Индекс окрошки: посчитали, как подорожало блюдо в 2025 году

30 мая отмечается День окрошки. Популярность этого блюда настолько велика, что появился даже особый показатель — индекс окрошки. Расскажем, что включает в себя этот индекс, как он изменился за последний год и какая сумма понадобится россиянам в 2025 году, чтобы приготовить любимое блюдо.

© Рамблер

Что такое индекс окрошки

Индекс окрошки — показатель, отражающий стоимость блюда. Это неофициальный индикатор, с помощью которого удобно отслеживать динамику цен на ингредиенты летнего супа.

Чтобы рассчитать индекс, нужно сложить стоимость всех товаров, необходимых для приготовления окрошки, с учётом их количества по рецепту.

При расчёте индекса окрошки мы использовали рецепт блюда на квасе, который включает следующие ингредиенты:

картофель — 400 г;

огурцы — 300 г;

варёная колбаса — 300 г;

яйца — 4 шт.;

сметана — 100 г;

квас — 1 л;

редис — 300 г;

укроп — небольшой пучок.

Из указанного количества ингредиентов получается четыре порции готового блюда.

Насколько изменилась стоимость окрошки за год

Для расчёта индекса мы использовали средние потребительские цены Росстата на картофель, огурцы, колбасу, яйца и сметану. Остальные ингредиенты (квас, редис и укроп) не входят в потребительскую корзину. Их стоимость мы взяли из анализа, проведённого ресурсом «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

© Рамблер

Стоимость самого дорогого ингредиента в блюде — варёной колбасы — за год выросла меньше всего (+5,82%). Значительно поднялись цены на картофель (+75,53%), огурцы (+28,73%) и квас (+25%). Единственный ингредиент, который в 2025 году стал стоить дешевле, — это яйца (–18,08%). В целом за год стоимость окрошки увеличилась на 15,64% и составила 547,18 рубля для четырёх порций.

Коротко

Индекс окрошки — неофициальный индикатор, по которому отслеживают изменение цен на продукты, необходимые для приготовления блюда.

Чтобы рассчитать показатель, нужно сложить стоимость всех продуктов с учётом их количества по рецепту.

По подсчётам «Рамблера», за год стоимость окрошки увеличилась на 15,64%. Четыре порции окрошки в 2025 году в среднем обходятся в 547,18 рубля.

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