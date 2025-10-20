Россияне готовы тратить на аренду жилья больше, чем год назад

Средний бюджет, который россияне готовы тратить на долгосрочную аренду жилья в регионах, вырос до 27,2 тысячи рублей в месяц по итогам третьего квартала 2025 года. Годом ранее арендаторы ориентировались на сумму в 25,9 тысячи рублей. При этом общий спрос на аренду в стране за год сократился на 20,1%, свидетельствуют данные исследования Финансового университета при правительстве РФ.

© Natalia Rusanova/iStock.com

Исследование охватило рынки аренды жилой недвижимости в городах с населением свыше 250 тысяч человек. Несмотря на общее почти для всей страны снижение спроса, в отдельных регионах оно выявило положительную динамику.

Наибольший прирост интереса арендаторов зафиксирован в Севастополе, Махачкале, Сургуте, Симферополе и Владимире. В пятёрке лидеров по темпам роста четыре города находятся в Крыму и на Северном Кавказе, что указывает на смещение арендной активности в южном направлении.

По интегральному индексу перспективности рынков аренды жилья, который складывается из размера рынка и темпов его роста, лидируют Москва (117 баллов), Санкт-Петербург (98 баллов) и Севастополь (92 балла). Столица имеет максимально возможный индекс объёма рынка, в то время как Севастополь демонстрирует наилучшую динамику роста.

Анализ показал, из каких городов в основные арендные центры приезжает больше всего жителей. Так, спрос на аренду в Москве в значительной степени формируют выходцы из Белгорода, Брянска, Владимира, Санкт-Петербурга и ещё 23 городов. В свою очередь, в Санкт-Петербург чаще всего переезжают арендаторы из Архангельска, Вологды, Калининграда и Москвы.

Любопытной особенностью стал взаимный обмен арендаторами между двумя столицами: жители Москвы охотнее всего переезжают в Санкт-Петербург и наоборот. Это говорит о сохраняющейся высокой мобильности между ключевыми деловыми и культурными центрами страны.

Эксперты связывают общее сокращение спроса на аренду с экономическим развитием регионов, которое позволяет людям находить хорошо оплачиваемую работу без переезда в другой город.

Исследование проведено Финансовым университетом при правительстве РФ под руководством заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Александра Цыганова. Методика основана на анализе данных опросов, открытых источников, агрегаторов недвижимости и экспертных оценок.

