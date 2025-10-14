Материал создан при поддержке

Как сэкономить на коммунальных услугах без ущерба комфорту

Елена Громова

Мало что так портит настроение, как квитанция с выросшими коммунальными платежами. Кажется, всё вокруг дорожает и с этим уже ничего не поделаешь. Но уменьшить счета можно — и для этого не придётся мерзнуть в холодной квартире или отказываться от горячей ванны. СберСова собрала простые способы, как сэкономить на услугах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и при этом комфортно жить.

Не допускайте утечки тепла

В российских многоквартирных домах отопление обычно включают централизованно — в таком случае настроить температуру или отключить тепло не получится. Но это не значит, что сэкономить нельзя. Но можно удержать тепло в квартире и не тратиться на обогрев электрическими приборами.

Что можно сделать

  • Утеплите окна и двери. Даже небольшая щель в оконном проёме выпускает много тепла. Для утепления можно использовать самоклеящиеся уплотнители, вату или поролоновые ленты.
  • Используйте плотные шторы. Они помогают удерживать тепло, добавляют уюта и препятствуют сквознякам.
  • Тёплый ковёр на полу. Держит тепло и обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.
  • Фольгированный экран за батареей. Простая конструкция отражает тепло обратно в комнату, а не в стену.

Чего не стоит делать и какие меры безопасности соблюдать?

  • Не используйте для обогрева открытые источники огня. Горелки и конфорки на газовой плите не предназначены для отопления, а духовка не рассчитана на длительную работу 24/7.
  • Не загораживайте радиаторы мебелью. Тумбы, шкафы и диваны напротив батареи мешают циркуляции тёплого воздуха.
  • Не включайте самодельные или неисправные устройства для отопления. Это может привести к замыканию проводки или пожару.
  • Результат: в квартире становится теплее, а расходы снижаются. При этом не требуется включать электрический обогреватель или тёплый пол.

Экономьте воду без дискомфорта

Вода в России не кажется дорогим ресурсом: один кубометр стоит в среднем 45 рублей. Например, в Китае это значение достигает 180 рублей, а в Норвегии и Дании — переваливает за 600.

Если нет счётчиков, придётся платить по нормативу: количество проживающих людей умножается на установленный в регионе норматив водопотребления на человека и действующий тариф за кубометр воды.

Но как только появляются счётчики, разница в платеже становится очень заметной. При этом экономия вовсе не значит мыться быстрее или реже стирать.

Простые привычки для экономии воды

  • Поставьте счётчики, если их ещё нет. Это хлопотно на первый взгляд, но платить по факту обычно выгоднее, чем по общим нормативам.
  • Поставьте аэраторы на краны и душ. Это маленькие насадки, которые разбивают струю и снижают расход, но напор остаётся тем же.
  • Пользуйтесь посудомоечной и стиральной машиной. Стирать или мыть посуду в машине при полной загрузке выгоднее, чем руками. Это и удобнее, и экономичнее.
  • Чините сантехнику вовремя. Капающий кран может разорить вас на несколько сотен литров, а серьёзные неисправности — привести к потопу и затратам на его устранение.

Важно: работы по установке и поверке счётчиков должны выполнять компании, внесённые в реестр на сайте Росаккредитации.

В итоге вы не чувствуете никакого дискомфорта, продолжаете жить в привычном ритме, а счета за воду становятся заметно ниже.

Свет — это не всегда дорого

Забытый свет в ванной и включённый телевизор — кажется, на это тратится незначительное количество энергии. Но в счёте за электричество они набегают приличной суммой.

Что можно сделать для снижения расхода

  • Перейдите на светодиодные лампы. Да, стоят они дороже обычных, но служат в разы дольше и тратят в 8–10 раз меньше электричества. Разница в счёте заметна уже через пару месяцев.
  • Используйте локальный свет. Если вам не требуется яркое освещение постоянно, можно воспользоваться торшером или настольной лампой.
  • Правильное расположение техники. Холодильник рядом с батареей или плитой работает на износ и тратит больше электричества. Даже небольшая перестановка поможет снизить расход и продлить жизнь бытовой технике.
  • Следите за классом энергопотребления. Если планируете покупать новую технику, берите класс «А» и выше, такая техника тратит меньше всего энергии.
  • Умные помощники. Если любите гаджеты — умные розетки и счётчики показывают, сколько электричества уходит на конкретные приборы. А система умного дома при необходимости выключит весь свет и приборы сразу — не потребуется перепроверять всё перед уходом из дома.

Как не нарушать законы при экономии электричества?

  • Не вмешивайтесь в работу счётчика. Не стоит переключать провода, вскрывать корпус и ставить магниты — всё это приравнивается к краже электроэнергии.
  • Не подключайтесь к чужой сети. Нельзя подключаться к соседям или общедомовой сети — это грозит штрафами, уголовной ответственностью и пожаром.
  • Предоставляйте фактические показания поставщику. За дачу ложной информации может последовать административная ответственность.

Как сэкономить при оплате ЖКУ

Собрали пять простых способов сократить расходы без ущерба комфорту:

  • Используйте кешбэк. Некоторые банки возвращают часть денег за оплату «коммуналки».
  • Пользуйтесь партнёрскими сервисами. Выбирайте платформы, которые предлагают минимальную комиссию или вовсе её отсутствие.
  • Платите вовремя. Из-за просрочки начисляются пени, которые увеличивают размер «коммуналки». Чтобы избежать этого, можно подключить автоплатёж.
  • Откажитесь от лишнего. Домофон, радиоточка, стационарный телефон — если не пользуйтесь, смело отключайте.
  • Поставьте многотарифный электросчётчик. Он считает по-разному днём и ночью — счёт за электричество будет меньше, если вы пользуетесь техникой и светом только поздно вечером или в ночное время.

Главное

Иногда кажется, что на «коммуналку» уходит половина зарплаты и с этим ничего не поделать. Но многое зависит от нас самих. Можно соблюдать простые законы экономии не только в части денег, но и расхода тепла, воды и электроэнергии.

