Эксперты ожидают роста цен в магазинах на импортируемые товары

Банк России сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 6,5–7%. Об этом сообщил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов на встрече со студентами в Томском государственном университете. Эксперты оценили вероятность реализации прогноза регулятора и назвали товары, которые подорожают в магазинах.

© ruslan117/iStock.com

Прогноз Центробанка выглядит вполне реалистичным, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Месячная инфляция в 0,5% в октябре оказалась существенно ниже того, что показывали недельные данные (0,84%). Последние сведения указывают на то, что инфляция скорее складывается в диапазон 6–6,5%. Михаил Васильев Главный аналитик Совкомбанка

Прогноз по инфляции на конец года на уровне 6,3% даёт и главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Однако эксперт подчёркивает, что изначально прогноз был ниже. Его повысили из-за риска роста цен в связи с переносом части экономической активности на конец 2025 года, вызванного повышением с 1 января налога на добавленную стоимость (НДС).

Менее оптимистичен прогноз начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева. Он считает, что до конца года инфляция может находиться в диапазоне до 8%. Прогноз ЦБ реалистичен при условии роста предложения, говорит эксперт.

Вопрос реалистичности темпов инфляции упирается в увеличение объёма предложения. Если спрос регулятор смог чуть-чуть погасить политикой высокой ставки, то нужно стимулировать рост предложения. Если удастся сделать рост предложения реальным, тогда прогноз ЦБ достаточно точен. Олег Абелев Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин предупреждает, что прогноз по инфляции может быть превышен в случае роста волатильности на валютном рынке. Ситуация на нём нестабильная в связи с новостями о потенциальном снижении закупок российской нефти на фоне ужесточения санкций.

В такой ситуации более быстрыми темпами начнут расти цены на импорт, включая как непродовольственные товары, так и импортируемое продовольствие, а также конкурирующие с ним российские аналоги. В перспективе увеличение ставки НДС, вероятно, приведёт к продолжению заметного роста цен на крайне широкий круг товаров и услуг в начале будущего года. Борис Копейкин главный экономист Института экономики роста им. Столыпина

Роста цен на импортируемые товары ожидает и Абелев. Он считает, что сильнее остальных будут дорожать кофе, чай, тропические фрукты, какао-сырьё и другие аналогичные товары.

Всплеск инфляции к концу года ожидает директор аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Михаил Курдюков. Он связывает его с традиционным ростом цен перед праздниками. Ситуация не новая и заложена в прогноз ЦБ до конца года, объяснил эксперт.

Рост цен с Нового года будет вызван повышением НДС, согласна и руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она считает, что защищены от повышения стоимости социально-значимые товары, где сохранится льготная ставка НДС 10%. Остальные группы товаров будут дорожать.

