Как мошенники обманывают пенсионеров и как защититься от злоумышленников

Согласно опросу Банка России, 16,5% россиян в возрасте от 65 лет становились жертвами мошенников. Злоумышленники пользуются доверчивостью этой категории населения и разрабатывают схемы, ориентированные именно на неё. Рассмотрим методы обмана пожилых людей с помощью фейковых сообщений о взломе Госуслуг, звонков на домашний телефон и под предлогом смены кода от домофона и на их примере расскажем, как защититься от мошенничества.

Фейковое сообщение о взломе Госуслуг

Чтобы обойти ограничения со стороны операторов сотовой связи, мошенники провоцируют людей самим совершать исходящий звонок.

Как работает схема

Мошенники рассылают поддельные СМС или сообщения в мессенджерах якобы о взломе аккаунта на Госуслугах с указанием фейкового телефона службы поддержки сервиса. Жертва звонит по указанному номеру, и на звонке под разными предлогами фейковая поддержка Госуслуг ей внушает необходимость «спасения» денежных средств. Схема может быть многоэтапной: человека соединяют с якобы различными ведомствами и государственными организациями. В результате человек следует указаниям злоумышленников и отдаёт денежные средства курьеру или переводит их на «безопасный счёт» мошеннику.

Как защититься

Не перезванивайте на номера телефонов, которые присылают в СМС, сообщениях в мессенджере или на электронную почту. Чтобы связаться с организацией, самостоятельно найдите номер на официальном сайте и позвоните на него для проверки информации.

Сотрудники Госуслуг никогда не диктуют, как спасти деньги на счетах в банках, и не переключают на сотрудников правоохранительных органов.

Не поддавайтесь панике и не принимайте поспешных решений под давлением.

Посоветуйтесь со своим родными или обратитесь в ближайший офис любого банка.

Подключите услугу «Близкие рядом» в СберБанк Онлайн. Вы можете выбрать помощника из числа ваших близких или стать им по просьбе близкого. Помощник сможет отклонить операции, которые банк на основе внутренних алгоритмов посчитает подозрительными, по картам и счетам, а также оповещать о них вас. Услуга включает два сервиса: «Проверка операций» доступна бесплатно, вы можете выбрать себе одного помощника, который в случае подозрительной операции может отклонить её. Стоимость «Совместных уведомлений» составляет всего 99 рублей — она предусматривает уведомление назначенного помощника об операциях близкого.

Как услуга «Близкие рядом» помогла сберечь деньги пенсионерки

В Сбербанке «Рамблеру» рассказали о случае женщины в возрасте 69 лет. Её поведение вызвало подозрения у сотрудника банка: она неожиданно закрыла вклад и хотела снять крупную сумму в офисе кредитной организации. Женщина утверждала, что ей нужны средства на срочное лечение внучки с диагнозом ДЦП. Всё это время рядом с клиентом была молодая женщина, которая представилась женой её сына и предъявила медицинскую справку ребёнка.

Задолго до этого случая заботливый сын, зная, как его мама боится быть обманутой, подключил в СберБанк Онлайн бесплатную услугу «Близкие рядом». И это оказалось верным решением — сыну пришло уведомление о странной операции матери, и он ей незамедлительно позвонил. По голосу он заподозрил неладное и попросил передать трубку сотруднику офиса. В разговоре выяснилось, что сын не женат, а молодая женщина, сопровождающая его мать, — мошенница.

Оказалось, что женщине звонили, угрожали и убедили её передать деньги «курьеру» как можно скорее. Клиентка находилась под сильным психологическим давлением, была запугана и не понимала, что происходит. Сотрудники офиса вызвали полицию, а за клиенткой вскоре приехал сын.

Новый код домофона

Мошенники часто маскируются под жилищно-коммунальные службы, управляющие компании или другие бытовые организации и под предлогом решения повседневных забот жителей домов вовлекают их в схемы обмана.

Как работает схема

Мошенники звонят от лица управляющей компании или подрядчиков и уверяют, что в вашем доме будут менять домофон. В течение разговора уточняют количество необходимых ключей к выдаче. Далее сообщают об «индивидуальном коде двери», который придёт в СМС. Для его активации необходимо назвать код из СМС сотруднику сервиса по телефону. На самом деле этот код позволяет получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги». После начинаются звонки якобы от силовых структур, в которых сообщают о взломе аккаунта, переводах средств в поддержку терроризма и угрожают возбуждением уголовного дела. Чтобы спасти деньги и избежать уголовной ответственности, лжесотрудники убеждают незамедлительно перевести все имеющиеся деньги на «безопасный счёт».

Как защититься

Без колебаний прекращайте разговоры, в которых вас просят сообщить персональную информацию или совершить действия с деньгами.

Ни при каких обстоятельствах не передавайте третьим лицам персональные данные, в том числе коды из СМС, логины и пароли, даже если звонок не вызывает подозрений и похож на привычную для вас ситуацию.

Действуйте осознанно и самостоятельно, не совершайте никаких действий по инструкции незнакомцев.

Сохраняйте критическое мышление: проверяйте факты самостоятельно.

Вы можете в сервисе Сообщить о мошеннике в приложении СберБанк Онлайн максимально оперативно связаться с представителем Сбера и предотвратить попытку хищения, в том числе если мошенникам были названы данные банковской карты или код из СМС.

Как в Сбере предотвратили перевод денег на «безопасный счёт»

Однажды в офис Сбербанка обратилась пожилая женщина в возрасте 76 лет. Она приехала на инвалидной коляске и попросила срочно снять наличные со своего депозита.

Женщина была встревожена и нервничала, сотрудница банка решила провести с ней беседу. Она попыталась выяснить причину столь поспешного закрытия вклада, ведь в случае досрочного закрытия депозита она теряла начисленные проценты. С клиентом не только подробно обсудили финансовые риски и возможные последствия, но и рассказали о нескольких реальных случаях обмана современных мошенников.

После долгих бесед выяснилось, что, когда обратившаяся пожилая женщина находилась в больнице на стационарном лечении, с ней связались телефонные мошенники. Они внушить ей мысль, будто её сбережения используются для финансирования зарубежных организаций и их срочно нужно перевести на якобы «безопасный счёт». Напуганная женщина тайком покинула больницу и приехала в банк на такси, которое заказали ей мошенники.

К счастью, благодаря разъяснениям сотрудника банка сбережения пожилой женщины удалось сохранить.

Звонок на домашний телефон

С 1 июня 2025 года действует новое правило: во время разговора по сотовому телефону пользователям больше не приходит СМС-код для авторизации на сайте «Госуслуги».

Эта мера призвана снизить риски мошенничества, однако аферисты быстро адаптировались и изменили тактику. Они звонят пожилым людям, которые реже пользуются интернетом, но доверяют звонкам на домашний телефон. Пенсионеры полагают, что их домашний номер могут знать только официальные организации.

Как работает схема

Мошенники звонят на домашний телефон, представляясь сотрудниками оператора связи или другой известной компании. Повод может быть любым: продление услуги, подтверждение информации, технические работы. Злоумышленник, удерживая человека на связи на стационарном аппарате, просит назвать код из СМС, который приходит на мобильный телефон жертвы. Это нужно якобы для подтверждения операции. На самом деле этот код предназначен для входа на портал «Госуслуги». После передачи кода мошенники получают доступ к личному кабинету жертвы. Затем мошенники звонят, выдавая себя за сотрудников полиции или прокуратуры, и сообщают, что из-за разглашения секретного кода ваши деньги находятся в опасности, якобы они переводятся на счета экстремистских организаций или за границу. Для «спасения» средств они предлагают срочно перевести все деньги на «безопасный счёт» или передать курьеру.

Как защититься

Никогда не называйте никому пароли и одноразовые коды подтверждения из СМС.

Сотрудники операторов связи, служб доставки, поликлиник, государственных организаций и других организаций не запрашивают такие данные по телефону. Если вам позвонили от их имени и просят сведения — вешайте трубку.

Всегда уточняйте информацию через официальные контакт-центры организаций, от имени которых вам звонят.

Не поддавайтесь панике и не принимайте поспешных решений под давлением.

Используйте сервис безопасности Определитель номера в СберБанк Онлайн, чтобы защитить себя от звонков мошенников. Риск стать их жертвой при использовании сервисов, подобных безопасности, сводится к нулю.

Как сотрудник банка спасла пожилую пару от мошенников

Супруги-пенсионеры попали под влияние мошенников, которые представлялись сотрудниками полиции и вынуждали пожилых людей оформить кредит и передать им деньги. Пенсионеры пришли в отделение банка и рассказали сотруднику банка о том, что оформляют кредит для лечения зубов.

Сотрудник заподозрила, что пара попала под влияние злоумышленников, и объяснила, как их обманывают. Осознав факт обмана, клиент почувствовал себя плохо. Банковский работник успокоила его, привела в чувство и вызвала скорую для оказания помощи. В итоге деньги клиента были спасены и ему вовремя оказали необходимую помощь.

Главное

Пенсионеры из-за своей доверчивости часто становятся жертвами мошенников. Помните, что не стоит никому сообщать коды и пароли, поступающие на телефон, нужно самостоятельно уточнять информацию через официальные контакт-центры или обратиться за советом к родным или в ближайший офис банка. А чтобы быть спокойнее, можно подключить дополнительную защиту от мошенничества — бесплатную услугу «Близкие рядом» от Сбера.

Топ-10 самых изощрённых схем мошенников

Реклама.

Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ОГРН: 1027700132195. Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. www.sberbank.ru. СберБанк Онлайн 6+.

Erid: F7NfYUJCUneTSxXEGftd