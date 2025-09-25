Каждый 100-й взрослый россиянин попадается на уловки кибермошенников

В год жертвой кибермошенников становится в среднем каждый сотый взрослый россиянин. Об этом на полях XXII Международного банковского форума рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

© Freepik

Киберпреступники продолжают придумывать новые схемы обмана россиян, отметил Кузнецов. С начала 2025 года Сбер вернул 2,4 миллиарда рублей со счетов дропов в разных банках. По словам эксперта, сумма уже более чем вдвое превышает результат 2024 года. По итогам 2025 года потери россиян могут достигнуть 340 миллиардов рублей, если не принимать активных мер против кибермошенничества, сказал Кузнецов.

Меры по противодействию мошенничеству заставляют киберпреступников «виться как ужи на сковороде», но пока не приводят к снижению уровня хищений. Злоумышленники находят всё новые лазейки, их ключевое преимущество ― скорость, ― Станислав Кузнецов.

Сбер поддерживает принятие второго пакета законодательных мер по борьбе с мошенничеством — «Антифрод 2.0», подчеркнул Кузнецов. Одна из норм в пакете обязует все банки при проверке операций использовать информацию из государственной информационной системы (ГИС) «Антифрод». Если кредитная организация пропустит мошенника, она должна будет возместить деньги клиенту. Это даст импульс банкам со слабыми системами антифрода лучше защищать клиентов, уверен Кузнецов.

Сбер также выступает за введение маркировки звонков и создание базы идентификационных номеров мобильного оборудования (IMEI). Последняя позволит блокировать мошеннические телефоны по требованию МВД России.

По мнению Кузнецова, участники рынка должны активнее содействовать борьбе против кибермошенников. Помимо банков, в работу должны на равных условиях вовлекаться операторы связи и ИТ-компании, заключил Кузнецов.

