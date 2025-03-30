Как выгодно купить абонемент в фитнес-клуб в рассрочку

Годовой абонемент в спортзал может стоить десятки тысяч рублей. Отдать такую сумму сразу не всегда комфортно для бюджета. Рассрочка позволяет «раздробить» платёж на несколько частей и оплачивать абонемент постепенно. Рассказываем, как выгодно оформить рассрочку на фитнес.

Как работает рассрочка на фитнес

Рассрочка на абонемент в спортзал — оплата услуги частями в течение установленного срока. Обычно период погашения составляет от 3 до 12 месяцев.

Плюсы рассрочки на фитнес:

Делает спорт доступнее. Вы можете начать заниматься фитнесом сразу, а не откладывать оформление абонемента, пока копите деньги на его покупку.

Вы можете начать заниматься фитнесом сразу, а не откладывать оформление абонемента, пока копите деньги на его покупку. Помогает в бюджетном планировании. Позволяет комфортнее распределять расходы и не перегружать личный бюджет. Например, разделить 30 тысяч рублей на шесть платежей по 5 тысяч рублей, которые нужно вносить каждые две недели.

Позволяет комфортнее распределять расходы и не перегружать личный бюджет. Например, разделить 30 тысяч рублей на шесть платежей по 5 тысяч рублей, которые нужно вносить каждые две недели. Даёт дополнительный стимул для посещения спортзала. Регулярные платежи по рассрочке могут мотивировать чаще пользоваться абонементом.

Минусы рассрочки на фитнес:

Может обойтись дороже, чем оплата сразу. Поскольку рассрочка часто предусматривает проценты или комиссию, это увеличивает общую стоимость абонемента.

Поскольку рассрочка часто предусматривает проценты или комиссию, это увеличивает общую стоимость абонемента. Требует контроля за сроками платежей. Просрочка оплаты грозит начислением пени.

Просрочка оплаты грозит начислением пени. Могут быть дополнительные штрафы при расторжении договора.

Личный опыт автора:

Летом 2024 года моя мама рассматривала покупку абонемента в спортзал. При полной оплате сразу 3 месяца безлимитных занятий стоили 13,9 тысяч рублей. Фитнес-клуб предлагал рассрочку. Условия: четыре платежа, раз в две недели. При таком варианте оплаты стоимость абонемента составила бы 15,9 тысяч рублей, а переплата — 2 тысячи рублей.

Способы оформить рассрочку на фитнес

Рассрочку на абонемент можно оформить двумя способами:

В фитнес-клубе. В банке.

Оформление рассрочки через фитнес-клуб может быть более выгодным, считает генеральный директор коммуникационного агентства Tune Production Анна Мякинина. Многие клубы с целью привлечь внимание и получить новых клиентов предлагают специальные условия без процентов или с минимальными комиссиями, а также акции на рассрочку, пояснила она.

Рассрочка на фитнес в банке может быть удобна, если у клиента уже есть хорошая кредитная история. Но такая рассрочка часто выдаётся под проценты, что увеличивает общую сумму выплат, предупредила Мякинина. Она рекомендует перед покупкой абонемента в рассрочку внимательно сравнить условия по предложениям от фитнес-клуба и банка.

Рассмотрим, как оформить рассрочку на фитнес через Сбербанк. Есть два варианта:

Офлайн. Допустим, вы пришли в фитнес-клуб на ознакомительное занятие. Вам понравилось, вы хотите сразу купить абонемент на кассе. Условия рассрочки клуба вам не подходят, вы хотите оформить её через банк. Что делать:

Шаг 1. Скажите кассиру, что хотите купить абонемент в рассрочку от своего банка. Приложите карту Сбера к терминалу и следуйте инструкциям.

Шаг 2. Дождитесь решения банка. Оно придёт в СМС.

Шаг 3. Подтвердите оплату — приложите карту ещё раз и введите ПИН-код.

Онлайн. В мобильном приложении Сбера можно оформить рассрочку на товары и услуги партнёров, в числе которых несколько крупных сетей фитнес-клубов. Что делать:

Шаг 1. В мобильном приложении Сбера найдите услугу «Покупки в рассрочку». Проще это сделать через строку поиска на главной странице.

Шаг 2. В разделе «Спорт и отдых» выберите фитнес-клуб. Вас переведёт на сайт спортзала, где можно будет оформить абонемент.

Шаг 3. Укажите вариант оплаты «Рассрочка от Сбербанка».

Шаг 4. Заполните анкету на рассрочку и дождитесь решения банка. Если рассрочка одобрена, платёж пройдёт автоматически.

© Приложение «Сбербанк Онлайн»

Обратите внимание. Чтобы оформить рассрочку в Сбере, у вас должна быть действующая дебетовая карта банка. Также вы должны быть гражданином РФ в возрасте от 18 (на момент покупки) до 70 лет (на момент последнего платежа по рассрочке).

Что следует проверить в договоре на рассрочку

Срок рассрочки. Суммы и частота платежей. Процентные ставки и комиссии. Возможность досрочного погашения. Права и обязанности сторон.

Важно проверить, нет ли в договоре лишних процентов и комиссий. Может сложиться неприятная ситуация, в которой клиент фактически выплачивает кредит, предупредила кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Анна Цветкова. Также следует уточнить, какие санкции могут быть в случае нарушения или расторжения договора, добавила она.

Когда выгоднее покупать абонемент в спортзал

Многие фитнес-клубы предлагают скидки на абонементы в период Нового года, а также сезонных распродаж, например «чёрной пятницы» или «киберпонедельника». Более привлекательные тарифы также действуют в июле — августе, отметили опрошенные «Рамблером» эксперты.

Личный опыт автора:

Летом 2024 года фитнес-клуб, куда моя мама рассматривала купить абонемент, проводил акцию. До 10 июля стоимость абонемента на 12 месяцев составляла 18,9 тысячи вместо 25,9 тысячи рублей. Таким образом она получила скидку 27%.

Я приобрела абонемент в тот же зал на 12 месяцев в начале ноября, когда был «киберпонедельник». Он обошёлся мне в 19,1 тысячи рублей. Скидка составила 26,2%.

Как ещё снизить цену абонемента:

Купить групповой абонемент.

Отслеживать акции и промокоды на сайте или в социальных сетях фитнес-клуба.

Найти зал с услугой пробного абонемента для новичков.

Выбрать абонемент на бОльший срок — экономия в долгосрочной перспективе.

Часть затрат на фитнес можно компенсировать уже после покупки абонемента за счёт налогового вычета. Такая возможность есть у тех, кто платит НДФЛ. За 2025 год можно получить от 19,5 тысячи до 33 тысяч рублей в зависимости от ставки уплачиваемого налога.

Коротко

Рассрочка на фитнес позволяет оплатить абонемент в несколько небольших платежей. Период погашения чаще всего составляет 3–12 месяцев.

Основное преимущество покупки абонемента в зал в рассрочку: вы можете сразу пойти на фитнес, не «шокируя» личный бюджет крупной разовой тратой. Кроме того, регулярные платежи могут стимулировать вас чаще посещать фитнес-клуб.

Главный недостаток — возможная переплата. Абонемент в рассрочку может выйти дороже, чем если бы вы внесли полный платёж сразу.

Важно внимательно читать договор. Проверяйте размер и даты платежей, итоговую сумму к оплате, проценты и комиссии, условия расторжения договора, возможность досрочного погашения.

Фитнес-клубы часто предлагают более выгодные предложения во время праздников, сезонных распродаж, а также летом.

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