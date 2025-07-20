Какую выгоду можно получить при оформлении ипотеки онлайн

В первой половине 2025 года доля дистанционных ипотечных сделок выросла до 31,5%, говорится в исследовании аналитического центра Домклик. То есть почти каждый третий россиянин, оформлявший ипотеку, делал это онлайн. «Рамблер» вместе с экспертами разобрался, почему наблюдается такая тенденция и в чём выгода онлайн-ипотеки для покупателей недвижимости.

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Почему доля цифровых ипотечных сделок растёт

По итогам первой половины 2025 года доля онлайн-сделок по ипотеке достигла 31,5%, говорится в исследовании. Этот показатель вырос на 21,4% по сравнению со второй половиной 2024 года. Тогда дистанционными технологиями при оформлении ипотеки пользовалось лишь 10,1% заёмщиков.

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Цифровая ипотека — это совершенно новый уровень работы банка с клиентами и партнёрами, комментирует ситуацию руководитель подразделения «Развитие каналов продаж» Банка ДОМ.РФ Ольга Савельева. Это не только удобство для клиентов, но и совершенствование бизнес-процессов, сокращение операционных затрат, подчёркивает эксперт.

Активное внедрение банками цифровых сервисов связано с высокой конкуренцией, поясняет к. э. н., доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин. В борьбе за клиентов кредитные организации предлагают всё более привлекательные условия для онлайн-заёмщиков.

На развитие цифровых и дистанционных форматов влияет и повышение финансовой грамотности россиян, отмечает Савельева.

Доверие населения к дистанционному обслуживанию растёт. Люди все чаще готовы удалённо проводить крупные сделки, в том числе с недвижимостью. Данная тенденция особенно характерна для крупных городов. Ольга Савельева Руководитель подразделения «Развитие каналов продаж» Банка ДОМ.РФ

Это подтверждают и данные исследования от Домклик. Регионами, лидирующими по дистанционному оформлению ипотеки, стали Москва (12,1%), Московская область (9,8%), Свердловская область (5,2%), Краснодарский край (4,2%) и Санкт-Петербург (4,1%).

Цифровизация ипотечного рынка страны связана и с тем, что ипотеку всё чаще берут люди в возрасте 25–40 лет, которые хорошо разбираются и активно пользуются онлайн-сервисами. Такое мнение высказал основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.

Сейчас именно они (люди 25–40 лет), как правило, становятся родителями. Прежде всего им доступны льготные условия займов. Соответственно, эти клиенты чаще всего берут семейную ипотеку, которая служит одним из главных драйверов спроса на рынке новостроек. Более возрастные клиенты реже пользуются подобными сервисами. Ярослав Гутнов Основатель компании SIS Development

По данным портала Домклик, наибольшую активность на рынке ипотечного онлайн-кредитования показывают люди в возрасте 31–40 лет. На их долю приходится 54% удалённых сделок. Пользователи в возрасте до 30 лет заключили 23% сделок. Заёмщики старше 40 лет — 21%.

В чем выгода онлайн-ипотеки для заёмщиков

Удобство. При использовании онлайн-сервисов не нужно подыскивать время на посещение офиса. Подать заявку и пройти другие этапы оформления можно дистанционно, находясь в любом месте. С помощью цифрового сервиса можно подать заявку на несколько ипотечных программ одновременно, а не готовить отдельный пакет документов по каждой программе, отметили в пресс-службе Сбербанка.

Скорость оформления. Онлайн-ипотека позволяет сэкономить время на походы в банк. Это быстрый и удобный способ оформить ипотечную заявку. Как нам рассказали в пресс-службе Сбербанка, получение ответа по заявке — от 2 минут и не превышает 2 дней. Большинство клиентов получают одобрение в день подачи заявки.

Экономия. Использование цифровых сервисов снижает нагрузку на банковские офисы и позволяет банкам снижать затраты. Поэтому часто банки предлагают сниженные ставки именно для онлайн-заёмщиков, отмечает Осянин. Некоторые банки предоставляют клиентам дополнительные бонусы за активацию подобной услуги. С их помощью можно стать участником различных партнерских программ лояльности, добавляет генеральный директор Optima Development, Давид Худоян.

Прозрачность. Заёмщик может отслеживать все этапы сделки в своём личном кабинете. Там же хранятся вся документация и график платежей по ипотечному кредиту.

Дополнительные услуги. Банки предлагают своим клиентам дополнительные возможности, доступные онлайн: составление договора купли-продажи, оформление страховки, проведение оценки недвижимости.

Как проходит онлайн-сделка

Порядок оформления ипотеки и покупки недвижимости:

Подайте заявку. Подайте онлайн-заявку и дождитесь решения банка. Обычно ответ приходит в течение нескольких минут. Выберите недвижимость. На подбор объекта и сбор документов отводится 90 суток. Найти подходящую недвижимость можно самостоятельно или через риелтора. Одобрите объект в банке. Отсканируйте или сфотографируйте документы на выбранный объект и загрузите их в личном кабинете (ЛК). Перечень документов отличается в зависимости от типа недвижимости и ситуации. Какие бумаги нужны в конкретном случае, будет указано в ЛК. На этот этап в среднем уходит 3–5 дней. Выпустите электронную подпись. Для дистанционного оформления ипотеки понадобится УКЭП. Её можно выпустить в приложении Госключ, если у вас есть подтверждённая запись на Госуслугах, загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем. За оформлением подписи можно обратиться в любой многофункциональный центр или банк из указанных на карте. Вместо УКЭП можно использовать биометрию, зарегистрированную в Единой биометрической системе. Внесите деньги. Переведите на счёт в банке сумму первоначального взноса, увеличенную на сумму расходов, необходимых для проведения сделки. Подпишите документы. Согласуйте в ЛК дату и время подписания документов. Вы сможете проверить и подписать их в приложении Госключ или Цифровой ключ при помощи УКЭП. Дождитесь регистрации сделки. Сразу после подписания документы будут направлены на регистрацию в Росреестр. Процедура занимает в среднем от 1 до 3 дней.

Коротко

Спрос на цифровое оформление ипотеки растёт — в первой половине 2025 года доля таких сделок выросла до 3,5%.

Популярность онлайн-ипотеки эксперты объясняют повышением финансовой грамотности населения, её удобством для клиентов. Заметнее всего спрос на данный продукт растёт в крупных мегаполисах.

Сегодня заёмщики имеют возможность удалённо пройти все этапы сделки: от оформления заявки на кредит до регистрации сделки в Росреестре.

Пользователи цифровых сервисов получают следующие выгоды: оформление ипотеки из любого места, экономию времени и средств, прозрачность сделки на всех этапах, возможность приобрести дополнительные услуги.

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