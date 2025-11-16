Сбер: число вовлечённых в мошенничество детей выросло более чем на 30%

Дети и подростки всё чаще становятся мишенью мошенников — за два года количество несовершеннолетних, пострадавших или вовлечённых в криминальные схемы, выросло более чем на 30%. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов накануне SOC Forum 2025.

© Iana Pronicheva/iStock.com

Ошибочно считать, что опасность стать жертвой телефонного мошенничества грозит прежде всего старшему поколению ― злоумышленники искусно манипулируют неопытностью и доверчивостью несовершеннолетних,— предупреждает Станислав Кузнецов.

По его словам, злоумышленники всё активнее используют игровые площадки и цифровые сервисы общения. В виртуальных мирах, чатах игр, социальных сетях и мессенджерах мошенники входят в доверие к ребёнку. Затем ему предлагают обменять игровую валюту, редкие предметы или скины «на выгодных условиях». Убедив ребёнка, преступники просят тайно взять телефон родителей, зайти в банковские приложения и перевести деньги или даже оформить кредиты по их инструкции.

Распространена и схема с запугиванием. Мошенники звонят «от имени госорганов» и сообщают, что у родителей якобы есть «неучтённые ценности», из-за чего им грозит уголовная ответственность. Ребёнка убеждают держать всё в секрете от взрослых и «спасти семью» — собрать деньги и драгоценности и передать курьеру для «официальной декларации».

Отдельная категория атак рассчитана на подростков старше 14 лет. Под видом работников доставки или маркетплейса злоумышленники просят «подтвердить получение заказа» — и выманивают код из SMS, который на самом деле используется для доступа к Госуслугам. После этого появляется «сотрудник госпортала» и заявляет, что на подростка прямо сейчас оформляют кредиты «для финансирования преступной деятельности». Жертву запугивают и требуют срочно «спастись» — перевести все деньги на «безопасный счёт» или передать наличные и ценности курьеру.

Сбербанк призывает родителей заранее объяснять детям базовые правила кибербезопасности: не передавать коды из SMS, пароли и данные банковских карт; в любой непонятной ситуации обращаться к взрослым. Банк также предлагает обучающие сервисы для семей: портал «Кибрарий», приложение СберKids с ИИ-ассистентом СберКотом и платформу «СберСова».

Недетские схемы: как мошенники используют детей и подростков для обмана