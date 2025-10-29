Россиян предупредили о росте мошенничества с фейковыми аккаунтами известных лиц

С начала октября число мошенничеств в мессенджерах с помощью фейковых аккаунтов известных персон выросло в 10 раз. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Мошенники создают поддельные страницы государственных деятелей, генеральных директоров и топ-менеджеров компаний и других известных личностей. Имя и фамилия на фейковой странице совпадают с данными настоящего человека, в профиле — его фотография.

Мошенники способны создавать реалистичные голосовые и визуальные подделки, так называемые дипфейки, имитируя внешность и манеру речи реальных людей, — рассказал заместитель председателя правления СберБанка Станислав Кузнецов на форуме «Диалог о фейках 3.0».

Рассылка писем-мошенничеств происходит как среди знакомых лиц известной личности, включая коллег по работе, так и среди совершенно посторонних людей. Преступники находят информацию о потенциальных жертвах в интернете или его теневом сегменте.

Самой популярной схемой является «фейк-босс». Мошенник представляется руководителем организации и направляет сообщение о скором звонке от якобы сотрудника правоохранительных органов и силовых структур. Обычно фальшивый представитель власти угрожает масштабной проверкой или уголовным преследованием, подкрепляя свои угрозы подложными бумагами. Следующим этапом становится получение личной и корпоративной закрытой информации. Затем потерпевшему предлагают «защитить» свои сбережения — перевести их на «безопасный счёт» или передать курьеру-дропу.

Ранее целью схем «фейк-босс» были сотрудники финансовых отделов, бухгалтеры, чтобы выманить средства компании, но теперь такие сообщения мошенники рассылают широкой аудитории.

Если вы попали в такую ситуацию, Кузнецов предлагает использовать критическое мышление. Чтобы распознать манипуляции мошенников, он предлагает обратить внимание на сами аккаунты.

Поддельные аккаунты нередко обладают характерными признаками, которые сложно скрыть: важно обращать внимание на дату создания аккаунта и сроки последнего обновления имени пользователя. Это позволит вовремя выявить потенциально опасный профиль и избежать рисков стать жертвой мошеннических схем, — сказал Кузнецов журналистам.

Для безопасности он рекомендует незамедлительно сообщать о подозрительных аккаунтах в службу поддержки мессенджера.

