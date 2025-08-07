Заплати за воздух: топ самых бессмысленных покупок лета
Летние скидки и модные советы из социальных сетей подталкивают к покупкам вещей, которые обещают спасти от жары, сделать отдых ярче, а пляжный образ — безупречным. СберСова проанализировала ассортимент на маркетплейсах и составила список товаров летнего сезона, которые на практике не оправдывают ожиданий.
Летние гаджеты
Каждое лето на просторах маркетплейсов растут продажи странных изобретений — мини-холодильников для пары банок газировки, зонтиков на голову, вентиляторов с USB, охлаждающих подушек и портативных увлажнителей воздуха с подсветкой.
По отзывам, большинство таких устройств не работают, как заявлено, или ломаются спустя неделю. Охлаждение небольшой бутылки с водой занимает 40 минут, зонт с головы падает от лёгкого ветра, а USB-вентилятор шумит назойливо, но практически не освежает воздух.
Цена: от 500 до 15 000 рублей.
Что может пригодиться летом:
- хорошая термокружка или сумка-холодильник — действительно сохраняет холод;
- плотные шторы или солнцезащитная плёнка на окна — спасают в летние дни от жарких лучей;
- обычный вентилятор — минимум наворотов, максимум пользы.
Интересно: по результатам опроса, большинство россиян выбрали гаджеты как самую бесполезную покупку года. В топ листе оказались вентиляторы для персонального компьютера, пауэрбанки, блютуз колонки, модемы и смарт часы — ими недоволен каждый шестой опрошенный.
Охлаждающий спрей
На полке в магазине компактный баллончик с намёком на свежесть выглядит многообещающе. Производители уверяют, что стоит только распылить — и можно почувствовать морской бриз. На деле — маркетинговая иллюзия для увеличения продаж. Эффект охлаждения длится пару минут, затем остаются липкий след на коже и ненавязчивый мятный аромат. В составе встречаются спирт или ментол, которые раздражают чувствительную кожу после загара. В отзывах нередко отмечают, что объём маленький, хватает ненадолго, а стоит как хороший уходовый спрей.
Цена: от 300 до 600 рублей.
Альтернативы, если хочется освежиться:
- термальная вода — увлажняет без лишней химии;
- самодельный спрей с водой и каплей эфирного масла;
- влажная тканевая салфетка из холодильника.
Интересно: бывают действительно полезные форматы. Например, спрей с SPF-защитой — находка для тех, кто хочет быстро обновить солнцезащиту на лице и теле. Такие средства защищают от ультрафиолета и важны для поддержания здоровья кожи.
Пляжная мода
Кружевные туники, шляпы с полями, соломенные сумки и сандалии на платформе — летом хочется купить всё и сразу. Тем более когда витрины пестрят обещаниями идеального образа у бассейна, а в соцсетях каждый второй выкладывает фото из отпуска.
Нередко спонтанные покупки остаются в шкафу или берутся максимум на 1–2 поездки. По отзывам, некоторые шляпы не помещаются ни в одну пляжную сумку и улетают от первого порыва ветра, а соломка быстро теряет вид и осыпается.
Цена: от 1000 до 5000 рублей за комплект, а иногда и больше.
Альтернативы, если хочется выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно:
- универсальные лёгкие сарафаны, рубашки-оверсайз — защищают от солнца и подходят под разные образы;
- лёгкий платок или панама — компактно, удобно, защищает голову;
- текстильная сумка и качественные сандалии на плоской подошве — легко стираются и переживут не один сезон.
Интересно: вместо десяти недорогих купальников лучше иметь пару, но качественных — с хорошей фурнитурой и идеальной посадкой по фигуре. При выборе вещей обращайте внимание на ткань — важно, чтобы она не просвечивала и держала форму, быстро сохла и сохраняла эстетичный вид после солёной воды или хлорки в бассейне.
Бассейн и другие надувные игрушки
Сложно представить летний отдых без купания. На маркетплейсах тысячи вариантов: мини-бассейны для балкона, гигантские — для дачи, а к ним — фламинго и единороги, кресла с подстаканниками и надувной трон.
По отзывам, домашний бассейн требует ровной поверхности, насоса, постоянной смены воды и тщательной очистки. А надувные фламинго норовят сдуться в самый неподходящий момент, протираются о плитку и траву, а при долгом хранении трескаются по швам.
Цена: от 1000 рублей за игрушку, 3000–15 000 рублей за бассейн.
Альтернативы, если хочется водных развлечений:
- абонемент в бассейн или поездка на водоём;
- душ на даче или садовый шланг с распылителем;
- таз с холодной водой для ног и прохладный напиток.
Совет: если хочется что-то эффектное для фотосессии или выезда на отдых с друзьями, можно купить надувные игрушки вскладчину — так каждый заплатит меньше. На некоторых пляжах можно взять бананы, надувные круги и матрасы для плавания в аренду.
Ароматизированные свечи и диффузоры
Аромат океанского бриза, спелого арбуза или лета в Провансе — маркетологи обещают, что вы перенесётесь на побережье, если купите новую свечу или аромапалочки.
Но чаще всего наступает совсем другой эффект и квартиру окутывает тяжёлый, приторный запах, от которого быстро устаёт голова. По отзывам, от некоторых ароматов вместо атмосферы курорта получается духота с нотками синтетической клубники.
Цена: 300–800 рублей.
Что помогает освежить пространство:
- проветривайте утром и вечером;
- очистители воздуха — они убирают запахи и пыль;
- используйте эфирные масла — например, из лимона, мяты, эвкалипта, лаванды;
- поставьте в комнате кувшин с водой и ломтиками цитрусов — просто, красиво и приятно.
Главное
Летом хочется дышать свободно, радоваться мелочам и не тащить за собой лишнего — ни в чемодане, ни в голове. Но соблазнов вокруг так много, что легко набрать десяток ненужных вещей, которые в итоге отправляются в мусорное ведро.
Радовать себя — это здорово. Но перед покупкой стоит на минутку остановиться и честно спросить себя, действительно ли это пригодится или просто захотелось, потому что выглядит красиво на фото.
Импульсивные покупки: как мозг заставляет нас покупать лишнее и как перестать ему поддаваться