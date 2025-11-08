Какие покупки выгоднее: в рассрочку или по кредитной карте

Если вам не хватает денег на покупку нужной вещи, её можно приобрести в рассрочку или по кредитной карте. И в том, и в другом случае можно обойтись без переплаты. Однако каждый из способов имеет свои особенности. Рассказываем, когда выгоднее пользоваться рассрочкой, а когда лучше совершать покупки по кредитке.

Особенности рассрочки

Рассрочка — это способ расчёта за товар, при котором его полная стоимость выплачивается не единовременно, а несколькими частями. Платежи вносятся в установленные сроки после оформления сделки. Все ключевые параметры такого способа оплаты — итоговая цена товара, график и размер взносов, продолжительность периода рассрочки — фиксируются в договоре.

Воспользоваться рассрочкой можно непосредственно в магазине. Её часто предлагают продавцы мебели, электроники, бытовой техники и ювелирных изделий. Такой способ расчётов также встречается в свадебных салонах, турагентствах, медицинских центрах, на маркетплейсах.

Главным преимуществом рассрочки является отсутствие процентов, поэтому покупатель возвращает только сумму, соответствующую стоимости покупки.

Однако в некоторых случаях пользователи переплачивают:

специализированные сервисы рассрочки берут свою комиссию;

иногда продавцы завышают стоимость товаров, продаваемых в рассрочку;

за просрочку платежей предусмотрены неустойки и процентные начисления.

При этом классическую рассрочку не стоит путать с банковской. В первом случае сторонами договора выступают только покупатель и магазин, а во втором между ними появляется посредник — кредитная организация. Рассрочки от банков чаще всего представляют собой обычный кредит, по которому нужно платить проценты. Но для привлечения покупателей их выплату может взять на себя продавец. Другой вариант — предоставление скидки в размере переплаты. Если таких опций не предусмотрено, нагрузка ложится на плечи покупателя.

Некоторые магазины и маркетплейсы предоставляют собственные программы рассрочки и не взимают комиссий и процентов. А другие — сотрудничают с банками и микрофинансовыми организациями, которые берут плату за свои услуги. Конкретные условия покупатель может увидеть при ознакомлении с правилами продажи товара. Мери Валишвили доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова

Рассрочка может быть без первоначального взноса, но чаще всего первый платёж требуется внести сразу же. Также стоит учитывать, что рассрочка предполагает строго целевое использование средств. Она предоставляется только на определённые товары, и купить с её помощью другие вещи не получится.

Маркетплейсы с рассрочкой: особенности и сравнение условий

Особенности кредитной карты

Кредитная карта — платёжное средство, позволяющее держателю пользоваться заёмными средствами в пределах установленного лимита.

Особенности кредитки:

Возможность не платить проценты . Кредитные карты предусматривают беспроцентный период, который обычно составляет от 60 до 120 дней. Если соблюдать все условия, в течение этого времени пользоваться средствами можно бесплатно.

. Кредитные карты предусматривают беспроцентный период, который обычно составляет от 60 до 120 дней. Если соблюдать все условия, в течение этого времени пользоваться средствами можно бесплатно. Отсутствие первоначального взноса . Кредиткой можно оплатить полную стоимость покупки или любую её часть. Решение принимает владелец карты.

. Кредиткой можно оплатить полную стоимость покупки или любую её часть. Решение принимает владелец карты. Средства можно использовать на любые цели . Кредитной картой можно оплатить любые покупки. Единственное, что нужно учитывать, — беспроцентный период может не действовать на снятие наличных и переводы.

. Кредитной картой можно оплатить любые покупки. Единственное, что нужно учитывать, — беспроцентный период может не действовать на снятие наличных и переводы. Возобновляемый лимит. Кредиткой можно пользоваться долгое время. После того как вы вернёте долг, её лимит возобновляется, что позволяет совершать новые покупки.

Кредиткой можно пользоваться долгое время. После того как вы вернёте долг, её лимит возобновляется, что позволяет совершать новые покупки. Кешбэк и бонусы. В рамках программ лояльности банков держатели банковских карт могут получать кешбэк, скидки и бонусы за покупки.

Чтобы не платить проценты по кредитке, нужно строго соблюдать все требования банков: вовремя вносить ежемесячные платежи, не допускать просрочек, избегать операций, не входящих в беспроцентный период. В противном случае банк насчитает высокие проценты.

Когда выгоднее рассрочка, а когда — кредитка

Выбор наиболее выгодного способа оплаты зависит от конкретной ситуации, рассказывает руководитель направления по развитию потребительского кредитования Инго Банка Дмитрий Долженко.

Рассрочка может оказаться предпочтительнее в следующих случаях:

Если магазин берёт на себя переплату , предоставляя скидку на товар, — в итоге сумма выплат по рассрочке за указанный период будет равна цене товара без скидки.

, предоставляя скидку на товар, — в итоге сумма выплат по рассрочке за указанный период будет равна цене товара без скидки. Если требуется долгий срок погашения, поскольку рассрочку можно оформить на срок до года, а иногда и дольше. Это позволяет выгодно оплатить крупную покупку, на погашение которой уйдёт много времени.

Кредитная карта более выгодна в ситуациях, когда нужен универсальный инструмент: она работает везде, где принимают карты, без необходимости искать магазин-партнёр. Её можно использовать для совершения ежедневных покупок, пока собственные средства остаются на вкладе или накопительном счёте, где начисляются проценты на остаток. Дмитрий Долженко Руководитель направления по развитию потребительского кредитования Инго Банка

Таким образом, кредитная карта с льготным периодом идеально подходит для ежедневных и средних по размеру покупок, на полную оплату которых потребуется несколько месяцев. Рассрочка же лучше подойдёт для более крупных покупок с более продолжительным сроком выплат, заключает эксперт.

При этом важно учитывать, что оформление рассрочки часто требует подписания отдельного договора и прохождения кредитного анализа, в то время как действующую кредитную карту достаточно просто приложить к терминалу, подчёркивает Долженко.

Главное

Рассрочка и кредитная карта — два продукта, позволяющие совершать покупки, если вы не можете сразу оплатить полную стоимость товара собственными деньгами.

Рассрочка оформляется на более продолжительный срок, чем длится беспроцентный период по кредитке. Однако её можно использовать только в конкретном магазине или для приобретения определённых вещей. Карта даёт свободу трат в рамках лимита.

Для крупных покупок с долгим сроком выплат обычно лучше подходит рассрочка. Для средних по цене покупок и повседневных трат — кредитная карта с беспроцентным периодом.

