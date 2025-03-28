Как ИП и самозанятым обеспечить себе пенсию с выгодой
Сегодня россияне часто выбирают путь индивидуального предпринимательства (ИП) и самозанятости. По данным ФНС на февраль 2025 года, в России работали 17,3 миллиона самозанятых и индивидуальных предпринимателей — за год число первых увеличилось почти на треть, а вторых — на 7%. Но далеко не каждый из них задумывается о будущем, особенно о своей пенсии. О том, какие способы формирования пенсии доступны ИП и работающим на себя и на что обратить внимание, «Рамблеру» рассказал генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.
Зачем ИП и самозанятым заботиться о пенсии
Считается, что пенсия — для тех, кто официально трудится в штате. Но это не так. Индивидуальные предприниматели обязаны вносить фиксированную сумму взносов, а самозанятые могут платить взносы добровольно.
Однако вносимых ИП взносов недостаточно, чтобы обеспечить достойный доход на пенсии, говорит Зарецкий. К примеру, в 2025 году ИП платят фиксированный взнос — 53,7 тысячи рублей, который позволяет набрать пенсионные баллы. Если доход превышает 300 тысяч рублей, придётся внести ещё 1% сверх лимита. Но даже при таком подходе итоговая пенсия может оказаться минимальной. В реальности у ИП и самозанятых не получится значительно повлиять на отдачу вложений.
Дело в том, что за год можно получить ограниченное количество стажа и баллов, а сама система может не раз измениться. В такой ситуации выгоднее формировать пенсионный капитал самостоятельно, используя инструменты, которые предлагает финансовый рынок.Александр ЗарецкийГенеральный директор НПФ Сбербанка
Как государство может помочь предпринимателям
Самостоятельно откладывать средства на будущую пенсию можно с поддержкой государства, говорит Зарецкий. Предприниматели и самозанятые, как и физические лица, могут участвовать в программе долгосрочных сбережений (ПДС). По последним данным Банка России, на 31 января 2025 года россияне заключили 3,3 миллиона договоров ПДС и вложили в инструмент 245 миллиардов рублей.
Как происходит софинансирование:
- Если у вас доход до 80 тысяч рублей в месяц, государство удваивает взносы («1:1»), добавляя 2 тысячи рублей к аналогичной вносимой сумме от участника.
- От 80 000,01 до 150 тысяч рублей софинансирование составляет «1:2» — на каждые 2 тысячи рублей взносов начисляется тысяча рублей.
- Свыше 150 000,01 рубля действует пропорция «1:4» — за 2 тысячи рублей личных накоплений полагается 500 рублей господдержки.
Что предлагает ПДС предпринимателям
Налоговые вычеты. Сработают для тех, кто платит НДФЛ, а также для ИП, работающих по общей системе налогообложения. Предприниматели на упрощённой системе налогообложения не платят НДФЛ и не смогут воспользоваться вычетом. Самозанятые же платят налог на профессиональный доход вместо НДФЛ.
Есть исключение для ИП и самозанятых, которые получают доход как физические лица. Например, параллельно работая по найму и уплачивая НДФЛ с заработка, они смогут претендовать на вычет. За взносы, сделанные в 2024 году, можно вернуть до 60 тысяч рублей; за взносы в 2025-м и далее — до 88 тысяч рублей.
Освобождение от налога на доход. В ПДС при получении выплат нет налога на инвестиционный доход. Главное — соблюдать условия программы.
Разморозка средств накопительной пенсии. Если у самозанятого или ИП есть средства накопительной пенсии (если он официально работал по найму с 2002 по 2013 год), их можно перевести в программу. Так итоговая сумма на счёте ПДС вырастет быстрее, а сами деньги станут ликвиднее. Например, ими можно будет оплатить дорогостоящее лечение.
Потенциальный инвестиционный доход. Средства участников ПДС размещаются в государственные облигации и другие высоконадёжные инструменты. Инвестиционный доход рассчитывается ежегодно и не может уйти в минус по итогам каждых 5 лет. Если это произойдёт, НПФ восполнит потери из своего кармана.
Защита сбережений. В случае чего по ПДС Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернёт до 2,8 миллиона рублей личных взносов и инвестиционного дохода по ним. Отдельно компенсируют доплаты от государства, а также переведённые средства накопительной пенсии и заработанный на них доход соответственно — всю сумму, до последней тысячи.
Как можно получить выплаты по ПДС
ПДС предоставляет возможность использовать сбережения как дополнительный источник дохода. Эти деньги можно в любой момент получить в случае потери кормильца или на оплату дорогостоящего лечения.
Женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет могут начать получать выплаты на срок от 5 лет. Через 15 лет участия в программе появляется возможность снять всю сумму сразу. Если потребуется, можно продолжать накопления.
Пример:
Ольге 45 лет, когда-то она работала бухгалтером в крупной компании, а сейчас — самозанятая. Её среднемесячный доход — 150 тысяч рублей. За время официальной работы у неё сформировались средства накопительной пенсии в размере 400 тысяч рублей.
Эти деньги она может перевести в ПДС, что позволит значительно увеличить сумму сбережений. Допустим, она решит пополнять счёт в программе на 25 тысяч рублей в месяц и вкладывать туда все возвраты налогов.
В результате в 60 лет Ольга обеспечит себе выплату в 59,6 тысячи рублей в месяц на горизонте 15 лет.
Коротко
Вносимых ИП и самозанятыми взносов недостаточно для формирования страховой пенсии, которой хватило бы обеспечить достойный доход в старости.
Предприниматели могут самостоятельно копить на пенсию. А государство может помочь в формировании накопительной пенсии, софинансируя взносы в программе долгосрочных сбережений.
ПДС предлагает участникам защиту сбережений, получение налогового вычета, разморозку средств накопительной пенсии, если такая была за период работы по найму с 2002 по 2013 год.