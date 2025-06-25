Купить машину или ездить на такси — что выгоднее

Год назад я купил себе автомобиль и теперь практически перестал пользоваться такси и общественным транспортом. Спустя 12 месяцев я решил посчитать, сколько потратил на авто и оказалось ли это выгоднее, чем ездить на такси.

Во сколько обошлась машина

Я купил подержанный автомобиль — Mitsubishi Lancer lX 2006 года. За год я проехал на нём десять тысяч километров. Примерно половина пробега пришлась на загородные дороги.

Мои затраты за это время:

На бензин у меня уходит в среднем 5,5 тысяч рублей в месяц или 66 тысяч рублей в год.

За весь год на штрафы ушло 6,5 тысяч рублей.

Полис ОСАГО на год стоил 6 тысяч рублей. Полис КАСКО я решил не покупать.

Полис КАСКО я решил не покупать. За год на запчасти, автосервисы, автомойки и комплект зимней резины было потрачено 55 тысяч рублей.

Транспортный налог за 2024 год составил 882 рубля.

Госпошлина при регистрации автомобиля составила 500 рублей.

Итого за год я потратил на автомобиль 134,2 тысячи рублей. В эту сумму не вошли расходы на парковку: я живу не в Москве, поэтому большинство парковок и стоянок в моем городе — бесплатные.

Сколько стоит такси

По данным Яндекс Go, минимальная стоимость поездки на такси по тарифу «Эконом» (включает 2,7 минуты и 0,9 км пути) составляет 80 рублей.

Дальнейшее передвижение будет стоить:

по городу — не более 10 ₽/км и не более 5,5 ₽/мин;

и не более 5,5 ₽/мин; за городом — не более 27 ₽/км и не более 5,5 ₽/мин.

Так как на такси я больше не езжу, посчитаем примерные расходы на то же расстояние, которое я преодолел за год на машине. Чтобы проехать пять тысяч километров по городу, придётся отдать максимум 50 тысяч рублей. То же расстояние за городом обойдётся уже максимум в 135 тысяч рублей.

Таким образом, при тех же вводных за год я бы потратил на такси до 185 тысяч рублей. Но, скорее всего, сумма оказалась бы меньшей, так как тарифы меняются в зависимости от времени суток, расстояния, загруженности сервиса и так далее. То есть они не могут всегда быть максимальными.

Что выбрать: такси или личный автомобиль

Если учитывать только вышеприведённые расходы, то такси обходится примерно в 1,4 раза дороже личного автомобиля, и последний в этом плане будет выгодней.

Но в реальности нюансов гораздо больше:

1. Стоимость покупки машины. Прежде чем ездить на машине, её сначала нужно купить. Моя обошлась в 700 тысяч рублей. На эти деньги я бы мог ездить на такси почти 4 года. В то же время я всегда могу продать автомобиль и вернуть часть уплаченных за него денег.

2. Амортизация. Это списание части стоимости автомобиля в ходе его эксплуатации. То есть машина с каждым годом дешевеет, и эта сумма, в теории, должна записываться в расходы на использование.

Для личного автомобиля рассчитать амортизацию достаточно сложно, поскольку конечный срок использования заранее неизвестен. К тому же, стоимость авто зависит не столько от срока эксплуатации, сколько от пробега, повреждений кузова и инфляции. Поэтому я не стал учитывать амортизацию в расходах. Но этот фактор нужно иметь в виду, когда вы выбираете между личной машиной и такси. В частности, это означает, что вы, скорее всего, не сможете продать машину за ту же сумму, которую потратили при её покупке.

3. Сложности с поиском такси. Если личный автомобиль всегда под рукой, то такси ещё нужно найти и дождаться. В городе, особенно в центре, с этим проблем не возникает. Но если ты находишься в отдалённом районе или за городом, то найти машину становится гораздо труднее. А ещё существуют локации, которые водители вообще предпочитают избегать.

4. Риск попасть на неопытного водителя. Когда вы садитесь в такси, вы доверяете свою жизнь и здоровье незнакомому человеку. Хоть агрегаторы и отбирают водителей с опытом, произойти может всякое. Например, иногда водители работают в паре со сменщиками, которые не зарегистрированы в севрисе. Этот момент не относится к финансовой выгоде, но является аргументом в пользу личного автомобиля.

5. Ответственность. На личном автомобиле вы можете попасть в аварию или повредить свою либо чужую машину. Если страховки у вас нет или она не покроет все расходы, вам придётся дополнительно тратиться на восстановление как минимум своего авто, а то и доплачивать тому, кто пострадал по вашей вине. В такси такой ответственности нет. Более того, если таксист попадёт в аварию, вы можете возместить ущерб своему здоровью через суд.

Мой личный автомобиль и такси: расходы, преимущества, риски

© «Рамблер»

Коротко

Выбор между личным авто и такси нельзя назвать очевидным. Всё зависит от обстоятельств. Если вы живёте в городе и редко из него выезжаете, то такси вкупе с общественным транспортом будет более выгодным вариантом.

Если вы часто совершаете дальние поездки, то более экономичным выбором окажется своя машина. Лично для меня автомобиль стал незаменимой вещью: не нужно искать и ждать такси, можно перевозить всё что угодно, если это уместится в машину, не нужно контактировать с незнакомыми людьми при поездках. И это лишь несколько причин, по которым авто для меня гораздо лучше альтернативных вариантов. Поэтому пересаживаться на такси или общественный транспорт я не планирую.

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