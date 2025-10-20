Что выгоднее: аренда или ипотека в Москве осенью 2025 года
Число ипотечных сделок в Москве за последний год выросло на 18,2%. Спрос на квартиры в столице оживился на фоне снижения Банком России ключевой ставки до 17%, что привело к коррекции ставок по рыночной ипотеке. Мы проанализировали условия покупки в ипотеку «однушки», «двушки» и «трёшки» в Москве в октябре 2025 года и сравнили их с ценами аренды. Рассказываем, что выгоднее.
На каких условиях можно взять ипотеку в Москве
К середине октября средневзвешенная ставка по ипотеке в топ-20 российских банков составляла 21,24% годовых на новостройки и 21,22% годовых на вторичное жильё, свидетельствуют данные Единой информационной системы жилищного строительства.
Средневзвешенный срок по ипотечным кредитам в Москве составляет 308,5 месяца, или 25,7 года, следует из статистики ЦБ на август 2025 года.
Средняя стоимость продажи квартир в Москве, по данным сервиса «Мир квартир» на 16 октября 2025 года, составила:
- 8,3 миллиона рублей — «однушка» (средняя площадь 42,9 м²);
- 11,6 миллиона рублей — «двушка» (средняя площадь 58,5 м²);
- 17,8 миллиона рублей — «трёшка» (средняя площадь 85 м²).
На основе этой информации мы рассчитали средние условия по ипотеке для квартиры с одной, двумя и тремя комнатами на рыночных и льготных условиях.
- Платёж аннуитетный предусматривает внесение фиксированной суммы на протяжении всего срока кредита.
- Первоначальный взнос во всех расчётах составил 20% от стоимости квартиры — стандартный минимальный размер, который требуют банки.
Рыночная ипотека
Поскольку средняя ставка по ипотеке на первичном и вторичном рынках отличалась всего на 0,02%, мы взяли значение 21,2% годовых. Срок — 26 лет.
Расчёт 1.
Сначала рассчитаем на ипотечном калькуляторе «Рамблера» ежемесячный платёж по ипотеке на однокомнатную квартиру в Москве.
- Стоимость: 8,3 миллиона рублей.
- Первый взнос: 1,66 миллиона рублей.
- Ставка: 21,2%.
- Срок: 26 лет.
Ежемесячный платёж по ипотеке на «однушку» составит 117,8 тысячи рублей. Чтобы комфортно обеспечивать такой кредит, рекомендуется зарабатывать 294,5 тысячи рублей в месяц.
Расчёт 2.
Теперь подставим в калькулятор данные для расчёта условий ипотеки на квартиру с двумя комнатами.
Вводные:
- стоимость: 11,6 миллиона рублей;
- первый взнос: 2,32 миллиона рублей;
- ставка: 21,2%;
- срок: 26 лет.
Платёж вырос до 164 644 рублей в месяц. Рекомендуемый ежемесячный доход при таком платеже по ипотеке составляет 411,6 тысячи рублей.
Расчёт 3.
Наконец, рассчитаем условия по ипотеке для трёхкомнатной квартиры в Москве.
Вводные:
- Стоимость: 17,8 миллиона рублей.
- Первый взнос: 3,56 миллиона рублей.
- Ставка: 21,2%.
- Срок: 26 лет.
Ежемесячный платёж по ипотеке за такую квартиру составит 252 644 рубля. Для комфортной жизни с учётом трат на погашение кредита рекомендуется иметь доход более 630 тысяч рублей.
Льготная ипотека
В октябре 2025 года купить жильё по льготным условиям в Москве можно в рамках семейной или военной ипотеки. Ставка составит в среднем 6% годовых.
Поменяли в калькуляторе ставку с рыночной 21,2 на 6% и посмотрели, как изменятся условия для тех же квартир:
- Ежемесячный платёж за однокомнатную квартиру в Москве составит 42 076 рублей. Для комфортной жизни с таким кредитом рекомендуется получать 105 тысяч рублей в месяц.
- «Двушка» будет обходиться в 58 805 рублей в месяц. Рекомендуемый доход для обеспечения ипотеки — 147 тысяч рублей.
- За квартиру с тремя комнатами нужно будет ежемесячно вносить 90 236 рублей. Для такого кредита рекомендуется зарабатывать 225,5 тысячи рублей в месяц.
Все льготные программы ипотеки в 2025 году: описание и условия
Сколько стоит аренда в Москве
Стоимость долгосрочной аренды квартир в Москве в июле — августе снизилась на 21% по сравнению с третьим кварталом 2024 года, сообщили «Рамблеру» в «Авито Недвижимость». По данным сервиса, однокомнатную квартиру в столице стало снять дешевле на 13%, двухкомнатную — на 15%, трёхкомнатную — на 13%, студию — на 4%.
Средние цены на аренду в Москве к октябрю:
- 60,6 тысячи рублей за однокомнатную квартиру;
- 85 тысяч рублей за двухкомнатную;
- 135 тысяч рублей за трёхкомнатную.
По данным сервиса Яндекс Аренда (есть у «Рамблера»), медианные ставки долгосрочной аренды в Москве к началу октября были выше:
- 75 тысяч рублей для «однушек»;
- 102 тысячи рублей для «двушек»;
- 154 тысячи рублей для «трёшек».
Возьмём средние значения. Получается, однокомнатную квартиру в Москве осенью можно арендовать примерно за 67,8 тысячи рублей. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры составит около 93,5 тысячи рублей. На аренду «трёшки» в Москве в месяц уходит в среднем 144,5 тысячи рублей.
Что выгоднее в октябре 2025 года: аренда или ипотека
Сравним платежи
Собрали все ежемесячные платежи в таблицу, чтобы наглядно показать разницу:
Платёж по рыночной ипотеке почти в 1,5 раза превышает среднюю арендную ставку. При этом льготная ипотека в среднем на 37–38% выгоднее аренды.
Мнения экспертов
Любые варианты покупки жилья в кредит в Москве в октябре 2025 года менее выгодны по сравнению с арендой, считает руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов. Семейная ипотека в Москве не распространяется на вторичку, а самые дешёвые лоты в новостройках продаются в строящихся объектах, отметил эксперт.
При льготной ставке в 6% в районах с самыми дешёвыми новостройками платежи банку и арендатору будут сопоставимы и составят около 50–60 тысяч рублей. Но платить придётся за квартиру в строящемся доме, то есть одновременно придётся снимать жильё.Алексей Поповруководитель «Циан.Аналитики»
Решение Минфина по повышению налога на добавленную стоимость (НДС) может привести к росту инфляции и, как следствие, к замедлению темпов снижения ключевой ставки, отметил аналитик. В таком сценарии трансформация ставок по ипотеке — от «заградительно высоких» к «просто высоким» — может сместиться на середину 2026 года, предупредил он.
Независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлёв прогнозирует снижение рыночных ставок по ипотеке до более комфортных 12–14% не ранее конца 2026 года. Он считает, что осенью 2025 года московский рынок недвижимости находится в выгодном состоянии для покупки квартиры под льготные 6% годовых.
Аналогичное мнение высказал директор по развитию флиппинга и ремонта сервиса квартирных решений «Самолёт Плюс» Ефим Вайсберг. По его словам, когда ежемесячный платёж сопоставим с арендой, ипотека приобретает экономический смысл. Особенно на длительном горизонте: от 5 лет и более.
По всем форматам осенью 2025 года стоимость долгосрочной аренды доступнее ипотеки, сказал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито» Артур Ахметов. Однако при сравнении выгоды в долгосрочной перспективе выводы не так очевидны, подчеркнул эксперт.
Размер арендной платы на длинной дистанции неминуемо будет расти, в то время как текущий платёж по ипотеке зафиксируется на весь срок действия кредита. Это может существенно изменить баланс на горизонте 10–20 лет.
По мнению Ахметова, специально ждать снижения ключевой ставки для покупки квартиры не стоит. Ипотеку в будущем можно рефинансировать и значительно уменьшить ежемесячный платёж и общую переплату. А цены на недвижимость при падении рыночных ставок на ипотеку вырастут из-за оживления спроса, пояснил он.
Если вы выбираете вариант с покупкой квартиры в ипотеку, отложите финансовую подушку хотя бы в размере трёх ежемесячных платежей. Комфортная для семьи цифра, когда ежемесячные платежи по всем кредитам не превышают 50% дохода.
Выбор между арендой и приобретением квартиры в собственность зависит от финансовых возможностей, отметил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков. Осенью 2025 года на рынке новостроек много выгодных предложений от застройщиков. В третьем квартале наибольшие скидки в Москве и Подмосковье зафиксированы в сегменте бизнес-жилья и элитных объектов (14%). В комфорт-классе средний дисконт составил 13%.
Главное
В середине октября 2025 года купить квартиру в ипотеку в Москве можно в среднем под 21,2% годовых. При такой процентной ставке платёж по ипотеке за «однушку» в месяц составит около 117,8 тысячи рублей, за «двушку» — 164,6 тысячи рублей, за «трешку» — 252,6 тысячи рублей. По льготной ипотеке платежи будут в три раза ниже.
Аренда любой квартиры обойдётся в среднем в 1,5 раза дешевле ипотеки на рыночных условиях. Платежи по ипотеке с государственной поддержкой всё ещё будут выгоднее на 37–38%.
