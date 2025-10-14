Как сэкономить на коммунальных услугах без ущерба комфорту
Мало что так портит настроение, как квитанция с выросшими коммунальными платежами. Кажется, всё вокруг дорожает и с этим уже ничего не поделаешь. Но уменьшить счета можно — и для этого не придётся мерзнуть в холодной квартире или отказываться от горячей ванны. СберСова собрала простые способы, как сэкономить на услугах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и при этом комфортно жить.
Не допускайте утечки тепла
В российских многоквартирных домах отопление обычно включают централизованно — в таком случае настроить температуру или отключить тепло не получится. Но это не значит, что сэкономить нельзя. Но можно удержать тепло в квартире и не тратиться на обогрев электрическими приборами.
Что можно сделать
- Утеплите окна и двери. Даже небольшая щель в оконном проёме выпускает много тепла. Для утепления можно использовать самоклеящиеся уплотнители, вату или поролоновые ленты.
- Используйте плотные шторы. Они помогают удерживать тепло, добавляют уюта и препятствуют сквознякам.
- Тёплый ковёр на полу. Держит тепло и обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.
- Фольгированный экран за батареей. Простая конструкция отражает тепло обратно в комнату, а не в стену.
Чего не стоит делать и какие меры безопасности соблюдать?
- Не используйте для обогрева открытые источники огня. Горелки и конфорки на газовой плите не предназначены для отопления, а духовка не рассчитана на длительную работу 24/7.
- Не загораживайте радиаторы мебелью. Тумбы, шкафы и диваны напротив батареи мешают циркуляции тёплого воздуха.
- Не включайте самодельные или неисправные устройства для отопления. Это может привести к замыканию проводки или пожару.
- Результат: в квартире становится теплее, а расходы снижаются. При этом не требуется включать электрический обогреватель или тёплый пол.
Экономьте воду без дискомфорта
Вода в России не кажется дорогим ресурсом: один кубометр стоит в среднем 45 рублей. Например, в Китае это значение достигает 180 рублей, а в Норвегии и Дании — переваливает за 600.
Если нет счётчиков, придётся платить по нормативу: количество проживающих людей умножается на установленный в регионе норматив водопотребления на человека и действующий тариф за кубометр воды.
Но как только появляются счётчики, разница в платеже становится очень заметной. При этом экономия вовсе не значит мыться быстрее или реже стирать.
Простые привычки для экономии воды
- Поставьте счётчики, если их ещё нет. Это хлопотно на первый взгляд, но платить по факту обычно выгоднее, чем по общим нормативам.
- Поставьте аэраторы на краны и душ. Это маленькие насадки, которые разбивают струю и снижают расход, но напор остаётся тем же.
- Пользуйтесь посудомоечной и стиральной машиной. Стирать или мыть посуду в машине при полной загрузке выгоднее, чем руками. Это и удобнее, и экономичнее.
- Чините сантехнику вовремя. Капающий кран может разорить вас на несколько сотен литров, а серьёзные неисправности — привести к потопу и затратам на его устранение.
Важно: работы по установке и поверке счётчиков должны выполнять компании, внесённые в реестр на сайте Росаккредитации.
В итоге вы не чувствуете никакого дискомфорта, продолжаете жить в привычном ритме, а счета за воду становятся заметно ниже.
Свет — это не всегда дорого
Забытый свет в ванной и включённый телевизор — кажется, на это тратится незначительное количество энергии. Но в счёте за электричество они набегают приличной суммой.
Что можно сделать для снижения расхода
- Перейдите на светодиодные лампы. Да, стоят они дороже обычных, но служат в разы дольше и тратят в 8–10 раз меньше электричества. Разница в счёте заметна уже через пару месяцев.
- Используйте локальный свет. Если вам не требуется яркое освещение постоянно, можно воспользоваться торшером или настольной лампой.
- Правильное расположение техники. Холодильник рядом с батареей или плитой работает на износ и тратит больше электричества. Даже небольшая перестановка поможет снизить расход и продлить жизнь бытовой технике.
- Следите за классом энергопотребления. Если планируете покупать новую технику, берите класс «А» и выше, такая техника тратит меньше всего энергии.
- Умные помощники. Если любите гаджеты — умные розетки и счётчики показывают, сколько электричества уходит на конкретные приборы. А система умного дома при необходимости выключит весь свет и приборы сразу — не потребуется перепроверять всё перед уходом из дома.
Как не нарушать законы при экономии электричества?
- Не вмешивайтесь в работу счётчика. Не стоит переключать провода, вскрывать корпус и ставить магниты — всё это приравнивается к краже электроэнергии.
- Не подключайтесь к чужой сети. Нельзя подключаться к соседям или общедомовой сети — это грозит штрафами, уголовной ответственностью и пожаром.
- Предоставляйте фактические показания поставщику. За дачу ложной информации может последовать административная ответственность.
Как сэкономить при оплате ЖКУ
Собрали пять простых способов сократить расходы без ущерба комфорту:
- Используйте кешбэк. Некоторые банки возвращают часть денег за оплату «коммуналки».
- Пользуйтесь партнёрскими сервисами. Выбирайте платформы, которые предлагают минимальную комиссию или вовсе её отсутствие.
- Платите вовремя. Из-за просрочки начисляются пени, которые увеличивают размер «коммуналки». Чтобы избежать этого, можно подключить автоплатёж.
- Откажитесь от лишнего. Домофон, радиоточка, стационарный телефон — если не пользуйтесь, смело отключайте.
- Поставьте многотарифный электросчётчик. Он считает по-разному днём и ночью — счёт за электричество будет меньше, если вы пользуетесь техникой и светом только поздно вечером или в ночное время.
Главное
Иногда кажется, что на «коммуналку» уходит половина зарплаты и с этим ничего не поделать. Но многое зависит от нас самих. Можно соблюдать простые законы экономии не только в части денег, но и расхода тепла, воды и электроэнергии.