Как получать больше кешбэка от Сбера

Сбер начисляет кешбэк в виде бонусов СберСпасибо по своим дебетовым и кредитным картам. Эти бонусы легко обменять на рубли или использовать как скидку у партнёров — от магазинов до онлайн-сервисов. Разбираемся, как получать больше Спасибо и увеличить свою выгоду.

Сколько кешбэка получают все клиенты

По дебетовой карте Сбера всем клиентам ежемесячно доступны три категории повышенного кешбэка и бонусы до 70% за покупки у партнёров. Максимальный кешбэк без подписки — 2000 бонусов в месяц.

Чтобы получать повышенный кешбэк, войдите в личный кабинет, перейдите в раздел «СберСпасибо» и выберите категории на текущий месяц. Если этого не сделать, Спасибо будут начисляться только за траты у партнёров.

Что даёт подписка СберПрайм

Хочешь получать больше бонусов за те же покупки? Подписка СберПрайм даёт до 15 000 бонусов в месяц, расширяет категории кешбэка и открывает доступ к эксклюзивным предложениям: от скидок на доставку до бесплатных стартов на самокатах.

Всего есть три уровня:

СберПрайм Старт — 4 категории кешбэка, до 5000 бонусов в месяц.

СберПрайм — 5 категорий, до 10 000 СберСпасибо.

СберПрайм+ — 5 категорий и максимум 15 000 бонусов.

Подписка быстро окупается за счёт возврата с повседневных трат: на продукты, аптеки, транспорт, кино и многое другое.

Почему подписка СберПрайм окупается

Оформить СберПрайм — значит тратить осознанно. Вы получаете не только увеличенный кешбэк и доступ к закрытым предложениям, но и возможность экономить на привычных сервисах: кино, музыке, доставке, поездках.

А главное — всё это доступно в одном приложении. Подключите подписку и начните получать больше с каждой покупки.

Какой кешбэк будет с сервисом Новый СберПремьер

СберПремьер — это премиальное банковское обслуживание. Оно бесплатно, если вы храните на счетах от 2 миллионов рублей или тратите от 150 тысяч в месяц. В остальных случаях подписка обойдётся в 1 тысячу рублей в месяц.

С подпиской вы получаете 5 категорий СберСпасибо и увеличенный лимит — до 20 000 бонусов в месяц. А ещё доступ ко всем преимуществам СберПрайм бесплатно.

Какой кешбэк будет с акцией СберФест

СберФест — акция, которая проходит с 5 марта по 31 декабря 2025 года. Каждый четверг вы получаете повышенный кешбэк за покупки у партнёров. Среди них: «Золотое яблоко», «Самокат», «Подружка», «М.Видео», «Ситидрайв», «Детский мир» и другие.

Четверги с выгодой: как сегодня получить до 40% кешбэка

Чтобы участвовать в акции, откройте в приложении Сбербанк Онлайн раздел «Для жизни», найдите СберФест и нажмите «Подключить». Только после этого кешбэк начнёт начисляться.

Коротко

Без подписки в Сбербанке вам доступны три категории кешбэка, предложения от партнёров и максимум 2 тысячи бонусов Спасибо в месяц.

С подпиской СберПрайм вы можете получать до 15 тысяч СберСпасибо в месяц и выбирать до пяти категорий повышенного кешбэка. С сервисом Новый СберПремьер вам доступно пять категорий, а максимальный лимит бонусов увеличен до 20 тысяч.

Еженедельная акция СберФест позволяет получать уникальный кешбэк за покупки у партнёров каждый четверг. Вы получите ещё больше, если у вас есть подписка СберПрайм.

Сколько можно сэкономить на сервисах с подпиской СберПрайм за год

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