Сколько нужно откладывать, чтобы купить новый автомобиль в 2025 году

С ростом цен на автомобили россиянам становится всё сложнее копить на новую машину. Тем не менее такая возможность по-прежнему есть. Разбираемся, сколько нужно откладывать каждый месяц, чтобы накопить на личный транспорт в России в 2025 году.

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Как считали

Для расчётов мы взяли по одной машине LADA из разных ценовых сегментов. Цены на автомобили брали на официальном сайте производителя.

При расчётах мы учли инфляцию, которая в среднем составляет 9% в год. Также мы посчитали, насколько изменится сумма, если размещать деньги на вкладе с возможностью пополнения в Сбербанке. Для открытия такого вклада понадобится первоначальная сумма в размере минимум 100 000 рублей.

Срок накопления для всех расчётов — 3 года.

Бюджетный ценовой сегмент

Lada Granta (седан) в комплектации Standart с объёмом двигателя 1,6 л (90 л. с.) стоит от 749 900 рублей.

С учётом инфляции через три года цена составит примерно 970 000 рублей.

В этом случае, чтобы накопить на такую машину, вам придётся откладывать 26 950 рублей каждый месяц.

Если вы положите деньги на СберВклад в Сбербанке на три года под 6,9% с капитализацией и возможностью пополнения, то необходимый размер пополнений с учётом первоначальной суммы (100 000 рублей) составит 21 250 рублей в месяц (в том числе в первый месяц).

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Средний ценовой сегмент

Lada Vesta в комплектации Comfort’24 с объёмом двигателя 1,6 л (106 л. с.) стоит от 1 525 000 рублей.

С учётом инфляции за три года цена может вырасти до 1 975 000 рублей.

В таком случае минимальная сумма, которую нужно откладывать каждый месяц, чтобы накопить на эту машину, составит примерно 54 900 рублей.

Если вы положите деньги на вклад в Сбере на прежних условиях, то сумма ежемесячных пополнений уменьшится до 46 450 рублей (в том числе в первый месяц).

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Высший ценовой сегмент

Lada Aura в комплектации Status с объёмом двигателя 1,8 л (122 л. с.) стоит от 2800 000 рублей.

С учётом инфляции цена за три года может увеличиться до 3 600 000 рублей.

Тогда, чтобы накопить на такую машину без вклада, вам нужно будет откладывать по 100 000 рублей каждый месяц.

Если положить деньги на вклад в Сбере с начальной суммой 100 000 рублей, то ежемесячный размер пополнений (включая первый месяц) уменьшится до 87 200 рублей.

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Коротко

Чтобы накопить на самый дешёвый новый отечественный автомобиль за три года, нужно откладывать 20–26 тысяч рублей в месяц.

Для покупки машины из среднего ценового сегмента придётся откладывать от 45 до 53 тысяч рублей в месяц.

Чтобы купить машину дороже трёх миллионов рублей, придётся ежемесячно откладывать 84–97 тысяч рублей.

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