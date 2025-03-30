Как выгодно купить абонемент в фитнес-клуб в рассрочку
Годовой абонемент в спортзал может стоить десятки тысяч рублей. Отдать такую сумму сразу не всегда комфортно для бюджета. Рассрочка позволяет «раздробить» платёж на несколько частей и оплачивать абонемент постепенно. Рассказываем, как выгодно оформить рассрочку на фитнес.
Как работает рассрочка на фитнес
Рассрочка на абонемент в спортзал — оплата услуги частями в течение установленного срока. Обычно период погашения составляет от 3 до 12 месяцев.
Плюсы рассрочки на фитнес:
- Делает спорт доступнее. Вы можете начать заниматься фитнесом сразу, а не откладывать оформление абонемента, пока копите деньги на его покупку.
- Помогает в бюджетном планировании. Позволяет комфортнее распределять расходы и не перегружать личный бюджет. Например, разделить 30 тысяч рублей на шесть платежей по 5 тысяч рублей, которые нужно вносить каждые две недели.
- Даёт дополнительный стимул для посещения спортзала. Регулярные платежи по рассрочке могут мотивировать чаще пользоваться абонементом.
Минусы рассрочки на фитнес:
- Может обойтись дороже, чем оплата сразу. Поскольку рассрочка часто предусматривает проценты или комиссию, это увеличивает общую стоимость абонемента.
- Требует контроля за сроками платежей. Просрочка оплаты грозит начислением пени.
- Могут быть дополнительные штрафы при расторжении договора.
Личный опыт автора:
Летом 2024 года моя мама рассматривала покупку абонемента в спортзал. При полной оплате сразу 3 месяца безлимитных занятий стоили 13,9 тысяч рублей. Фитнес-клуб предлагал рассрочку. Условия: четыре платежа, раз в две недели. При таком варианте оплаты стоимость абонемента составила бы 15,9 тысяч рублей, а переплата — 2 тысячи рублей.
Способы оформить рассрочку на фитнес
Рассрочку на абонемент можно оформить двумя способами:
- В фитнес-клубе.
- В банке.
Оформление рассрочки через фитнес-клуб может быть более выгодным, считает генеральный директор коммуникационного агентства Tune Production Анна Мякинина. Многие клубы с целью привлечь внимание и получить новых клиентов предлагают специальные условия без процентов или с минимальными комиссиями, а также акции на рассрочку, пояснила она.
Рассрочка на фитнес в банке может быть удобна, если у клиента уже есть хорошая кредитная история. Но такая рассрочка часто выдаётся под проценты, что увеличивает общую сумму выплат, предупредила Мякинина. Она рекомендует перед покупкой абонемента в рассрочку внимательно сравнить условия по предложениям от фитнес-клуба и банка.
Рассмотрим, как оформить рассрочку на фитнес через Сбербанк. Есть два варианта:
Офлайн. Допустим, вы пришли в фитнес-клуб на ознакомительное занятие. Вам понравилось, вы хотите сразу купить абонемент на кассе. Условия рассрочки клуба вам не подходят, вы хотите оформить её через банк. Что делать:
Шаг 1. Скажите кассиру, что хотите купить абонемент в рассрочку от своего банка. Приложите карту Сбера к терминалу и следуйте инструкциям.
Шаг 2. Дождитесь решения банка. Оно придёт в СМС.
Шаг 3. Подтвердите оплату — приложите карту ещё раз и введите ПИН-код.
Онлайн. В мобильном приложении Сбера можно оформить рассрочку на товары и услуги партнёров, в числе которых несколько крупных сетей фитнес-клубов. Что делать:
Шаг 1. В мобильном приложении Сбера найдите услугу «Покупки в рассрочку». Проще это сделать через строку поиска на главной странице.
Шаг 2. В разделе «Спорт и отдых» выберите фитнес-клуб. Вас переведёт на сайт спортзала, где можно будет оформить абонемент.
Шаг 3. Укажите вариант оплаты «Рассрочка от Сбербанка».
Шаг 4. Заполните анкету на рассрочку и дождитесь решения банка. Если рассрочка одобрена, платёж пройдёт автоматически.
Обратите внимание. Чтобы оформить рассрочку в Сбере, у вас должна быть действующая дебетовая карта банка. Также вы должны быть гражданином РФ в возрасте от 18 (на момент покупки) до 70 лет (на момент последнего платежа по рассрочке).
Что следует проверить в договоре на рассрочку
- Срок рассрочки.
- Суммы и частота платежей.
- Процентные ставки и комиссии.
- Возможность досрочного погашения.
- Права и обязанности сторон.
Важно проверить, нет ли в договоре лишних процентов и комиссий. Может сложиться неприятная ситуация, в которой клиент фактически выплачивает кредит, предупредила кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Анна Цветкова. Также следует уточнить, какие санкции могут быть в случае нарушения или расторжения договора, добавила она.
Когда выгоднее покупать абонемент в спортзал
Многие фитнес-клубы предлагают скидки на абонементы в период Нового года, а также сезонных распродаж, например «чёрной пятницы» или «киберпонедельника». Более привлекательные тарифы также действуют в июле — августе, отметили опрошенные «Рамблером» эксперты.
Личный опыт автора:
Летом 2024 года фитнес-клуб, куда моя мама рассматривала купить абонемент, проводил акцию. До 10 июля стоимость абонемента на 12 месяцев составляла 18,9 тысячи вместо 25,9 тысячи рублей. Таким образом она получила скидку 27%.
Я приобрела абонемент в тот же зал на 12 месяцев в начале ноября, когда был «киберпонедельник». Он обошёлся мне в 19,1 тысячи рублей. Скидка составила 26,2%.
Как ещё снизить цену абонемента:
- Купить групповой абонемент.
- Отслеживать акции и промокоды на сайте или в социальных сетях фитнес-клуба.
- Найти зал с услугой пробного абонемента для новичков.
- Выбрать абонемент на бОльший срок — экономия в долгосрочной перспективе.
Часть затрат на фитнес можно компенсировать уже после покупки абонемента за счёт налогового вычета. Такая возможность есть у тех, кто платит НДФЛ. За 2025 год можно получить от 19,5 тысячи до 33 тысяч рублей в зависимости от ставки уплачиваемого налога.
Коротко
Рассрочка на фитнес позволяет оплатить абонемент в несколько небольших платежей. Период погашения чаще всего составляет 3–12 месяцев.
Основное преимущество покупки абонемента в зал в рассрочку: вы можете сразу пойти на фитнес, не «шокируя» личный бюджет крупной разовой тратой. Кроме того, регулярные платежи могут стимулировать вас чаще посещать фитнес-клуб.
Главный недостаток — возможная переплата. Абонемент в рассрочку может выйти дороже, чем если бы вы внесли полный платёж сразу.
Важно внимательно читать договор. Проверяйте размер и даты платежей, итоговую сумму к оплате, проценты и комиссии, условия расторжения договора, возможность досрочного погашения.
Фитнес-клубы часто предлагают более выгодные предложения во время праздников, сезонных распродаж, а также летом.