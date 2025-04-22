Сдавать макулатуру в России стало выгоднее

С начала 2025 года стоимость макулатуры в России увеличилась более чем на 30% и достигла отметки в 20 тысяч рублей за тонну, что является психологическим барьером. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил генеральный директор Пермского целлюлозно-бумажного завода Юрий Марков.

По словам специалиста, запуск новых крупных предприятий по производству тарных картонов и снижение покупательской активности на рынке привели к значительному увеличению стоимости макулатуры, которая является ключевым материалом для изготовления тарных картонов. Это самое значительное повышение цен на макулатуру за последние три года, отметил собеседник. В структуре расходов на производство упаковочных материалов из картона эта статья занимает значительную часть, добавил он.

Эксперт подчеркнул, что даже в период сезонного падения спроса на гофрированную упаковку и упаковочный картон, это не оказало значительного воздействия на производственный процесс. По его словам, вместо этого повышение издержек на макулатуру станет основным фактором для роста цен на тарные картоны и гофроупаковку. Это повлечет за собой рост цен на товары в упаковках в российских магазинах, считает Марков.

«Для россиян повысится стоимость на упакованную продукцию на 0,08–0,7% в зависимости от вида», — заключил он.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что инфляция в марте 2025 года составила 10,34% в годовом выражении, тогда как на конец февраля она оценивалась в 10,06%.