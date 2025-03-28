Как ИП и самозанятым обеспечить себе пенсию с выгодой

Сегодня россияне часто выбирают путь индивидуального предпринимательства (ИП) и самозанятости. По данным ФНС на февраль 2025 года, в России работали 17,3 миллиона самозанятых и индивидуальных предпринимателей — за год число первых увеличилось почти на треть, а вторых — на 7%. Но далеко не каждый из них задумывается о будущем, особенно о своей пенсии. О том, какие способы формирования пенсии доступны ИП и работающим на себя и на что обратить внимание, «Рамблеру» рассказал генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.

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Зачем ИП и самозанятым заботиться о пенсии

Считается, что пенсия — для тех, кто официально трудится в штате. Но это не так. Индивидуальные предприниматели обязаны вносить фиксированную сумму взносов, а самозанятые могут платить взносы добровольно.

Однако вносимых ИП взносов недостаточно, чтобы обеспечить достойный доход на пенсии, говорит Зарецкий. К примеру, в 2025 году ИП платят фиксированный взнос — 53,7 тысячи рублей, который позволяет набрать пенсионные баллы. Если доход превышает 300 тысяч рублей, придётся внести ещё 1% сверх лимита. Но даже при таком подходе итоговая пенсия может оказаться минимальной. В реальности у ИП и самозанятых не получится значительно повлиять на отдачу вложений.

Дело в том, что за год можно получить ограниченное количество стажа и баллов, а сама система может не раз измениться. В такой ситуации выгоднее формировать пенсионный капитал самостоятельно, используя инструменты, которые предлагает финансовый рынок. Александр Зарецкий Генеральный директор НПФ Сбербанка

Как государство может помочь предпринимателям

Самостоятельно откладывать средства на будущую пенсию можно с поддержкой государства, говорит Зарецкий. Предприниматели и самозанятые, как и физические лица, могут участвовать в программе долгосрочных сбережений (ПДС). По последним данным Банка России, на 31 января 2025 года россияне заключили 3,3 миллиона договоров ПДС и вложили в инструмент 245 миллиардов рублей.

Как происходит софинансирование:

Если у вас доход до 80 тысяч рублей в месяц , государство удваивает взносы («1:1»), добавляя 2 тысячи рублей к аналогичной вносимой сумме от участника.

, государство удваивает взносы («1:1»), добавляя 2 тысячи рублей к аналогичной вносимой сумме от участника. От 80 000,01 до 150 тысяч рублей софинансирование составляет «1:2» — на каждые 2 тысячи рублей взносов начисляется тысяча рублей.

софинансирование составляет «1:2» — на каждые 2 тысячи рублей взносов начисляется тысяча рублей. Свыше 150 000,01 рубля действует пропорция «1:4» — за 2 тысячи рублей личных накоплений полагается 500 рублей господдержки.

Что предлагает ПДС предпринимателям

Налоговые вычеты. Сработают для тех, кто платит НДФЛ, а также для ИП, работающих по общей системе налогообложения. Предприниматели на упрощённой системе налогообложения не платят НДФЛ и не смогут воспользоваться вычетом. Самозанятые же платят налог на профессиональный доход вместо НДФЛ.

Есть исключение для ИП и самозанятых, которые получают доход как физические лица. Например, параллельно работая по найму и уплачивая НДФЛ с заработка, они смогут претендовать на вычет. За взносы, сделанные в 2024 году, можно вернуть до 60 тысяч рублей; за взносы в 2025-м и далее — до 88 тысяч рублей.

Освобождение от налога на доход. В ПДС при получении выплат нет налога на инвестиционный доход. Главное — соблюдать условия программы.

Разморозка средств накопительной пенсии. Если у самозанятого или ИП есть средства накопительной пенсии (если он официально работал по найму с 2002 по 2013 год), их можно перевести в программу. Так итоговая сумма на счёте ПДС вырастет быстрее, а сами деньги станут ликвиднее. Например, ими можно будет оплатить дорогостоящее лечение.

Потенциальный инвестиционный доход. Средства участников ПДС размещаются в государственные облигации и другие высоконадёжные инструменты. Инвестиционный доход рассчитывается ежегодно и не может уйти в минус по итогам каждых 5 лет. Если это произойдёт, НПФ восполнит потери из своего кармана.

Защита сбережений. В случае чего по ПДС Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернёт до 2,8 миллиона рублей личных взносов и инвестиционного дохода по ним. Отдельно компенсируют доплаты от государства, а также переведённые средства накопительной пенсии и заработанный на них доход соответственно — всю сумму, до последней тысячи.

Как можно получить выплаты по ПДС

ПДС предоставляет возможность использовать сбережения как дополнительный источник дохода. Эти деньги можно в любой момент получить в случае потери кормильца или на оплату дорогостоящего лечения.

Женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет могут начать получать выплаты на срок от 5 лет. Через 15 лет участия в программе появляется возможность снять всю сумму сразу. Если потребуется, можно продолжать накопления.

Пример:

Ольге 45 лет, когда-то она работала бухгалтером в крупной компании, а сейчас — самозанятая. Её среднемесячный доход — 150 тысяч рублей. За время официальной работы у неё сформировались средства накопительной пенсии в размере 400 тысяч рублей.

Эти деньги она может перевести в ПДС, что позволит значительно увеличить сумму сбережений. Допустим, она решит пополнять счёт в программе на 25 тысяч рублей в месяц и вкладывать туда все возвраты налогов.

В результате в 60 лет Ольга обеспечит себе выплату в 59,6 тысячи рублей в месяц на горизонте 15 лет.

Коротко

Вносимых ИП и самозанятыми взносов недостаточно для формирования страховой пенсии, которой хватило бы обеспечить достойный доход в старости.

Предприниматели могут самостоятельно копить на пенсию. А государство может помочь в формировании накопительной пенсии, софинансируя взносы в программе долгосрочных сбережений.

ПДС предлагает участникам защиту сбережений, получение налогового вычета, разморозку средств накопительной пенсии, если такая была за период работы по найму с 2002 по 2013 год.

Как накопить на пенсию самостоятельно