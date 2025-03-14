Выгодные страховки для путешественников в 2025 году

Марина Стрельникова
Инна Рындинаэксперт

Туристическая страховка позволяет избежать значительных финансовых затрат в непредвиденных ситуациях в поездке. Мы разобрали главное о туристических страховках и собрали топ-10 предложений от самых крупных и надёжных страховых компаний в 2025 году.

Выгодные страховки для путешественников в 2025 году
© Рамблер

Что нужно знать о туристических страховках

Туристическая страховка — страховой полис, который компенсирует определённые расходы путешественника в случае непредвиденной ситуации.

Многие страны требуют от туристов наличия страховки с определённой суммой покрытия. Например, для поездки в Шенгенскую зону в 2025 году необходимо иметь медицинскую страховку с суммой покрытия от 30 тысяч евро. Строгие требования также могут применяться и к сроку действия полиса и даже к дополнительным условиям страховки. Подробности необходимо узнавать у посольства страны: на официальном сайте или по телефону.

Хотя и существуют страны, где страховка не является обязательным условием для въезда, например Египет, Индия или Турция, — в целом страховой полис может хорошо сэкономить бюджет поездки, компенсировав расходы на медицинские услуги при необходимости. Особенно дорогим лечение становится в странах ОАЭ, а также на Мальдивах и Сейшельских островах.

Инна Рындина
Инна РындинаКоммерческий директор группы отелей «Русские Сезоны»

Покупка страхового полиса для путешествий по России также позволит сэкономить в случае непредвиденной ситуации. Туристические страховки покрывают более широкий спектр рисков, чем обязательное медицинское страхование (ОМС). Например, в случае немедицинских обстоятельств — потери багажа или задержки рейса.

Туристические страховки различаются по количеству рисков и их покрытию:

Базовый полис покроет стандартные риски — неотложную медицинскую помощь или диагностику и лечение заболевания, возникшего или обострившегося во время отдыха.

Расширенная страховка может покрыть спортивные травмы, приезд родственников, потерю багажа или задержку рейса. Такой полис особенно важен для путешествий с детьми, подчеркнула Рындина.

При оформлении страховки необходимо уточнять порядок оплаты при наступлении страхового случая, подчеркнула Рындина.

Возможные варианты:

  • Сначала страхователь сам платит за все медицинские услуги, а потом получает эту сумму от страховой компании.
  • Страховщик сам напрямую рассчитывается с медицинским учреждением за своего заказчика.
  • Франшиза с фиксированной суммой, которую заказчик должен будет оплатить сам вне зависимости от того, получил ли он дорогостоящее лечение или обошлось без большого чека.

Если настал страховой случай, свяжитесь с вашим страховщиком указанным в полисе способом и проконсультируйтесь по дальнейшим действиям.

Топ-10 страховок в 2025 году

Место в рейтинге не имеет значения.

В обзоре не указаны цены отдельных услуг и финальная стоимость полисов, поскольку они зависят от территории покрытия, типа отдыха, возраста страхователя. Чтобы узнать точную стоимость полиса для вашей поездки, перейдите на сайт страховой компании и сделайте персонализированный расчёт.

«СберСтрахование»

© sberbankins.ru

Страховая сумма:

  • От 1 до 3 миллионов рублей для поездок по России.
  • От 35 до 120 тысяч долларов или евро для путешествий за рубеж (валюта зависит от страны назначения).

Базовая страховка:

  • Экстренная медицинская помощь, включая COVID-19.
  • Транспортные расходы.
  • Экстренная стоматология.
  • Медицинская транспортировка.
  • Утрата документов.
  • Репатриация.
  • Поисково-спасательные работы.
  • Возвращение детей и присмотр за ними.
  • Проживание в отеле до транспортировки.
  • Визит близкого.
  • Переводчик.
  • Оплата срочных сообщений.

Дополнительные опции:

  • Отмена поездки.
  • Экстремальный спорт.
  • Защита багажа.
  • Помощь на дороге при ДТП.
  • Задержка рейса.
  • Травма при алкогольном опьянении.
  • Спорт (лечение травм, защита спортинвентаря).
  • Гражданская ответственность (случайно нанесён ущерб чужому здоровью или имуществу).
  • Марафон (компенсация травм, полученных на соревнованиях).
  • Особый случай.
  • Защита жилья на время отъезда.

Т-страхование

© tbank.ru

Страховая сумма:

  • От 600 тысяч до 1 миллиона рублей для поездок по России.
  • От 35 до 100 тысяч евро или долларов для поездок за рубеж.

Базовая страховка:

  • Экстренное посещение врача или больницы.
  • Амбулаторное лечение и лечение в больнице.
  • Экстренная помощь при заболевании COVID-19, лихорадкой денге, обострении аллергии или хронического заболевания.
  • Расходы за лекарства по рецепту.
  • Экстренная стоматология.
  • Транспортировка к врачу или в больницу.
  • Продление визы в случае госпитализации.
  • Расходы на связь по страховому случаю.
  • Проживание после лечения и до отъезда.
  • Репатриация.
  • Проживание в случае карантина.
  • Визит родственника в экстренной ситуации.
  • Эвакуация в определённых правилами случаях.
  • Визит доверенного лица для присмотра за детьми.

Дополнительные опции:

  • Защита багажа и документов.
  • Страхование фото- и видеооборудования, спортинвентаря.
  • Гражданская ответственность.
  • Задержка рейса.

«Альфа Страхование»

© alfastrah.ru

Страховая сумма:

  • От 300 тысяч до 2 миллионов рублей для поездок по России.
  • От 30 до 100 тысяч долларов или евро для путешествий за рубеж.

Базовая страховка:

  • Экстренный приём врача нужной специальности.
  • Амбулаторное и стационарное лечение.
  • Экстренная госпитализация автомобилем скорой помощи или на такси.
  • Покупка лекарств и средств для перевязки.
  • Телемедицина 24/7 (для путешественников по России).
  • Возвращение детей домой.
  • Экстренное стоматологическое лечение.
  • Проживание после лечения и до отъезда.
  • Визит родственников.
  • Срочные сообщения.
  • Репатриация.
  • Потеря или похищении документов.
  • Юридическая помощь

Дополнительные опции:

  • Защита багажа.
  • Защита снаряжения.
  • Гражданская ответственность.
  • Отмена поездки.
  • Несчастный случай (травма, частичная или полная утрата трудоспособности, смерть).
  • Единовременная выплата при COVID-19.

«Ренессанс Страхование»

© renins.ru

Страховая сумма:

  • От 1 до 2 миллионов рублей для поездок по России.
  • От 30 до 100 тысяч евро и от 50 до 100 тысяч долларов для поездок за границу.

Базовая страховка:

  • Экстренная медицинская помощь.
  • Медицинская помощь при обострении хронических заболеваний.
  • Риски, связанные с лечением COVID-19 и инфекции, вызванной вирусом обезьяньей оспы.
  • Стоматология.
  • Расходы на медикаменты и медицинское оборудование.
  • Проживание после госпитализации и до отъезда.
  • Визит родственника при длительной госпитализации застрахованного.
  • Транспортные расходы сопровождающего лица при госпитализации застрахованного.
  • Транспортные расходы при страховом случае.
  • Утрата документов.
  • Юридическая помощь.
  • Возвращение детей домой.
  • Репатриация.

Дополнительные опции:

  • Активный отдых.
  • Защита багажа.
  • Задержка или отмена рейса.
  • Несчастный случай.
  • Квартира на время отъезда.
  • Гражданская ответственность.
  • Спортивное оборудование.
  • Животные (ветеринарное обслуживание во время путешествия).

«Ингосстрах»

© ingos.ru

Страховая сумма:

  • От 240 до 600 тысяч рублей для поездок по России.
  • От 30 до 100 тысяч долларов или евро для путешествий за рубеж.

Базовая страховка:

  • Пребывание и лечение в стационаре при экстренной госпитализации.
  • Амбулаторное лечение.
  • Оплата назначенных врачом лекарств и перевязочных средств.
  • Экстренная стоматология.
  • Консультация врача (дистанционно или очно).
  • Лечение COVID-19.
  • Медицинская транспортировка.
  • Транспортные расходы.
  • Репатриация.
  • Возвращение детей домой.
  • Визит родственника.

Дополнительные опции:

  • Несчастный случай.
  • Защита багажа.
  • Страхование личных вещей.
  • Солнечные ожоги.
  • Гражданская ответственность.
  • Поддержка во время беременности.
  • Страхование квартиры на время путешествия.
  • Помощь при алкогольном отравлении.
  • Отмена поездки.

«Росгосстрах»

© rgs.ru

Страховая сумма:

  • От 300 тысяч до 3 миллионов рублей для поездок по России.
  • От 30 до 100 тысяч долларов или евро при выезде за рубеж.

Базовая страховка:

  • Амбулаторное и стационарное лечение.
  • Диагностика и лечение COVID-19 и компенсация при отмене поездки из-за карантина или закрытия границ.
  • Экстренная стоматология.
  • Транспортировка к врачу и постоянному месту жительства, включая сопровождение медперсоналом.
  • Оплата звонков в сервисную медицинскую компанию.
  • Репатриация.
  • Оплата пребывания в стационаре одного из родителей госпитализированного застрахованного ребёнка до 14 лет, путешествующих вместе.
  • Организация и проведение поисково-спасательных операций.
  • Переводчик (тариф «Премиум»).
  • Визит третьего лица (тариф «Премиум»).
  • Помощь при утере документов или билетов (тариф «Премиум»).
  • Юридическая помощь (тариф «Премиум»).
  • Проживание в гостинице с момента выписки из стационара до отъезда (тариф «Премиум»).
  • Возвращение детей домой (тариф «Премиум»).

Дополнительные опции:

  • Спорт.
  • Солнечные ожоги.
  • Защита багажа.
  • Отмена поездки.
  • Гражданская ответственность.
  • Несчастный случай.
  • Травмы и несчастные случаи в состоянии алкогольного опьянения.
  • Помощь при обострении хронических заболеваний.
  • Возможность долечивания в России.
  • Медицинская помощь при сроке беременности до 32 недель включительно при внезапном остром осложнении беременности или преждевременных родах.

«Совкомбанк Страхование»

© sovcomins.ru

Страховая сумма:

  • От 300 тысяч до 2 миллионов рублей для поездок по России.
  • От 30 до 120 тысяч евро и от 35 до 120 тысяч долларов для зарубежных поездок.

Базовая страховка:

  • Транспортировка в медицинское учреждение.
  • Репатриация.
  • Эвакуация вертолётом (исключая поисково-спасательные работы).
  • Экстренная стоматологическая помощь.
  • Проживание до возвращения.
  • Предоставление переводчика.
  • Телефонные переговоры с сервисной компанией.
  • Основные транспортные расходы.
  • Передача срочных сообщений.
  • Юридическая помощь (тариф «Стандарт»).
  • Возвращение и отправка багажа (тариф «Стандарт»).
  • Помощь при хищении/потере документов (тариф «Стандарт»).
  • Несчастный случай (тариф «Стандарт»).
  • Обсервация (тариф «Стандарт»).
  • Препараты для ежедневного применения (тариф «Комфорт»).
  • Задержка авиа- или морского рейса (тариф «Комфорт»).
  • Гражданская ответственность (тариф «Комфорт»).

Дополнительные опции:

  • Отмена или прерывание поездки.
  • Несчастный случай.
  • Утрата багажа.
  • Технический ассистанс при неисправности или утрате личного автомобиля.
  • Гражданская ответственность.
  • Защита квартиры на время путешествия.
  • Гражданская ответственность перед соседями.

«Согаз»

© sogaz.ru

Страховая сумма:

  • От 432 тысяч до 1,3 миллиона рублей для поездок по России.
  • От 35 до 75 тысяч долларов или евро при выезде за рубеж.

Базовая страховка:

  • Оказание медицинской помощи при внезапном заболевании или несчастном случае.
  • Медицинская эвакуация.
  • Репатриация.
  • Экстренная стоматологическая помощь.
  • Звонок в сервисную компанию, а также отправка копий документов по факсимильной связи.
  • Возвращение детей домой (тариф «Оптимум»).
  • Визит родственников (тариф «Оптимум»).
  • Досрочное возвращение из поездки (тариф «Оптимум»).
  • Поисково-спасательные работы (тариф «Оптимум»).
  • Утеря багажа (тариф «Комфорт»).
  • Юридическая помощь (тариф «Комфорт»).

Дополнительные опции:

  • Активный отдых.
  • Эпидемия.
  • Спорт.
  • Гражданская ответственность.
  • Несчастный случай.

«Согласие»

© soglasie.ru

Страховая сумма:

  • От 5 до 50 тысяч долларов или евро для поездок по России.
  • От 35 до 100 тысяч долларов или евро для поездок за границу.

Базовая страховка:

  • Медицинские услуги (амбулаторная / стационарная помощь).
  • Экстренная стоматологическая помощь.
  • Медицинская транспортировка в лечебное учреждение в стране временного пребывания.
  • Диагностика и лечение COVID-19.
  • Транспортировки из одной клиники в другую (при необходимости).
  • Репатриация.
  • Транспортные расходы.
  • Возвращение детей домой.
  • Проживание в отеле после стационарного лечения или на период карантина.
  • Проживание при визите близкого родственника.
  • Телефонные переговоры с сервисной компанией.
  • Поисково-спасательные работы.

Дополнительные опции:

  • Страхование для беременных.
  • Отмена поездки.
  • Несчастный случай.
  • Утрата багажа авиакомпанией.
  • Задержка рейса.
  • Гражданская ответственность.
  • Юридическая помощь.
  • Спорт.

«Русский Стандарт»

© rsinsurance.ru

Страховая сумма: от 35 до 100 тысяч долларов или евро вне зависимости от страны назначения.

Базовая страховка:

  • Амбулаторная и скорая медицинская помощь.
  • Медицинская транспортировка.
  • Медицинские услуги, лекарства и перевязочные средства, назначенные лечащим врачом.
  • Экстренная стоматологическая помощь.
  • Купирование острых аллергических реакций.
  • Экстренная помощь при обострении хронических заболеваний.
  • Репатриация.
  • Возвращение детей домой.
  • Солнечные ожоги.
  • Экстренная помощь при угрожающих жизни осложнениях протекания беременности.
  • Визит третьего лица.
  • Проезд до места жительства после лечения.

Дополнительные опции:

  • Несчастный случай.
  • Отмена поездки.
  • Прерывание поездки.

Сравним цены

Рассчитали стоимость туристического полиса в 10 страховых компаниях, рассмотренных в обзоре, со следующими вводными:

Возраст туриста: 25 лет.

Страна: Шенген.

Вид отдыха: спокойный.

Сумма покрытия: 50 тысяч евро (60 тысяч евро для «Сбер Страхования»).

Пакет: базовый, без дополнительных услуг.

Длительность поездки: 7 дней.

Сравним цены страховых полисов:

© Рамблер

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