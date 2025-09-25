Телефонное мошенничество: популярные уловки и как не стать жертвой

Ежегодно миллионы россиян становятся жертвами телефонных мошенников, теряя сбережения, недвижимость и даже попадая под уголовное преследование. Несмотря на усилия правоохранительных органов и банков, масштабы преступлений продолжают расти. Разобрались, как защитить себя от мошеннических атак.

© Pekic/iStock.com

Телефонное мошенничество: масштабы и убытки

Проблема телефонного и онлайн-мошенничества в России приобрела характер национального бедствия, масштабы которого ежегодно увеличиваются. Согласно статистике МВД, в 2024 году потери граждан от мошеннических действий достигли 200 миллиардов рублей, что на 36% больше, чем годом ранее. По оценке Сбербанка, ущерб от мошенничества был ещё серьёзнее и превысил 295 миллиардов.

Негативная динамика сохраняется и в 2025 году: за первые четыре месяца телефонные и интернет-мошенники похитили у граждан 64 миллиарда рублей — на 17% больше, чем в январе — апреле 2024-го. По данным полиции, на этот вид преступности приходится более трети всех совершённых правонарушений.

85% всех успешных атак совершается по телефону с применением методов социальной инженерии. Согласно прогнозам Сбера, по итогам 2025 года общий ущерб от действий мошенников может достигнуть 340 миллиардов рублей.

В 2025 году вступило в силу несколько законов, направленных на борьбу с мошенничеством. Власти ввели период охлаждения при оформлении кредитов и уголовную ответственность для дропов, а банки получили возможность приостанавливать операции при выявлении признаков их совершения без согласия клиента.

Дропперы, или дропы: кто такие, как работают схемы и как не стать мошенником

Эволюция обмана: от звонка до диверсий

Методы мошенников постоянно адаптируются к новым реалиям: злоумышленники перешли от прямого хищения к сложным многоходовым комбинациям, использующим социальную инженерию и психологическое давление.

Основные вехи развития сценариев мошенничества:

В 2021 году наиболее распространённым способом обмана стали звонки якобы от сотрудников служб безопасности банков, целью которых было получение контроля над счетами и выведение средств.

К 2022 году мошенники стали активнее маскироваться под чиновников, представителей Центробанка и других. Они убеждали не только отдать личные сбережения, но и оформить кредит.

В 2023 году массовый характер приобрели звонки от лжесотрудников правоохранительных органов и операторов связи. Стали фиксироваться случаи, когда потерпевших убеждали продать недвижимость.

В 2024–2025 годах схемы стали адаптироваться к различным бытовым ситуациям. Теперь мошенники чаще представляются сотрудниками почты, поликлиник, социальных служб и управляющих компаний, в том числе пытаясь получить код доступа к личному кабинету на Госуслугах. После чего следует не только выманивание всех сбережений, но и шантаж.

В чём же заключается шантаж? Потерпевшего запугивают уголовной ответственностью, обещают вернуть ему похищенные деньги и вовлекают в псевдооперативные мероприятия, вынуждая совершить противоправные действия якобы для помощи следствию. Так россиян убеждают совершать поджоги, нападать на административные и общественные здания, устраивать теракты и диверсии.

Попавшие под влияние мошенников несут не только финансовые потери, но и подпадают под уголовное преследование.

Инструменты преступников: мессенджеры и дипфейки

Одна из причин эффективности телефонного мошенничества — анонимность. Ключевым инструментом злоумышленников являются мессенджеры. Поэтому Роскомнадзор заблокировал возможность голосовых звонков в Telegram и WhatsApp*, усилив борьбу с мошенниками. Через них совершалась значительная часть мошеннических звонков.

Преступники продолжают использовать мессенджеры для рассылки фейковых сообщений. Они создают аккаунты с аватарками государственных органов или поддельные профили публичных лиц, взламывают аккаунты обычных пользователей и используют их для обмана людей из их списка контактов.

Второй опасный тренд — использование мошенниками дипфейков. Преступники, освоившие данную технологию, генерируют фальшивые документы и устраивают аудио- или видеозвонки с участием смоделированных нейросетью персон. Исходные данные о жертвах мошенники получают из открытых источников. Это делает их атаки более персонализированными и убедительными.

*Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории Российской Федерации.

Почему обман так эффективен и кто в группе риска

Пострадать от мошенничества может любой человек, но есть группы повышенного риска:

Пожилые люди часто становятся жертвами из-за недостаточного владения цифровыми технологиями и повышенного доверия к официальным инстанциям. Дети и подростки попадают в ловушки через игровые платформы и социальные сети, где преступники маскируются под сверстников или представителей школ. Импульсивные и азартные люди также в группе риска, потому что готовы поверить в возможность быстрого обогащения. Люди, переживающие периоды эмоциональной нестабильности — стресс, болезнь или финансовые трудности. Всё это снижает способность к критическому мышлению.

Мошенники искусно используют возрастные и психологические особенности людей. Исследования выделяют три психотипа жертв: «провокатор» — руководствуется жадностью, «авантюрист» — ищет рисковые ситуации, «доверчивый оптимист» — следует установке «я всегда всё делаю правильно», охотно сотрудничает со «службами». Жертвами их делает то, что они не всегда хорошо осознают указанные стремления, в то время как их могут использовать мошенники.

Преступники также стараются находить персональные уязвимости — например, одиночество, финансовые проблемы или доверчивость. Поэтому защита от мошенничества начинается с понимания собственных слабостей и эмоциональных состояний, которые могут сделать нас уязвимыми.

Правила цифровой гигиены: как не стать жертвой мошенников

Чтобы защититься от мошенников, достаточно соблюдать простые правила:

Немедленно прервите разговор при любом сценарии, в котором вас просят совершить какие-либо действия с деньгами или сообщить персональную информацию, даже если ситуация кажется безопасной. Найдите официальный номер организации, от имени которой вам звонили, и позвоните сами.

Никогда не выполняйте требования незнакомцев: просьбы о переводе денег, установке приложений, демонстрации экрана или переходе по ссылкам должны быть для вас стоп-сигналом.

Не сообщайте никому коды из СМС.

Не перезванивайте на неизвестные номера из сообщений — это частый способ вовлечения в мошеннические схемы.

Используйте бесплатные сервисы безопасности в мобильных приложениях банков, например определение мошеннических звонков в Сбербанк Онлайн.

Не поддавайтесь психологическому давлению. Мошенники часто создают искусственную спешку, запугивают или предлагают быстрые решения.

Если возникли сомнения, обратитесь за советом к родным и близким или в ближайший офис вашего банка.

Ключевые принципы, которые нужно помнить:

Деньги в банке не нужно спасать — они уже в безопасности.

Силовые структуры не привлекают граждан к операциям — любые предложения помочь в поимке преступников являются обманом.

По закону сотовые операторы, банки и чиновники не имеют права работать через иностранные мессенджеры.

Центробанк, Социальный фонд, налоговая служба, представители портала «Госуслуги» и других ведомств не просят совершать операций с личными счетами и раскрывать персональные данные во время телефонных звонков. Все подобные случаи являются мошенническими.

Как банки защищают клиентов: пример Сбера

Антифрод-системы для противодействия мошенничеству сегодня есть у всех российских банков. Разберём, как это работает, на примере крупнейшего банка страны. Сбербанк применяет многоуровневую систему защиты клиентов с использованием ИИ и предупредительных мер.

Фрод-мониторинг в реальном времени

Система анализирует не только финансовые операции клиентов. При выявлении подозрительной активности транзакция блокируется и требует дополнительного подтверждения.

Сервисы безопасности в СберБанк Онлайн

В мобильном приложении доступно более 20 бесплатных инструментов защиты, которыми ежемесячно пользуется более 8 миллионов человек. Риск стать жертвой мошенников при использовании сервисов безопасности сводится к нулю.

Вот лишь некоторые из этих сервисов:

Определитель мошеннических звонков с блокировкой подозрительных номеров.

Сервис «Сообщить о мошеннике» для оперативного обмена информацией о подозрительных реквизитах. Он также информирует банк в случаях, если мошенники всё же дозвонились до вас.

Встроенный антивирус для ежедневной проверки устройства.

Раздел «Не дай себя обмануть» с актуальной информацией о схемах мошенников и способах защиты и другие инструменты.

Сервис, позволяющий проверить любой номер на принадлежность злоумышленникам.

Комплексный подход Сбера сочетает технологические решения с персональной помощью, что позволяет эффективно противостоять как традиционным, так и новым мошенническим схемам.

Главное

Телефонное мошенничество является масштабной угрозой для россиян из-за быстрой адаптации преступников к новым технологиям и использования психологических уязвимостей жертв. Злоумышленники постоянно меняют схемы, но все они играют на одних и тех же человеческих слабостях: жадности, авантюризме, доверчивости и страхе. Наиболее уязвимы пожилые люди, подростки и те, кто переживает стресс или финансовые трудности.

Для обмана граждан активно используются мессенджеры. Всё чаще для обмана используют дипфейки. Ключевая защита от этого — критическое мышление, использование технологических инструментов безопасности и соблюдение цифровой гигиены: не сообщать коды из СМС, не переводить деньги по просьбе незнакомцев и не поддаваться панике.

Семь сервисов, которые защитят вас от мошенников

Реклама.

Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ОГРН: 1027700132195. Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. www.sberbank.ru. Сбербанк Онлайн 6+.

Erid: F7NfYUJCUneTSxXEGgGj