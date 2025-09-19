Добавленная стоимость: что это и как влияет на цены в магазинах

Мы регулярно покупаем продукты, одежду, технику, пользуемся услугами, но редко задумываемся, из чего складывается их цена. Почему одна футболка стоит 200 рублей, а другая 2 тысячи? Откуда берётся разница в стоимости между килограммом картошки и пюре быстрого приготовления? Ответ во многом связан с таким экономическим понятием, как добавленная стоимость. Рассказываем, что это, как рассчитывается и чем это знание может быть полезно покупателям.

© sergeyryzhov/iStock.com

Что такое добавленная стоимость

Добавленная стоимость — это разница между тем, сколько стоит готовый товар или услуга, и тем, сколько стоили все материалы и ресурсы для их производства. Проще говоря, это ценовая прибавка, которую создаёт человек или компания, превращая сырьё и ресурсы в продукт.

Простой пример:

Фермер вырастил пшеницу и продал её мельнику по 20 рублей за килограмм.

Мельник превратил зерно в муку и продал пекарю по 40 рублей за килограмм. Здесь уже появилась добавленная стоимость в 20 рублей, которая покрывает его труд, электроэнергию, аренду и прибыль.

Пекарь испёк хлеб и продал его по 80 рублей за булку. Разница между ценой муки и хлеба — это тоже добавленная стоимость.

Как можно увидеть на этом примере, добавленная стоимость имеет свойство накапливаться: на каждом этапе производитель добавляет к исходному сырью свою «ценность», и именно эта добавка оплачивается покупателем. Поэтому чем длиннее производственная цепочка, тем дороже будет стоить конечный продукт.

Обычно в добавленную стоимость включаются:

Стоимость сырья.

Транспортные расходы.

Сопутствующие услуги (электричество, вода, газ и так далее).

Зарплаты сотрудников.

Амортизация оборудования (износ станков, техники).

Прибыль компании.

Важно не путать добавленную стоимость с прибавочной. Последний термин пришёл из концепции капитала Карла Маркса. Он описывает прибыль, которую предприниматель получает сверх оплаты труда работников, и носит скорее идеологический характер. Добавленная стоимость — это нейтральный экономический показатель, используемый для расчётов и статистики.

Виды добавленной стоимости

Добавленная стоимость бывает разной, и не всегда её можно измерить только в рублях:

Экономическая. Самый очевидный вариант — то, что можно измерить деньгами: сырьё + труд + транспорт + сопутствующие услуги + прибыль. Она подразделяется на валовую и чистую: первая включает амортизацию, вторая получается после вычета этих расходов. Функциональная. Появляется, когда продукт становится удобнее или получает новые свойства. Например, смартфон со встроенной камерой заменяет сразу несколько устройств, и эта дополнительная польза «вшита» в его цену. Эмоциональная. То, за что мы переплачиваем из-за бренда, дизайна или моды. Футболка с логотипом известного производителя может стоить в пять раз дороже похожего изделия не столь известной фирмы. Социальная. Когда компания вкладывается в экологичное производство или поддерживает социальные проекты, часть цены отражает эти усилия.

Конечному покупателю важно понимать, какие из этих составляющих он лично ценит и за что готов переплачивать: за реальную пользу, экологичность, бренд и маркетинг.

Как рассчитать добавленную стоимость и зачем

Для расчёта добавленной стоимости можно использовать простую формулу:

Добавленная стоимость = цена товара – выручка от продажи − промежуточные затраты (сырьё, материалы, сопутствующие услуги).

Представим, что вы дома печёте пирог, чтобы продать знакомым:

мука, сахар, масло и яйца обошлись в 150 рублей;

на электричество и упаковку ушло ещё 50 рублей;

пирог вы продаёте за 1500 рублей.

Добавленная стоимость в этом случае составит: 1500 – 200 = 1300 рублей. Часть этих денег пойдёт на оплату вашего труда, часть — на амортизацию плиты, часть будет вашей чистой прибылью.

Эту логику можно применить к услугам: при ремонте квартиры часть цены — это оплата материалов, а остальное — добавленная стоимость за работу мастера. В разных отраслях добавленная стоимость отличается: в ИТ-сфере она может достигать 70–80%, в сельском хозяйстве — 20–30%. Чем она выше, тем проще собственнику развивать бизнес.

Казалось бы, добавленная стоимость — это термин для бухгалтеров и экономистов. Но он помогает потребителям лучше понимать свои расходы и делать разумный выбор.

Зачем нужно знать о добавленной стоимости:

Чтобы видеть, за что вы платите. Если брендовая куртка стоит 15 тысяч рублей, а её ноунейм-аналог только 5 тысяч, то значительная часть цены — это эмоциональная добавленная стоимость. Чтобы отличать реальную ценность от маркетинга. Например, набор шоколадных конфет в подарочной коробке может стоить 1,2 тысячи рублей, тогда как те же конфеты на развес — 600 рублей за килограмм. Чтобы оценивать собственные услуги. Даже если вы не планируете открывать фирму, а просто делаете торты на заказ или репетиторствуете как самозанятый, вы создаёте добавленную стоимость и вправе учитывать её в цене.

Во всех случаях, кроме последнего, вам не нужно что-либо считать. Достаточно понимать логику: цена состоит из затрат и «надбавки» за каждую производственную ступень. Это помогает выбирать продукцию по реальной стоимости, не переплачивать за маркетинг и выражать своё потребительское предпочтение — за качество, этику, поддержку локального бизнеса.

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) впервые был введен во Франции в 1954 году экономистом Морисом Лоре взамен более сложным налогам на товары и услуги. До появления НДС налогообложению подлежала вся выручка предпринимателя. Лоре предложил взимать налог только с той стоимости, которую добавляет каждый участник цепочки — от производителя до магазина. Это сделало налогообложение более прозрачным и эффективным.

Сегодня НДС используют более 170 стран, включая Россию, где он появился в 1992 году. Несмотря на различия в ставках и правилах, суть налога заключается в том, что он платится с добавленной стоимости на каждом этапе — от сырья до прилавка. Это гарантирует, что налоговая нагрузка распределяется справедливо, а конечная цена для покупателя отражает реальную ценность продукта.

На практике большую часть НДС платит конечный потребитель, поскольку продавцы включают налог в цену товара. В большинстве случаев ставка налога на добавленную стоимость в России составляет 20%.

Когда вы покупаете смартфон за 30 тысяч рублей, в его стоимость также входит НДС, который продавец затем перечисляет в бюджет. Например, если компания заложила в цену телефона добавленную стоимость в 10 тысяч рублей, государству нужно будет заплатить 20% от этой суммы, или 2 тысячи рублей. Не будь этого налога, телефон мог бы стоить 28 тысяч.

Главное

Добавленная стоимость есть в каждых товаре или услуге, которые мы покупаем. Она формируется из труда людей, затрат на производство, технологий, бренда и даже эмоций, которые вызывает продукт.

Рассчитать добавленную стоимость можно по формуле «цена минус затраты». В России, как и во многих других странах, она облагается налогом — в большинстве случаев по ставке 20%.

Виды добавленной стоимости: экономическая, функциональная, эмоциональная (связана с брендом и статусом), социальная (отражает экологичность или ответственность производителя).

Понимание принципа добавленной стоимости помогает потребителю понять, где цена оправдана функциональностью и качеством, а где раздута маркетингом.

