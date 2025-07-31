Как в два раза выгоднее отдохнуть на российском курорте

Арендовать жильё посуточно в курортных и крупных российских городах в среднем на 60% выгоднее, чем останавливаться в гостиницах, следует из исследования Домклик. Сервис анализировал цены на основе открытых данных за июнь — июль 2025 года.

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Средняя цена аренды квартиры в курортных городах и региональных центрах этим летом составляет 5,3 тысячи рублей. Одна ночь в гостинице или трёхзвездочном отеле обойдётся путешественнику в среднем в 8,5 тысячи рублей.

Самая большая разница в ценах зафиксирована в городах-курортах Крыма — проживание в арендованном посуточно жилье обойдётся в 2,6 раза дешевле, чем в отеле. Так, снять жильё в Евпатории на ночь можно в среднем за 4,6 тысячи рублей, в Ялте — за 5,5 тысячи рублей. За один день в стандартном номере в гостинице или отеле 3* в этих городах туристу нужно отдать около 12,1 и 14,4 тысячи рублей соответственно.

Меньше всего разрыв в стоимости посуточной аренды и цен на отельные номера — в Минеральных Водах. Снять жильё на день на курорте можно в среднем за 4,7 тысячи рублей, остановиться в отеле — за 5,8 тысячи рублей.

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Среди городов-миллионеров самую большую разницу в ценах на аренду жилья и номера в отелях можно увидеть в Екатеринбурге. Снимать жильё посуточно в городе летом 2025 года более чем вдвое выгоднее, чем останавливаться в гостинице. Аренда выйдет в среднем в 4,3 тысячи рублей за ночь, а за сутки в отеле вы отдадите в среднем 9,5 тысячи рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге разница в ценах составляет 80–90%. Средняя стоимость посуточной аренды в столице в июне — июле составила 5,7 тысячи рублей против 10,4 тысячи рублей за ночь в гостинице. Остановиться в съёмной квартире в Северной столице можно в среднем за 6 тысяч рублей, а ночь в отеле будет стоить в среднем 11,2 тысячи рублей.

Минимальная разница между краткосрочной арендой и гостиницами зафиксирована в Краснодаре — всего 13,4%, или около 600 рублей. Арендовать жильё на сутки можно за 4,3 тысячи рублей. Средняя стоимость одной ночи в гостинице составляет 4,9 тысячи рублей.

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Вывод: если хотите сэкономить в путешествиях по России этим летом, присмотритесь к посуточной аренде.

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