Недетские схемы: как мошенники используют детей и подростков для обмана

В 2025 году в ответ на усиление защиты финансовых сервисов мошенники стали чаще атаковать детей и подростков, используя их доверчивость, любопытство и неопытность. Обещание подарков и лёгких денег, просьбы о помощи от «друзей» — всё это может быть частью плана по опустошению счёта родителей или вовлечению детей в преступную деятельность. Рассказываем, как распознать обман, какие приёмы используют мошенники и на каких чувствах играют, а также какие правила установить в семье, чтобы обезопасить детей и свои финансы от посягательств.

© stockking/Freepik

Дети — новая мишень телефонных мошенников

По данным Банка России, в 2024 году жертвами мошенников чаще всего становились взрослые люди 25–64 лет, активно пользующиеся электронными платежами. Но в последнее время фокус преступников смещается: они всё активнее атакуют детей и подростков, используя их как инструмент для доступа к финансам родителей или как помощников в криминальной деятельности.

Дети интересуют мошенников по двум причинам: их можно использовать, чтобы получить доступ к финансам родителей, или как дропов — промежуточное звено для отмывания преступных доходов.

Эксперты по кибербезопасности Сбера отмечают значительный рост числа таких целенаправленных атак. По данным банка, количество попыток обмана с участием несовершеннолетних за 3 года выросло в 74 раза. Чаще всего мишенью злоумышленников становятся дети 10–14 лет. В этом возрасте они уже активно пользуются телефонами и компьютерами, но ещё не умеют распознавать обман и противостоять манипуляциям.

Почему дети уязвимы перед уловками злоумышленников

Дети и подростки становятся лёгкой добычей преступников из-за особенностей психологического развития, которые те цинично используют.

1. Недостаток жизненного опыта и критического мышления. Дети не умеют распознавать обман в той же мере, что и взрослые. У них ещё не сформирован «внутренний скепсис» и недостаточно знаний о том, как устроена жизнь, включая её негативную сторону. Ребёнок может поверить в легенду о том, что родителей нужно выручать из беды, или клюнет на фальшивое предложение работы, потому что у него недостаточно опыта, чтобы усомниться в этом.

2. Эмоциональная незрелость и импульсивность. Из-за особенностей работы мозга в этом возрасте дети и подростки часто принимают решения под влиянием эмоций — страха, паники, радости или азарта. Поэтому создание искусственной спешки, запугивание и другие виды психологического воздействия лишают ребёнка возможности принимать обдуманные решения.

3. Сильная потребность в одобрении и принадлежности. Для подростков особенно важны социальный статус, признание сверстников и чувство собственной значимости. Мошенники дают им иллюзию быстрого достижения этого. Предложения типа «стань нашим тайным агентом» или «выполни задание и получи приз» играют на желании ребёнка быть причастным к чему-то «крутому».

4. Доверие к взрослым и подчинение авторитету. В детстве часто закладывается установка, что взрослый всегда прав. Подростки бунтуют против этого, но всё ещё зависят от мнения старших. Злоумышленник, представляясь полицейским, сотрудником службы безопасности банка или налоговым инспектором, использует этот слепой кредит доверия. Ребёнку сложно представить, что взрослый, который якобы пытается помочь ему, может быть преступником.

5. Заниженная самооценка и поиск себя. Подростки часто не уверены в своих силах и ищут способы самоутвердиться. Мошенники предлагают им простой путь почувствовать себя умными и значимыми. Схемы, где ребёнку предлагают легко заработать, участвуя в сомнительных финансовых операциях, дают ему ложное ощущение собственной успешности.

Недетские схемы: как злоумышленники манипулируют несовершеннолетними

Вот несколько распространённых схем.

Обман на игровых платформах

Злоумышленники общаются в чатах различных мобильных игр, социальных сетей и мессенджеров и предлагают бесплатную валюту, редкие предметы или скины (оболочки, меняющие внешность персонажей). Для получения такого «подарка» ребёнка просят тайно взять телефон родителя, зайти в мобильный банк и выполнить инструкции. Под таким предлогом деньги переводятся на счета мошенников, а иногда ещё и оформляются кредиты.

Как защититься:

Объясните ребёнку, что бесплатных игровых сокровищ не бывает. Установите правило: любые просьбы посторонних взять ваш телефон для операций в банке или перевода денег — это стоп-сигнал. О таких ситуациях он должен сразу сообщать вам. Для покупок в играх используйте отдельную карту с жёстким лимитом.

Псевдоугроза для родителей

Мошенники звонят от имени представителей государственных органов (полиции, налоговой и так далее) и сообщают о проверке в отношении их родителей или якобы имеющемся у них незадекларированном имуществе. Под угрозой уголовного дела ребёнка убеждают снять на видео деньги и ценности в доме, передать всё курьеру для «декларирования» и хранить случившееся втайне от родителей.

Как защититься:

Объясните ребёнку, что настоящие госслужащие и силовики никогда не действуют через детей и не требуют хранить секреты от родителей. Любой подобный звонок — повод немедленно положить трубку и рассказать обо всём вам.

Лёгкие деньги и подарки

В социальных сетях и мессенджерах мошенники, маскируясь под друзей и знакомых, отправляют жертвам просьбы поучаствовать в голосовании или розыгрыше за вознаграждение — скидку, бесплатную подписку, стикер и так далее. Такие ссылки на «подарки» ведут на фишинговые сайты, где ребёнок вводит логин и пароль от своих соцсетей или мессенджера, после чего они становятся известны преступникам.

Взломав аккаунт, злоумышленники используют его для дальнейшего обмана, в том числе людей из списка контактов ребёнка.

Как защититься:

Научите ребёнка правилу: прежде чем переводить деньги знакомым, которые просят об этом в мессенджере или соцсетях, необходимо позвонить этому человеку и устно перепроверить информацию. Также защиту усилит двухфакторная аутентификация во всех детских аккаунтах.

«Аренда» аккаунтов

Под предлогом лёгкого заработка подростков вовлекают в преступные схемы:

Мошенники активно предлагают в игровых чатах, мессенджерах и соцсетях быстрый и лёгкий заработок — временную аренду аккаунта. Они убеждают, что это абсолютно легально, предлагая вознаграждение от 500 до 2 тысяч рублей. Чаще всего попадаются школьники, предоставляющие доступ к аккаунтам на время уроков.

Полученные аккаунты используются для мошеннических операций: злоумышленники заменяют фото на изображения сотрудников госорганов, публичных лиц или знакомых потенциальной жертвы и рассылают сообщения от их имени. Цель — войти в доверие для получения денег, личных данных или для шантажа. Настоящий владелец аккаунта становится соучастником преступлений.

Как защититься:

Обсудите с подростком, что обещание лёгких денег в интернете почти всегда связано с вовлечением в преступную деятельность. Объясните, что передача своих банковской карты или аккаунта — это соучастие в мошенничестве, за которое предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.

Универсальные правила цифровой безопасности для семьи

Вовлечение детей в мошеннические схемы можно предотвратить с помощью комплексного подхода, сочетающего технические меры защиты и открытое общение.

Образовательные беседы

Регулярно обсуждайте с детьми правила цифровой безопасности. Объясните, что:

Никто не может требовать сохранять что-то втайне от родителей.

Настоящие госслужащие никогда не действуют через детей.

Лёгкого заработка в интернете не существует.

Нельзя передавать личные данные и коды из СМС, даже если их запрашивают от имени друзей или известных компаний.

Найти готовые курсы и материалы по финансовой безопасности можно на различных бесплатных образовательных площадках, таких как «Кибрарий» и «СберСова».

Для детей есть специальные мобильные игры, где в увлекательной форме им рассказывают, как распознать обман в сети. На таких праздниках, как День защиты детей, проводятся тематические мастер-классы и лекции о финансовой безопасности — с живым общением, интерактивами и понятными примерами.

Техническая защита

Настройте родительский контроль на всех устройствах, включая смартфон ребёнка. Установите двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и соцсетях всех членов семьи. Следите за тем, чтобы у третьих лиц, даже членов семьи, не было доступа к вашему смартфону и приложениям, включая банковские. Не предоставляйте доступ ребёнку к вашей основной карте для совершения онлайн-покупок. Используйте для этого виртуальные или отдельные физические карты с лимитами. Либо откройте детскую карту с возможностью контроля операций. Проверять финансовые операции ребёнка можно с помощью специальных сервисов, например в Сбере можно подключить бесплатную услугу «Близкие рядом», — так вы сможете отклонять или одобрять транзакции, если банк посчитает их подозрительными.

Важно создать в семье атмосферу доверия, чтобы ребёнок не боялся рассказать о подозрительных сообщениях или звонках, мог спокойно обратиться за помощью, если стал жертвой мошенников, и не чувствовал стыда за совершённые ошибки.

Нелишней будет и профилактика: покажите детям примеры мошеннических сайтов и сообщений. Разберите вместе подозрительные предложения из интернета и научите их проверять информацию через официальные источники.

Главное

Мошенники целенаправленно используют детей и подростков для получения доступа к финансам их родителей. Основными каналами атак становятся игровые платформы, мессенджеры и социальные сети, где преступники применяют методы социальной инженерии. Наибольшему риску подвержены дети 10–14 лет.

Алгоритмы работы злоумышленников основаны на знаниях особенностей детской психики. Мошенники успешно манипулируют доверием к авторитетам, страхом перед наказанием, боязнью потерять родителей, стремлением к быстрой выгоде и желанием социального одобрения.

Профилактика вовлечения детей в мошеннические схемы требует подхода, сочетающего технические меры с системной просветительской работой.

