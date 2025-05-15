Готовить дома или заказать доставку: что выгоднее
Последние три года значительную долю моего рациона питания составляют блюда из сервисов доставки «Самокат» и Яндекс Лавка, магазинов «Вкусвилл», «Пятёрочка» и «Перекрёсток». В готовом формате можно приобрести каши, супы, салаты, вторые блюда, десерты и напитки. Для меня это удобно по двум причинам: ежедневное разнообразие продуктов и экономия времени на приготовление пищи и последующую уборку кухни. Однако я обратила внимание, что расходы на покупку готовой еды стали весьма ощутимыми. Чтобы разобраться, насколько выгодно готовить самостоятельно, решила провести небольшой анализ. В этой статье делюсь своими выводами.
Как я считала
Для сравнения я выбрала 7 блюд:
- Рисовая каша с молоком.
- Сырники творожные.
- Блины без начинки.
- Паста «Болоньезе».
- Картофельное пюре с котлетой по-киевски.
- Борщ.
- Салат «Греческий».
Чтобы провести анализ цен, я решила остановиться именно на этих блюдах, так как часто заказываю их в сервисах доставки. При этом они довольно просты для приготовления дома.
Я нашла эти позиции в сервисах доставок готовой еды — «Самокат», Яндекс Лавка, «Вкусвилл», «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Для каждой позиции рассчитала среднюю цену. Затем при помощи сервиса мониторинга цен Ценозавр рассчитала, сколько стоит приготовить 1 порцию тех же блюд по традиционным рецептам. Цены актуальны на 13 мая 2025 года. Сравнила результаты в таблице.
Цены на 1 порцию в сервисах доставки
Рисовая каша с молоком:
- «Самокат» — 154 рубля.
- Яндекс Лавка — 209 рублей.
- «Вкусвилл» — 228 рублей.
- «Пятёрочка» — 110 рублей.
- «Перекрёсток» — 210 рублей.
В среднем: 182 рубля.
Сырники творожные:
- «Самокат» — 199 рублей.
- Яндекс Лавка — 289 рублей.
- «Вкусвилл» — 186 рублей.
- «Пятёрочка» — 160 рублей.
- «Перекрёсток» — 170 рублей.
В среднем: 201 рубль.
Блины без начинки:
- «Самокат» — 179 рублей.
- Яндекс Лавка — 329 рублей (большая порция, 500 граммов). Стоимость 1 стандартной порции на 250 граммов — 164,5 рубля.
- «Вкусвилл» — 188 рублей.
- «Пятёрочка» — 100 рублей.
- «Перекрёсток» — 210 рублей.
В среднем: 168 рублей.
Паста «Болоньезе»:
- «Самокат» — 209 рублей.
- Яндекс Лавка — 349 рублей.
- «Вкусвилл» — 328 рублей.
- «Пятёрочка» — 180 рублей.
- «Перекрёсток» — 290 рублей.
В среднем: 271 рубль.
Картофельное пюре с котлетой по-киевски:
- «Самокат» — 409 рублей.
- Яндекс Лавка — 439 рублей.
- «Вкусвилл» — 368 рублей.
- «Пятёрочка» — 210 рублей.
- «Перекрёсток» — 410 рублей.
В среднем: 367 рублей.
Борщ:
- «Самокат» — 209 рублей.
- Яндекс Лавка — 689 рублей (1 килограмм). Стоимость 1 стандартной порции на 300 граммов — 206 рублей.
- «Вкусвилл» — 218 рублей.
- «Пятёрочка» — 130 рублей.
- «Перекрёсток» — 180 рублей.
В среднем: 189 рублей.
Салат «Греческий»:
- «Самокат» — 239 рублей.
- Яндекс Лавка — нет блюда.
- «Вкусвилл» — 270 рублей.
- «Пятёрочка» — нет блюда.
- «Перекрёсток» — 330 рублей.
В среднем: 280 рублей.
Цены на 1 порцию приготовленного дома блюда
Рисовая каша с молоком — 46,3 рубля.
- Рис круглозёрный, 50 граммов — 9,55 рубля.
- Молоко, 200 миллилитров — 22,4 рубля.
- Соль, 1–2 грамма — 0,06 рубля.
- Сахар, 5–10 граммов — 0,8 рубля.
- Сливочное масло, 5–10 граммов — 13,5 рубля.
Сырники творожные — 138 рублей.
- Творог (9%), 200 граммов — 116,1 рубля.
- Яйцо куриное, 1 штука — 11,5 рубля.
- Сахар, 15–30 граммов — 2,4 рубля.
- Мука пшеничная, 30–45 граммов — 3,4 рубля.
- Растительное масло, 15–30 граммов — 4,6 рубля.
Блины без начинки — 37,2 рубля.
- Мука пшеничная, 60 граммов — 4,3 рубля.
- Яйцо куриное, 1 штука — 11,5 рубля.
- Молоко, 125 миллилитров — 14 рублей.
- Сахар, 5 граммов — 0,4 рубля.
- Соль, 1–2 грамма — 0,06 рубля.
- Растительное масло, 30–45 граммов — 6,9 рубля.
Паста «Болоньезе» — 205 рублей.
- Спагетти, 80–100 граммов — 21,4 рубля.
- Говяжий фарш, 100 граммов средней жирности — 79,8 рубля.
- Лук репчатый, 25 граммов — 2,7 рубля.
- Морковь, 25 граммов — 1,8 рубля.
- Сельдерей стеблевой, 20 граммов — 5,2 рубля.
- Томатная паста, 20 граммов — 15,1 рубля.
- Томаты в собственном соку, 100 граммов — 34,5 рубля.
- Молоко, 50 миллилитров — 5,6 рубля.
- Оливковое масло, 15 граммов — 20,6 рубля.
- Сушёный орегано, 1–2 грамма — 4 рубля.
- Сушёный базилик, 1–2 грамма — 3 рубля.
- Лавровый лист, 1 штука — 3,1 рубля.
- Соль, 9 граммов — 0,28 рубля.
- Чёрный перец молотый, 3 грамма — 8 рублей.
Картофельное пюре с котлетой по-киевски — 220 рублей.
Пюре:
- Картофель, 250 граммов — 28,3 рубля.
- Молоко, 80 миллилитров — 9 рублей.
- Сливочное масло, 20 граммов — 27,1 рубля.
- Соль, 1–2 грамма — 0,03 рубля.
Котлета:
- Куриное филе: 150 граммов — 72,8 рубля.
- Масло сливочное, 30 граммов — 40,7 рубля.
- Укроп, 5 граммов — 5 рублей.
- Яйцо куриное, 1 штука — 11,5 рубля.
- Мука пшеничная, 20 граммов — 1,5 рубля.
- Панировочные сухари, 40 граммов — 14 рублей.
- Соль, 1–2 грамма — 0,03 рубля.
- Чёрный перец молотый, 1–2 грамма — 5,3 рубля.
- Растительное масло, 30 граммов — 4,6 рубля.
Борщ — 196,2 рубля.
- Говядина на кости, 150 граммов — 132,4 рубля.
- Капуста белокочанная, 100 граммов — 8,8 рубля.
- Свёкла, 75 граммов — 6,8 рубля.
- Картофель, 75 граммов — 8,5 рубля.
- Морковь, 25 граммов — 1,8 рубля.
- Лук репчатый, 25 граммов — 2,7 рубля.
- Томатная паста, 20 граммов — 15,1 рубля.
- Уксус (9%), 5 граммов — 0,5 рубля.
- Чеснок, 4 грамма — 1,5 рубля.
- Сахар, 5–10 граммов — 0,8 рубля.
- Растительное масло, 15 граммов — 2,3 рубля.
- Лавровый лист, 1 штука — 1,55 рубля.
- Соль, 5–6 граммов — 0,18 рубля.
- Чёрный перец молотый, 5 граммов — 13,3 рубля.
Салат «Греческий» — 143,3 рубля.
- Помидоры, 100 граммов — 38,6 рубля.
- Огурцы, 50 граммов — 10,2 рубля.
- Лук красный, 15 граммов — 2,7 рубля.
- Перец болгарский, 30 граммов — 9,2 рубля.
- Маслины, 15 граммов — 8,55 рубля.
- Сыр фета, 50 граммов — 49,4 рубля.
- Оливковое масло, 15 граммов — 20,6 рубля.
- Сушёный орегано, 1 грамм — 4 рубля.
- Соль, 1 грамм — 0,03 рубля.
Сравнительная таблица:
* Порция приготовленного самостоятельно борща при подсчётах оказалась на 4% дороже борща из доставки из-за того, что в нескольких готовых блюдах вместо говядины использовалась более дешёвая курица.
Получается, готовить самостоятельно в среднем в 1,5 раза дешевле, чем заказывать еду в сервисах доставки.
Плюсы и минусы готовой и домашней еды: моё мнение
Преимущества еды из доставок:
- Экономия времени. Не нужно продумывать меню, составлять список продуктов, готовить и мыть посуду. Выбор блюда занимает у меня около 2–5 минут, ещё в среднем 10–30 минут уходит на доставку.
- Разнообразие. Можно по настроению выбрать блюдо любой кухни мира и не ограничиваться своими навыками в кулинарии и оснащённостью кухни.
- Помогает избежать переедания. Готовая еда упакована с расчётом на 1 стандартную порцию. Обычно это 200–300 граммов. При этом на блюде всегда указано КБЖУ, что помогает отслеживать баланс потребляемых белков, жиров и углеводов.
Недостатки еды из доставок:
- Цены. Готовые блюда в сервисах доставки могут продаваться на 70–80% дороже своей реальной стоимости.
- Качество. Я никак не могу отследить свежесть и качество ингредиентов, которые используются при приготовлении блюд из доставки.
Преимущества домашней еды:
- Экономия денег. Готовить дома дешевле, чем заказывать доставки. Если потратить время на составление меню, можно также избежать порчи продуктов — использовать остатки ингредиентов от одного блюда в приготовлении другого.
- Качество и вкус. Когда я готовлю сама, я полностью контролирую состав блюд и могу выбирать более полезные и свежие ингредиенты, также контролировать количество масла, соли и сахара в блюдах. Еда из доставки периодически оказывается для меня слишком жирной или солёной.
Недостатки домашней еды:
- Требует времени. Когда я работаю из дома, я не хочу тратить время обеденного перерыва на готовку — мне удобнее заранее заказать доставку, которая приедет ко времени. Так, в обеденный перерыв я успею не только поесть, но и отдохнуть. Конечно, можно самостоятельно приготовить еду заранее и разогреть в обед, но не всегда есть такая возможность.
- Порча продуктов. Для меня сложно готовить небольшие порции, особенно если рецепт требует использования большого количества ингредиентов. Я не раз выбрасывала из холодильника испортившиеся продукты, которые оставались после приготовления определённого блюда.
- Однообразие. Когда я перехожу на самостоятельную готовку — блюда повторяются каждые 2–3 дня, что быстро надоедает.
Что выбрать
Рассчитав стоимость основных блюд, я сделала вывод, что готовить самостоятельно в среднем в 1,5 раза дешевле, чем заказывать еду в сервисах доставки. Но есть другие факторы, которые могут быть важнее, чем цена: это экономия времени и сил на уборку. Поэтому я сделала следующие выводы:
- Если важнее время и удобство и финансы позволяют — можно выбирать доставку еды.
- Если цель — сэкономить и контролировать качество пищи, лучше готовить всё самостоятельно.
Для меня оптимальный вариант — совмещать готовую еду и домашнюю. Когда у меня есть свободное время, я с удовольствием иду в магазин, выбираю продукты и могу потратить даже несколько часов на готовку. Когда график более напряжённый — заказываю готовую еду за пару кликов в одном из сервисов по настроению и жду доставку.
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