Как выгоднее платить в Белоруссии: личный опыт

В конце августа 2025 года я отправилась в отпуск в Белоруссию. Перед поездкой я переживала, смогу ли там расплачиваться картой «Мир», поэтому взяла с собой наличные рубли для обмена валюты. В этой статье я расскажу, как и где обменивать валюту в Белоруссии, возможно ли расплачиваться картой «Мир» и какой способ оплаты выгоднее: наличные или безналичные.

Где лучше менять валюту

Я брала с собой в поездку наличные российские рубли. Оказалось, их легко можно обменять на белорусские рубли в любом банке или обменнике этой страны.

Самый невыгодный курс обмена я обнаружила в отделении Банка РРБ в аэропорту Минска. Поэтому я не советую менять там всю привезённую вами валюту. Если понадобится белорусская валюта для оплаты транспорта — такси или автобуса до отеля, рекомендую поменять небольшую сумму сразу, а основную часть — уже в самом городе.

Таксист согласился принять оплату в российских рублях, поэтому всю валюту я обменяла позже — в отделении Беларусбанка на автовокзале Минска. Там курс оказался заметно выгоднее.

Для сравнения курсы на 24 сентября:

слева курс в Банке РРБ в аэропорту — за 100 российских рублей получите 3,33 белорусского рубля .

. справа курс в Беларусбанке на автовокзале — за 100 российских рублей получите 3,57 белорусского рубля.

Чтобы посмотреть все актуальные курсы обмена валют в белорусских банках и их отделениях, можно зайти на сайт myfin.by. Я действовала следующим образом: сначала смотрела на картах (Google Maps, Яндекс Карты, 2ГИС), какие банки есть рядом со мной. Потом вводила адреса на сайте в фильтре «В отделениях» и сравнивала курсы.

Как в Белоруссии работают карты «Мир»

У меня с собой была пластиковая карта «Мир» от Сбера, которой я периодически оплачивала покупки в магазинах и кафе. А вот для оплаты Яндекс Такси и Яндекс Еды я использовала виртуальную карту «Мир» от Т-Банка. Отмечу, что за всё путешествие ни разу никаких проблем с платежами не возникало.

При оплате этими картами конвертация производится по курсу платёжной системы «Мир». Его можно проверить на сайте onlymir.ru. По моим наблюдениям, разница между официальным курсом «Мир» и предложением большинства отделений белорусских банков минимальна.

Выше я приводила курсы при обмене валюты в аэропорту и на автовокзале Минска. Сравним их с курсом при оплате картой «Мир» на 24 сентября:

100 рублей = 3,56 белорусского рубля.

В СберБанк Онлайн все списания отображаются в белорусских рублях. Чтобы увидеть сумму в российских рублях, достаточно посмотреть справку конкретной транзакции в истории операций.

В приложении Т-Банка суммы платежей отражаются сразу в российских рублях. Но если открыть информацию об операции, то можно узнать стоимость покупки в белорусской валюте.

Что выгоднее: мой вывод

Платить картами «Мир» в Белоруссии выгоднее, чем наличными. Хотя курсы обмена валют в платёжной системе «Мир» и в отделениях банков в городе примерно одинаковы, при оплате по карте банки и сервисы начисляют бонусы и кешбэк. Это может сделать отдельные категории выгоднее, чем при оплате наличными.

Например, в Т-Банке я выбрала на август повышенный кешбэк 5% на услуги такси. Благодаря этому только с одной поездки в аэропорт мне вернулось 165 рублей.

Однако, несмотря на удобство и выгоду банковских продуктов, советую брать в поездку небольшой запас наличных денег. Ведь путешествовать по другой стране спокойнее, когда есть альтернативный способ оплаты.

