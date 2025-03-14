Выгодные страховки для путешественников в 2025 году

Туристическая страховка позволяет избежать значительных финансовых затрат в непредвиденных ситуациях в поездке. Мы разобрали главное о туристических страховках и собрали топ-10 предложений от самых крупных и надёжных страховых компаний в 2025 году.

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Что нужно знать о туристических страховках

Туристическая страховка — страховой полис, который компенсирует определённые расходы путешественника в случае непредвиденной ситуации.

Многие страны требуют от туристов наличия страховки с определённой суммой покрытия. Например, для поездки в Шенгенскую зону в 2025 году необходимо иметь медицинскую страховку с суммой покрытия от 30 тысяч евро. Строгие требования также могут применяться и к сроку действия полиса и даже к дополнительным условиям страховки. Подробности необходимо узнавать у посольства страны: на официальном сайте или по телефону.

Хотя и существуют страны, где страховка не является обязательным условием для въезда, например Египет, Индия или Турция, — в целом страховой полис может хорошо сэкономить бюджет поездки, компенсировав расходы на медицинские услуги при необходимости. Особенно дорогим лечение становится в странах ОАЭ, а также на Мальдивах и Сейшельских островах. Инна Рындина Коммерческий директор группы отелей «Русские Сезоны»

Покупка страхового полиса для путешествий по России также позволит сэкономить в случае непредвиденной ситуации. Туристические страховки покрывают более широкий спектр рисков, чем обязательное медицинское страхование (ОМС). Например, в случае немедицинских обстоятельств — потери багажа или задержки рейса.

Туристические страховки различаются по количеству рисков и их покрытию:

Базовый полис покроет стандартные риски — неотложную медицинскую помощь или диагностику и лечение заболевания, возникшего или обострившегося во время отдыха.

Расширенная страховка может покрыть спортивные травмы, приезд родственников, потерю багажа или задержку рейса. Такой полис особенно важен для путешествий с детьми, подчеркнула Рындина.

При оформлении страховки необходимо уточнять порядок оплаты при наступлении страхового случая, подчеркнула Рындина.

Возможные варианты:

Сначала страхователь сам платит за все медицинские услуги, а потом получает эту сумму от страховой компании.

Страховщик сам напрямую рассчитывается с медицинским учреждением за своего заказчика.

Франшиза с фиксированной суммой, которую заказчик должен будет оплатить сам вне зависимости от того, получил ли он дорогостоящее лечение или обошлось без большого чека.

Если настал страховой случай, свяжитесь с вашим страховщиком указанным в полисе способом и проконсультируйтесь по дальнейшим действиям.

Топ-10 страховок в 2025 году

Место в рейтинге не имеет значения.

В обзоре не указаны цены отдельных услуг и финальная стоимость полисов, поскольку они зависят от территории покрытия, типа отдыха, возраста страхователя. Чтобы узнать точную стоимость полиса для вашей поездки, перейдите на сайт страховой компании и сделайте персонализированный расчёт.

«СберСтрахование»

© sberbankins.ru

Страховая сумма:

От 1 до 3 миллионов рублей для поездок по России.

От 35 до 120 тысяч долларов или евро для путешествий за рубеж (валюта зависит от страны назначения).

Базовая страховка:

Экстренная медицинская помощь, включая COVID-19.

Транспортные расходы.

Экстренная стоматология.

Медицинская транспортировка.

Утрата документов.

Репатриация.

Поисково-спасательные работы.

Возвращение детей и присмотр за ними.

Проживание в отеле до транспортировки.

Визит близкого.

Переводчик.

Оплата срочных сообщений.

Дополнительные опции:

Отмена поездки.

Экстремальный спорт.

Защита багажа.

Помощь на дороге при ДТП.

Задержка рейса.

Травма при алкогольном опьянении.

Спорт (лечение травм, защита спортинвентаря).

Гражданская ответственность (случайно нанесён ущерб чужому здоровью или имуществу).

Марафон (компенсация травм, полученных на соревнованиях).

Особый случай.

Защита жилья на время отъезда.

Т-страхование

© tbank.ru

Страховая сумма:

От 600 тысяч до 1 миллиона рублей для поездок по России.

От 35 до 100 тысяч евро или долларов для поездок за рубеж.

Базовая страховка:

Экстренное посещение врача или больницы.

Амбулаторное лечение и лечение в больнице.

Экстренная помощь при заболевании COVID-19, лихорадкой денге, обострении аллергии или хронического заболевания.

Расходы за лекарства по рецепту.

Экстренная стоматология.

Транспортировка к врачу или в больницу.

Продление визы в случае госпитализации.

Расходы на связь по страховому случаю.

Проживание после лечения и до отъезда.

Репатриация.

Проживание в случае карантина.

Визит родственника в экстренной ситуации.

Эвакуация в определённых правилами случаях.

Визит доверенного лица для присмотра за детьми.

Дополнительные опции:

Защита багажа и документов.

Страхование фото- и видеооборудования, спортинвентаря.

Гражданская ответственность.

Задержка рейса.

«Альфа Страхование»

© alfastrah.ru

Страховая сумма:

От 300 тысяч до 2 миллионов рублей для поездок по России.

От 30 до 100 тысяч долларов или евро для путешествий за рубеж.

Базовая страховка:

Экстренный приём врача нужной специальности.

Амбулаторное и стационарное лечение.

Экстренная госпитализация автомобилем скорой помощи или на такси.

Покупка лекарств и средств для перевязки.

Телемедицина 24/7 (для путешественников по России).

Возвращение детей домой.

Экстренное стоматологическое лечение.

Проживание после лечения и до отъезда.

Визит родственников.

Срочные сообщения.

Репатриация.

Потеря или похищении документов.

Юридическая помощь

Дополнительные опции:

Защита багажа.

Защита снаряжения.

Гражданская ответственность.

Отмена поездки.

Несчастный случай (травма, частичная или полная утрата трудоспособности, смерть).

Единовременная выплата при COVID-19.

«Ренессанс Страхование»

© renins.ru

Страховая сумма:

От 1 до 2 миллионов рублей для поездок по России.

От 30 до 100 тысяч евро и от 50 до 100 тысяч долларов для поездок за границу.

Базовая страховка:

Экстренная медицинская помощь.

Медицинская помощь при обострении хронических заболеваний.

Риски, связанные с лечением COVID-19 и инфекции, вызванной вирусом обезьяньей оспы.

Стоматология.

Расходы на медикаменты и медицинское оборудование.

Проживание после госпитализации и до отъезда.

Визит родственника при длительной госпитализации застрахованного.

Транспортные расходы сопровождающего лица при госпитализации застрахованного.

Транспортные расходы при страховом случае.

Утрата документов.

Юридическая помощь.

Возвращение детей домой.

Репатриация.

Дополнительные опции:

Активный отдых.

Защита багажа.

Задержка или отмена рейса.

Несчастный случай.

Квартира на время отъезда.

Гражданская ответственность.

Спортивное оборудование.

Животные (ветеринарное обслуживание во время путешествия).

«Ингосстрах»

© ingos.ru

Страховая сумма:

От 240 до 600 тысяч рублей для поездок по России.

От 30 до 100 тысяч долларов или евро для путешествий за рубеж.

Базовая страховка:

Пребывание и лечение в стационаре при экстренной госпитализации.

Амбулаторное лечение.

Оплата назначенных врачом лекарств и перевязочных средств.

Экстренная стоматология.

Консультация врача (дистанционно или очно).

Лечение COVID-19.

Медицинская транспортировка.

Транспортные расходы.

Репатриация.

Возвращение детей домой.

Визит родственника.

Дополнительные опции:

Несчастный случай.

Защита багажа.

Страхование личных вещей.

Солнечные ожоги.

Гражданская ответственность.

Поддержка во время беременности.

Страхование квартиры на время путешествия.

Помощь при алкогольном отравлении.

Отмена поездки.

«Росгосстрах»

© rgs.ru

Страховая сумма:

От 300 тысяч до 3 миллионов рублей для поездок по России.

От 30 до 100 тысяч долларов или евро при выезде за рубеж.

Базовая страховка:

Амбулаторное и стационарное лечение.

Диагностика и лечение COVID-19 и компенсация при отмене поездки из-за карантина или закрытия границ.

Экстренная стоматология.

Транспортировка к врачу и постоянному месту жительства, включая сопровождение медперсоналом.

Оплата звонков в сервисную медицинскую компанию.

Репатриация.

Оплата пребывания в стационаре одного из родителей госпитализированного застрахованного ребёнка до 14 лет, путешествующих вместе.

Организация и проведение поисково-спасательных операций.

Переводчик (тариф «Премиум»).

Визит третьего лица (тариф «Премиум»).

Помощь при утере документов или билетов (тариф «Премиум»).

Юридическая помощь (тариф «Премиум»).

Проживание в гостинице с момента выписки из стационара до отъезда (тариф «Премиум»).

Возвращение детей домой (тариф «Премиум»).

Дополнительные опции:

Спорт.

Солнечные ожоги.

Защита багажа.

Отмена поездки.

Гражданская ответственность.

Несчастный случай.

Травмы и несчастные случаи в состоянии алкогольного опьянения.

Помощь при обострении хронических заболеваний.

Возможность долечивания в России.

Медицинская помощь при сроке беременности до 32 недель включительно при внезапном остром осложнении беременности или преждевременных родах.

«Совкомбанк Страхование»

© sovcomins.ru

Страховая сумма:

От 300 тысяч до 2 миллионов рублей для поездок по России.

От 30 до 120 тысяч евро и от 35 до 120 тысяч долларов для зарубежных поездок.

Базовая страховка:

Транспортировка в медицинское учреждение.

Репатриация.

Эвакуация вертолётом (исключая поисково-спасательные работы).

Экстренная стоматологическая помощь.

Проживание до возвращения.

Предоставление переводчика.

Телефонные переговоры с сервисной компанией.

Основные транспортные расходы.

Передача срочных сообщений.

Юридическая помощь (тариф «Стандарт»).

Возвращение и отправка багажа (тариф «Стандарт»).

Помощь при хищении/потере документов (тариф «Стандарт»).

Несчастный случай (тариф «Стандарт»).

Обсервация (тариф «Стандарт»).

Препараты для ежедневного применения (тариф «Комфорт»).

Задержка авиа- или морского рейса (тариф «Комфорт»).

Гражданская ответственность (тариф «Комфорт»).

Дополнительные опции:

Отмена или прерывание поездки.

Несчастный случай.

Утрата багажа.

Технический ассистанс при неисправности или утрате личного автомобиля.

Гражданская ответственность.

Защита квартиры на время путешествия.

Гражданская ответственность перед соседями.

«Согаз»

© sogaz.ru

Страховая сумма:

От 432 тысяч до 1,3 миллиона рублей для поездок по России.

От 35 до 75 тысяч долларов или евро при выезде за рубеж.

Базовая страховка:

Оказание медицинской помощи при внезапном заболевании или несчастном случае.

Медицинская эвакуация.

Репатриация.

Экстренная стоматологическая помощь.

Звонок в сервисную компанию, а также отправка копий документов по факсимильной связи.

Возвращение детей домой (тариф «Оптимум»).

Визит родственников (тариф «Оптимум»).

Досрочное возвращение из поездки (тариф «Оптимум»).

Поисково-спасательные работы (тариф «Оптимум»).

Утеря багажа (тариф «Комфорт»).

Юридическая помощь (тариф «Комфорт»).

Дополнительные опции:

Активный отдых.

Эпидемия.

Спорт.

Гражданская ответственность.

Несчастный случай.

«Согласие»

© soglasie.ru

Страховая сумма:

От 5 до 50 тысяч долларов или евро для поездок по России.

От 35 до 100 тысяч долларов или евро для поездок за границу.

Базовая страховка:

Медицинские услуги (амбулаторная / стационарная помощь).

Экстренная стоматологическая помощь.

Медицинская транспортировка в лечебное учреждение в стране временного пребывания.

Диагностика и лечение COVID-19.

Транспортировки из одной клиники в другую (при необходимости).

Репатриация.

Транспортные расходы.

Возвращение детей домой.

Проживание в отеле после стационарного лечения или на период карантина.

Проживание при визите близкого родственника.

Телефонные переговоры с сервисной компанией.

Поисково-спасательные работы.

Дополнительные опции:

Страхование для беременных.

Отмена поездки.

Несчастный случай.

Утрата багажа авиакомпанией.

Задержка рейса.

Гражданская ответственность.

Юридическая помощь.

Спорт.

«Русский Стандарт»

© rsinsurance.ru

Страховая сумма: от 35 до 100 тысяч долларов или евро вне зависимости от страны назначения.

Базовая страховка:

Амбулаторная и скорая медицинская помощь.

Медицинская транспортировка.

Медицинские услуги, лекарства и перевязочные средства, назначенные лечащим врачом.

Экстренная стоматологическая помощь.

Купирование острых аллергических реакций.

Экстренная помощь при обострении хронических заболеваний.

Репатриация.

Возвращение детей домой.

Солнечные ожоги.

Экстренная помощь при угрожающих жизни осложнениях протекания беременности.

Визит третьего лица.

Проезд до места жительства после лечения.

Дополнительные опции:

Несчастный случай.

Отмена поездки.

Прерывание поездки.

Сравним цены

Рассчитали стоимость туристического полиса в 10 страховых компаниях, рассмотренных в обзоре, со следующими вводными:

Возраст туриста: 25 лет.

Страна: Шенген.

Вид отдыха: спокойный.

Сумма покрытия: 50 тысяч евро (60 тысяч евро для «Сбер Страхования»).

Пакет: базовый, без дополнительных услуг.

Длительность поездки: 7 дней.

Сравним цены страховых полисов:

© Рамблер

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