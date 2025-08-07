Заплати за воздух: топ самых бессмысленных покупок лета

Летние скидки и модные советы из социальных сетей подталкивают к покупкам вещей, которые обещают спасти от жары, сделать отдых ярче, а пляжный образ — безупречным. СберСова проанализировала ассортимент на маркетплейсах и составила список товаров летнего сезона, которые на практике не оправдывают ожиданий.

© macniak/iStock.com

Летние гаджеты

Каждое лето на просторах маркетплейсов растут продажи странных изобретений — мини-холодильников для пары банок газировки, зонтиков на голову, вентиляторов с USB, охлаждающих подушек и портативных увлажнителей воздуха с подсветкой.

По отзывам, большинство таких устройств не работают, как заявлено, или ломаются спустя неделю. Охлаждение небольшой бутылки с водой занимает 40 минут, зонт с головы падает от лёгкого ветра, а USB-вентилятор шумит назойливо, но практически не освежает воздух.

Цена: от 500 до 15 000 рублей.

Что может пригодиться летом:

хорошая термокружка или сумка-холодильник — действительно сохраняет холод;

плотные шторы или солнцезащитная плёнка на окна — спасают в летние дни от жарких лучей;

обычный вентилятор — минимум наворотов, максимум пользы.

Интересно: по результатам опроса, большинство россиян выбрали гаджеты как самую бесполезную покупку года. В топ листе оказались вентиляторы для персонального компьютера, пауэрбанки, блютуз колонки, модемы и смарт часы — ими недоволен каждый шестой опрошенный.

Охлаждающий спрей

© Waterform

На полке в магазине компактный баллончик с намёком на свежесть выглядит многообещающе. Производители уверяют, что стоит только распылить — и можно почувствовать морской бриз. На деле — маркетинговая иллюзия для увеличения продаж. Эффект охлаждения длится пару минут, затем остаются липкий след на коже и ненавязчивый мятный аромат. В составе встречаются спирт или ментол, которые раздражают чувствительную кожу после загара. В отзывах нередко отмечают, что объём маленький, хватает ненадолго, а стоит как хороший уходовый спрей.

Цена: от 300 до 600 рублей.

Альтернативы, если хочется освежиться:

термальная вода — увлажняет без лишней химии;

самодельный спрей с водой и каплей эфирного масла;

влажная тканевая салфетка из холодильника.

Интересно: бывают действительно полезные форматы. Например, спрей с SPF-защитой — находка для тех, кто хочет быстро обновить солнцезащиту на лице и теле. Такие средства защищают от ультрафиолета и важны для поддержания здоровья кожи.

Пляжная мода

Кружевные туники, шляпы с полями, соломенные сумки и сандалии на платформе — летом хочется купить всё и сразу. Тем более когда витрины пестрят обещаниями идеального образа у бассейна, а в соцсетях каждый второй выкладывает фото из отпуска.

Нередко спонтанные покупки остаются в шкафу или берутся максимум на 1–2 поездки. По отзывам, некоторые шляпы не помещаются ни в одну пляжную сумку и улетают от первого порыва ветра, а соломка быстро теряет вид и осыпается.

Цена: от 1000 до 5000 рублей за комплект, а иногда и больше.

Альтернативы, если хочется выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно:

универсальные лёгкие сарафаны, рубашки-оверсайз — защищают от солнца и подходят под разные образы;

лёгкий платок или панама — компактно, удобно, защищает голову;

текстильная сумка и качественные сандалии на плоской подошве — легко стираются и переживут не один сезон.

Интересно: вместо десяти недорогих купальников лучше иметь пару, но качественных — с хорошей фурнитурой и идеальной посадкой по фигуре. При выборе вещей обращайте внимание на ткань — важно, чтобы она не просвечивала и держала форму, быстро сохла и сохраняла эстетичный вид после солёной воды или хлорки в бассейне.

Бассейн и другие надувные игрушки

© Laguna Vista

Сложно представить летний отдых без купания. На маркетплейсах тысячи вариантов: мини-бассейны для балкона, гигантские — для дачи, а к ним — фламинго и единороги, кресла с подстаканниками и надувной трон.

По отзывам, домашний бассейн требует ровной поверхности, насоса, постоянной смены воды и тщательной очистки. А надувные фламинго норовят сдуться в самый неподходящий момент, протираются о плитку и траву, а при долгом хранении трескаются по швам.

Цена: от 1000 рублей за игрушку, 3000–15 000 рублей за бассейн.

Альтернативы, если хочется водных развлечений:

абонемент в бассейн или поездка на водоём;

душ на даче или садовый шланг с распылителем;

таз с холодной водой для ног и прохладный напиток.

Совет: если хочется что-то эффектное для фотосессии или выезда на отдых с друзьями, можно купить надувные игрушки вскладчину — так каждый заплатит меньше. На некоторых пляжах можно взять бананы, надувные круги и матрасы для плавания в аренду.

Ароматизированные свечи и диффузоры

Аромат океанского бриза, спелого арбуза или лета в Провансе — маркетологи обещают, что вы перенесётесь на побережье, если купите новую свечу или аромапалочки.

Но чаще всего наступает совсем другой эффект и квартиру окутывает тяжёлый, приторный запах, от которого быстро устаёт голова. По отзывам, от некоторых ароматов вместо атмосферы курорта получается духота с нотками синтетической клубники.

Цена: 300–800 рублей.

Что помогает освежить пространство:

проветривайте утром и вечером;

очистители воздуха — они убирают запахи и пыль;

используйте эфирные масла — например, из лимона, мяты, эвкалипта, лаванды;

поставьте в комнате кувшин с водой и ломтиками цитрусов — просто, красиво и приятно.

Главное

Летом хочется дышать свободно, радоваться мелочам и не тащить за собой лишнего — ни в чемодане, ни в голове. Но соблазнов вокруг так много, что легко набрать десяток ненужных вещей, которые в итоге отправляются в мусорное ведро.

Радовать себя — это здорово. Но перед покупкой стоит на минутку остановиться и честно спросить себя, действительно ли это пригодится или просто захотелось, потому что выглядит красиво на фото.

Импульсивные покупки: как мозг заставляет нас покупать лишнее и как перестать ему поддаваться