около 2 миллионов человек, и более половины из них — молодёжь в возрасте до 24 лет. За последние три года количество киберпреступлений с участием несовершеннолетних выросло в 74 раза.

Мошенники целенаправленно вовлекают в свои схемы молодёжь, используя их доверчивость и стремление к быстрому заработку. Подростки легко соглашаются на сомнительные предложения, не осознавая юридических последствий, а их активность в соцсетях и мессенджерах делает их идеальной мишенью.

Основные схемы вовлечения в дропперство

Схема 1: предложение работы через соцсети или мессенджер

Объявления о поиске сотрудников мошенники размещают на досках объявлений, в соцсетях или присылают в личные сообщения. Вакансия выглядит привлекательно: высокая зарплата, несложные обязанности, образование и опыт не важны.

Что за ней скрывается? Обычно мошенники просят перевести полученную на карту сумму другому человеку либо снять её и передать за вознаграждение. Согласившись на такую «подработку», человек становится участником мошеннической схемы.

Схема 2: предложение выкупить банковскую карту

Мошенники размещают объявление в социальных сетях либо делают массовую рассылку с предложением выкупить банковскую карту. Они предлагают за неё хорошую цену. Подросток может согласиться продать свою карту или карту родителя. Так мошенники получат доступ к реквизитам карты, в том числе к CVV-коду, и смогут использовать карту в преступных схемах вывода похищенных денег.

Схема 3: «Аренда» карты

Злоумышленники размещают в интернете и рассылают в мессенджерах объявления об аренде банковских карт. В них пишут: «Заработай на своей карте, сдавая её в “аренду”». Мошенники убеждают, что это легально и карта нужна, например, для «оборота средств интернет-магазина» или «торговли криптовалютой».

Условия кажутся простыми и безопасными: нужно всего лишь предоставить реквизиты своей карты (номер, срок действия, CVV-код), а иногда и саму карту и получать за это ежедневный или еженедельный «пассивный доход». Но на деле карта превращается в инструмент для дропперских переводов или обналичивания.

О чём говорить с ребёнком, чтобы он не стал дропом

Повышайте финансовую грамотность и мыслите критически. Объясните подростку: лёгкий заработок без квалификации, срочные просьбы о помощи от незнакомцев и любые операции с чужими деньгами через его или ваш счёт — это предложения от мошенников.

Защищайте личные данные как ценный актив. Ваша банковская карта, пароли и коды из СМС — это цифровое продолжение вас. Никогда и ни при каких обстоятельствах никто не должен их узнать. Объясните это ребёнку.

Соблюдайте правило «остановись и проверь». Перед любым финансовым действием по просьбе незнакомца нужно сделать паузу и обратиться за советом ко взрослому.

Создайте атмосферу доверия в семье. Особенно важно донести до детей и подростков, что они всегда могут обратиться к вам с любым вопросом или проблемой, не боясь осуждения.

Главное

Дропперство — это когда обычные люди помогают мошенникам незаконно выводить деньги. В такую деятельность всё чаще вовлекают подростков. В отличие от взрослых, которые часто идут на это добровольно, детей преступники обычно обманывают или шантажируют.

Основные схемы вовлечения: предложения работы, выкупа банковской карты или аренды аккаунта в мессенджере или социальных сетях.

Подростки особенно уязвимы перед мошенниками, потому что их привлекает возможность быстрого заработка, они доверчивы и часто боятся обратиться за помощью к взрослым, даже оказавшись в опасной ситуации. Важно, чтобы ребёнок усвоил, что нельзя передавать реквизиты карты и коды из СМС, верить обещаниям лёгкого заработка, и не боялся рассказывать о подозрительных предложениях взрослым.

