Выгодные страховки для путешественников в 2025 году
Туристическая страховка позволяет избежать значительных финансовых затрат в непредвиденных ситуациях в поездке. Мы разобрали главное о туристических страховках и собрали топ-10 предложений от самых крупных и надёжных страховых компаний в 2025 году.
Что нужно знать о туристических страховках
Туристическая страховка — страховой полис, который компенсирует определённые расходы путешественника в случае непредвиденной ситуации.
Многие страны требуют от туристов наличия страховки с определённой суммой покрытия. Например, для поездки в Шенгенскую зону в 2025 году необходимо иметь медицинскую страховку с суммой покрытия от 30 тысяч евро. Строгие требования также могут применяться и к сроку действия полиса и даже к дополнительным условиям страховки. Подробности необходимо узнавать у посольства страны: на официальном сайте или по телефону.
Хотя и существуют страны, где страховка не является обязательным условием для въезда, например Египет, Индия или Турция, — в целом страховой полис может хорошо сэкономить бюджет поездки, компенсировав расходы на медицинские услуги при необходимости. Особенно дорогим лечение становится в странах ОАЭ, а также на Мальдивах и Сейшельских островах.Инна РындинаКоммерческий директор группы отелей «Русские Сезоны»
Покупка страхового полиса для путешествий по России также позволит сэкономить в случае непредвиденной ситуации. Туристические страховки покрывают более широкий спектр рисков, чем обязательное медицинское страхование (ОМС). Например, в случае немедицинских обстоятельств — потери багажа или задержки рейса.
Туристические страховки различаются по количеству рисков и их покрытию:
Базовый полис покроет стандартные риски — неотложную медицинскую помощь или диагностику и лечение заболевания, возникшего или обострившегося во время отдыха.
Расширенная страховка может покрыть спортивные травмы, приезд родственников, потерю багажа или задержку рейса. Такой полис особенно важен для путешествий с детьми, подчеркнула Рындина.
При оформлении страховки необходимо уточнять порядок оплаты при наступлении страхового случая, подчеркнула Рындина.
Возможные варианты:
- Сначала страхователь сам платит за все медицинские услуги, а потом получает эту сумму от страховой компании.
- Страховщик сам напрямую рассчитывается с медицинским учреждением за своего заказчика.
- Франшиза с фиксированной суммой, которую заказчик должен будет оплатить сам вне зависимости от того, получил ли он дорогостоящее лечение или обошлось без большого чека.
Если настал страховой случай, свяжитесь с вашим страховщиком указанным в полисе способом и проконсультируйтесь по дальнейшим действиям.
Топ-10 страховок в 2025 году
Место в рейтинге не имеет значения.
В обзоре не указаны цены отдельных услуг и финальная стоимость полисов, поскольку они зависят от территории покрытия, типа отдыха, возраста страхователя. Чтобы узнать точную стоимость полиса для вашей поездки, перейдите на сайт страховой компании и сделайте персонализированный расчёт.
«СберСтрахование»
Страховая сумма:
- От 1 до 3 миллионов рублей для поездок по России.
- От 35 до 120 тысяч долларов или евро для путешествий за рубеж (валюта зависит от страны назначения).
Базовая страховка:
- Экстренная медицинская помощь, включая COVID-19.
- Транспортные расходы.
- Экстренная стоматология.
- Медицинская транспортировка.
- Утрата документов.
- Репатриация.
- Поисково-спасательные работы.
- Возвращение детей и присмотр за ними.
- Проживание в отеле до транспортировки.
- Визит близкого.
- Переводчик.
- Оплата срочных сообщений.
Дополнительные опции:
- Отмена поездки.
- Экстремальный спорт.
- Защита багажа.
- Помощь на дороге при ДТП.
- Задержка рейса.
- Травма при алкогольном опьянении.
- Спорт (лечение травм, защита спортинвентаря).
- Гражданская ответственность (случайно нанесён ущерб чужому здоровью или имуществу).
- Марафон (компенсация травм, полученных на соревнованиях).
- Особый случай.
- Защита жилья на время отъезда.
Т-страхование
Страховая сумма:
- От 600 тысяч до 1 миллиона рублей для поездок по России.
- От 35 до 100 тысяч евро или долларов для поездок за рубеж.
Базовая страховка:
- Экстренное посещение врача или больницы.
- Амбулаторное лечение и лечение в больнице.
- Экстренная помощь при заболевании COVID-19, лихорадкой денге, обострении аллергии или хронического заболевания.
- Расходы за лекарства по рецепту.
- Экстренная стоматология.
- Транспортировка к врачу или в больницу.
- Продление визы в случае госпитализации.
- Расходы на связь по страховому случаю.
- Проживание после лечения и до отъезда.
- Репатриация.
- Проживание в случае карантина.
- Визит родственника в экстренной ситуации.
- Эвакуация в определённых правилами случаях.
- Визит доверенного лица для присмотра за детьми.
Дополнительные опции:
- Защита багажа и документов.
- Страхование фото- и видеооборудования, спортинвентаря.
- Гражданская ответственность.
- Задержка рейса.
«Альфа Страхование»
Страховая сумма:
- От 300 тысяч до 2 миллионов рублей для поездок по России.
- От 30 до 100 тысяч долларов или евро для путешествий за рубеж.
Базовая страховка:
- Экстренный приём врача нужной специальности.
- Амбулаторное и стационарное лечение.
- Экстренная госпитализация автомобилем скорой помощи или на такси.
- Покупка лекарств и средств для перевязки.
- Телемедицина 24/7 (для путешественников по России).
- Возвращение детей домой.
- Экстренное стоматологическое лечение.
- Проживание после лечения и до отъезда.
- Визит родственников.
- Срочные сообщения.
- Репатриация.
- Потеря или похищении документов.
- Юридическая помощь
Дополнительные опции:
- Защита багажа.
- Защита снаряжения.
- Гражданская ответственность.
- Отмена поездки.
- Несчастный случай (травма, частичная или полная утрата трудоспособности, смерть).
- Единовременная выплата при COVID-19.
«Ренессанс Страхование»
Страховая сумма:
- От 1 до 2 миллионов рублей для поездок по России.
- От 30 до 100 тысяч евро и от 50 до 100 тысяч долларов для поездок за границу.
Базовая страховка:
- Экстренная медицинская помощь.
- Медицинская помощь при обострении хронических заболеваний.
- Риски, связанные с лечением COVID-19 и инфекции, вызванной вирусом обезьяньей оспы.
- Стоматология.
- Расходы на медикаменты и медицинское оборудование.
- Проживание после госпитализации и до отъезда.
- Визит родственника при длительной госпитализации застрахованного.
- Транспортные расходы сопровождающего лица при госпитализации застрахованного.
- Транспортные расходы при страховом случае.
- Утрата документов.
- Юридическая помощь.
- Возвращение детей домой.
- Репатриация.
Дополнительные опции:
- Активный отдых.
- Защита багажа.
- Задержка или отмена рейса.
- Несчастный случай.
- Квартира на время отъезда.
- Гражданская ответственность.
- Спортивное оборудование.
- Животные (ветеринарное обслуживание во время путешествия).
«Ингосстрах»
Страховая сумма:
- От 240 до 600 тысяч рублей для поездок по России.
- От 30 до 100 тысяч долларов или евро для путешествий за рубеж.
Базовая страховка:
- Пребывание и лечение в стационаре при экстренной госпитализации.
- Амбулаторное лечение.
- Оплата назначенных врачом лекарств и перевязочных средств.
- Экстренная стоматология.
- Консультация врача (дистанционно или очно).
- Лечение COVID-19.
- Медицинская транспортировка.
- Транспортные расходы.
- Репатриация.
- Возвращение детей домой.
- Визит родственника.
Дополнительные опции:
- Несчастный случай.
- Защита багажа.
- Страхование личных вещей.
- Солнечные ожоги.
- Гражданская ответственность.
- Поддержка во время беременности.
- Страхование квартиры на время путешествия.
- Помощь при алкогольном отравлении.
- Отмена поездки.
«Росгосстрах»
Страховая сумма:
- От 300 тысяч до 3 миллионов рублей для поездок по России.
- От 30 до 100 тысяч долларов или евро при выезде за рубеж.
Базовая страховка:
- Амбулаторное и стационарное лечение.
- Диагностика и лечение COVID-19 и компенсация при отмене поездки из-за карантина или закрытия границ.
- Экстренная стоматология.
- Транспортировка к врачу и постоянному месту жительства, включая сопровождение медперсоналом.
- Оплата звонков в сервисную медицинскую компанию.
- Репатриация.
- Оплата пребывания в стационаре одного из родителей госпитализированного застрахованного ребёнка до 14 лет, путешествующих вместе.
- Организация и проведение поисково-спасательных операций.
- Переводчик (тариф «Премиум»).
- Визит третьего лица (тариф «Премиум»).
- Помощь при утере документов или билетов (тариф «Премиум»).
- Юридическая помощь (тариф «Премиум»).
- Проживание в гостинице с момента выписки из стационара до отъезда (тариф «Премиум»).
- Возвращение детей домой (тариф «Премиум»).
Дополнительные опции:
- Спорт.
- Солнечные ожоги.
- Защита багажа.
- Отмена поездки.
- Гражданская ответственность.
- Несчастный случай.
- Травмы и несчастные случаи в состоянии алкогольного опьянения.
- Помощь при обострении хронических заболеваний.
- Возможность долечивания в России.
- Медицинская помощь при сроке беременности до 32 недель включительно при внезапном остром осложнении беременности или преждевременных родах.
«Совкомбанк Страхование»
Страховая сумма:
- От 300 тысяч до 2 миллионов рублей для поездок по России.
- От 30 до 120 тысяч евро и от 35 до 120 тысяч долларов для зарубежных поездок.
Базовая страховка:
- Транспортировка в медицинское учреждение.
- Репатриация.
- Эвакуация вертолётом (исключая поисково-спасательные работы).
- Экстренная стоматологическая помощь.
- Проживание до возвращения.
- Предоставление переводчика.
- Телефонные переговоры с сервисной компанией.
- Основные транспортные расходы.
- Передача срочных сообщений.
- Юридическая помощь (тариф «Стандарт»).
- Возвращение и отправка багажа (тариф «Стандарт»).
- Помощь при хищении/потере документов (тариф «Стандарт»).
- Несчастный случай (тариф «Стандарт»).
- Обсервация (тариф «Стандарт»).
- Препараты для ежедневного применения (тариф «Комфорт»).
- Задержка авиа- или морского рейса (тариф «Комфорт»).
- Гражданская ответственность (тариф «Комфорт»).
Дополнительные опции:
- Отмена или прерывание поездки.
- Несчастный случай.
- Утрата багажа.
- Технический ассистанс при неисправности или утрате личного автомобиля.
- Гражданская ответственность.
- Защита квартиры на время путешествия.
- Гражданская ответственность перед соседями.
«Согаз»
Страховая сумма:
- От 432 тысяч до 1,3 миллиона рублей для поездок по России.
- От 35 до 75 тысяч долларов или евро при выезде за рубеж.
Базовая страховка:
- Оказание медицинской помощи при внезапном заболевании или несчастном случае.
- Медицинская эвакуация.
- Репатриация.
- Экстренная стоматологическая помощь.
- Звонок в сервисную компанию, а также отправка копий документов по факсимильной связи.
- Возвращение детей домой (тариф «Оптимум»).
- Визит родственников (тариф «Оптимум»).
- Досрочное возвращение из поездки (тариф «Оптимум»).
- Поисково-спасательные работы (тариф «Оптимум»).
- Утеря багажа (тариф «Комфорт»).
- Юридическая помощь (тариф «Комфорт»).
Дополнительные опции:
- Активный отдых.
- Эпидемия.
- Спорт.
- Гражданская ответственность.
- Несчастный случай.
«Согласие»
Страховая сумма:
- От 5 до 50 тысяч долларов или евро для поездок по России.
- От 35 до 100 тысяч долларов или евро для поездок за границу.
Базовая страховка:
- Медицинские услуги (амбулаторная / стационарная помощь).
- Экстренная стоматологическая помощь.
- Медицинская транспортировка в лечебное учреждение в стране временного пребывания.
- Диагностика и лечение COVID-19.
- Транспортировки из одной клиники в другую (при необходимости).
- Репатриация.
- Транспортные расходы.
- Возвращение детей домой.
- Проживание в отеле после стационарного лечения или на период карантина.
- Проживание при визите близкого родственника.
- Телефонные переговоры с сервисной компанией.
- Поисково-спасательные работы.
Дополнительные опции:
- Страхование для беременных.
- Отмена поездки.
- Несчастный случай.
- Утрата багажа авиакомпанией.
- Задержка рейса.
- Гражданская ответственность.
- Юридическая помощь.
- Спорт.
«Русский Стандарт»
Страховая сумма: от 35 до 100 тысяч долларов или евро вне зависимости от страны назначения.
Базовая страховка:
- Амбулаторная и скорая медицинская помощь.
- Медицинская транспортировка.
- Медицинские услуги, лекарства и перевязочные средства, назначенные лечащим врачом.
- Экстренная стоматологическая помощь.
- Купирование острых аллергических реакций.
- Экстренная помощь при обострении хронических заболеваний.
- Репатриация.
- Возвращение детей домой.
- Солнечные ожоги.
- Экстренная помощь при угрожающих жизни осложнениях протекания беременности.
- Визит третьего лица.
- Проезд до места жительства после лечения.
Дополнительные опции:
- Несчастный случай.
- Отмена поездки.
- Прерывание поездки.
Сравним цены
Рассчитали стоимость туристического полиса в 10 страховых компаниях, рассмотренных в обзоре, со следующими вводными:
Возраст туриста: 25 лет.
Страна: Шенген.
Вид отдыха: спокойный.
Сумма покрытия: 50 тысяч евро (60 тысяч евро для «Сбер Страхования»).
Пакет: базовый, без дополнительных услуг.
Длительность поездки: 7 дней.
Сравним цены страховых полисов:
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