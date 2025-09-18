Как выгодно перевезти багаж в самолёте

Один из самых простых способов сэкономить на авиабилетах — отказаться от багажа. Однако не всегда можно обойтись ручной кладью. Если вы путешествуете на длительный срок, с семьёй или просто любите брать на отдых весь свой гардероб, придётся доплатить за багажное место. Проанализировали, сколько стоит провоз багажа у самых популярных российских авиакомпаний осенью 2025 года.

Правила провоза багажа в топ-5 авиакомпаний

В пятёрку крупнейших российских авиакомпаний по пассажиропотоку по итогам первого полугодия вошли:

«Аэрофлот». «Победа». S7. «Россия». «Уральские авиалинии».

На них за период с января по июнь 2025 года пришлось 70,5% всех перевозок, свидетельствуют данные Росавиации.

Требование к габаритам для сдаваемого багажа у этих компаний общее: сумма трёх измерений (длина + ширина + высота) не должна превышать 203 сантиметра.

Лимит веса одного багажа может составлять от 10 до 32 килограммов в зависимости от перевозчика и тарифа.

Оплатить провоз багажа можно:

Сразу при покупке авиабилета.

Добавить в бронирование через личный кабинет на сайте перевозчика или через кол-центр.

В офисе авиакомпании.

На стойке регистрации в аэропорту. Это самый дорогой вариант.

Обратите внимание. Обычно самостоятельно внести изменение в бронирование, в том числе докупить багаж, можно не позднее 24 часов до времени вылета.

Сколько стоит багажное место в самолёте

Тарифы на провоз багажа в самолёте, помимо габаритов и веса, зависят от:

Авиакомпании и класса обслуживания. Лоукостеры обычно взимают плату за каждую единицу багажа, а традиционные авиакомпании сразу включают одно багажное место в стоимость билета. Норма бесплатного провоза багажа больше для пассажиров бизнес-класса и первого класса. Расстояния и направления. Чем дальше вам предстоит лететь, тем дороже обойдётся покупка багажного места. На международных рейсах услуга может стоить дороже, чем на внутренних. Времени оплаты. Выгоднее оплачивать провоз багажа заранее. Тарифы на стойке регистрации обычно выше.

Проанализировали цены на багаж в топ-5 авиакомпаний на осень 2025 года.

«Победа»

При оплате багажа на сайте авиакомпании или через кол-центр цены начинаются:

от 1499 рублей для рейсов внутри европейской части России.

для рейсов внутри европейской части России. от 1599 рублей для перелётов между европейской и азиатской частями России.

для перелётов между европейской и азиатской частями России. от 19 евро для международных рейсов.

Если докупать багажное место на стойке регистрации в аэропорту, тарифы будут выше:

от 2599 рублей для рейсов внутри европейской части России.

для рейсов внутри европейской части России. от 3199 рублей для перелётов между европейской и азиатской частями России.

для перелётов между европейской и азиатской частями России. от 40 евро для международных рейсов.

«Уральские авиалинии»

Цена за багажное место при покупке билета, а также при добавлении багажа к бронированию не позднее 24 часов до вылета начинается от 2 тысяч рублей.

Если вы захотите докупить багажное место за 24–6 часов до вылета, вам придётся заплатить за услугу от 2,5 тысячи рублей.

При покупке багажного места менее чем за 6 часов до поездки, цены начинаются от 3 тысяч рублей.

S7

На официальном сайте авиакомпании нет информации о ценах за багаж. По данным Aviasales, перевозчик берёт за услугу от 2,5 тысячи рублей.

«Аэрофлот» и «Россия»

На сайтах «Аэрофлота» и «России» не указаны фиксированные тарифы за провоз багажа. Мы проанализировали разницу в ценах на билеты без багажа и с одним багажным местом. Компании предлагали доплатить в среднем от 2–3 тысяч рублей за один багаж до 23 килограммов.

Главное

Базовые требования к габаритам багажа: сумма трёх измерений не должна превышать 203 сантиметра. Лимит по весу багажа обычно составляет от 10 до 32 килограммов.

Оплатить багаж можно сразу при покупке авиабилета. Вы также можете добавить багажное место к бронированию позже через личный кабинет на сайте перевозчика, в офисе компании или через кол-центр. Доплатить за провоз багажа можно и на стойке регистрации в аэропорту, но по повышенному тарифу.

В среднем цены за провоз багажа осенью 2025 года начинаются от 1,5–2,5 тысячи рублей. Услуга обойдётся дороже, если вы летите на большие расстояния.

