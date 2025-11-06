Сбер расширил географию списаний бонусов Спасибо

СберБанк расширил программу лояльности СберСпасибо — теперь бонусы можно использовать у большего числа партнёров. Об этом «Рамблеру» сообщили в Сбере.

© johnkellerman/iStock.com

В этом году к программе присоединились новые сервисы, включая покупку билетов на сайте Afisha.ru, в приложении «Афиша» и оплату курсов на образовательной платформе онлайн-школы «Фоксфорд». Также бонусы можно использовать в сервисе недвижимости ДомКлик.

Список внешних партнёров для начисления бонусов пополнили сервис доставки продуктов «Дикси» и аптеки «Фармаимпекс». Клиенты получали бонусы за покупки в сети магазинов «РивГош», «Золотое Яблоко», «Подружка», «Лэтуаль», интернет-магазине SELA и шеринге самокатов Whoosh, которые участвовали в акционных предложениях.

В ряде регионов теперь можно оплачивать покупки бонусами в магазинах «М.Видео», «ВкусВилл» и «Монетка». В Донецкой Народной Республике бонусами Спасибо можно расплачиваться в супермаркетах «Матрёшка». Кроме того, была расширена география списаний и начислений у партнёра «Татнефть».

Для удобства пользователей сервисы-партнёры СберЗдоровье и Заправь Авто появились на виртуальной карте в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Теперь клиенты видят количество бонусов прямо в момент оплаты, а к концу 2025 года появится возможность отслеживать сумму вознаграждения, которую они получат за конкретную покупку — как онлайн, так и в магазинах с новыми терминалами.

Как получать максимум выгоды от СберСпасибо