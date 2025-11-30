7 ситуаций, когда вам не вернут деньги при банкротстве банка

Размещая деньги в банке, клиенты уверены, что в случае отзыва лицензии или банкротства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернёт до 1,4 миллиона рублей. Однако есть ряд ситуаций, когда компенсация не предоставляется. Разобрали с экспертами 7 возможных вариантов.

© Yingko/iStock.com

Когда деньги в банке не застрахованы

Обезличенный металлический счёт

Обезличенный металлический счёт (ОМС) — специальный счёт в банке, привязанный к определённому драгоценному металлу. Он открывается не в деньгах, а в граммах. Например, можно открыть ОМС в виртуальных граммах золота.

Юридически все операции оформлены как сделки с драгоценными металлами, а не с деньгами. По этой причине вложения в ОМС не застрахованы АСВ, пояснил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Возможные исключения могут появиться после принятия новых поправок. Они обсуждаются, но пока не действуют. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

В октябре 2025 года в Госдуме предложили включить ОМС в систему страхования. По мнению депутатов, это позволило бы сделать банковский продукт более популярным среди россиян. Однако профильный комитет пришёл к выводу, что распространение страхования на ОМС создаст лишнюю финансовую нагрузку на АСВ. Законопроект вернули на доработку депутатам.

Инвестиционные продукты

Акции, облигации, паевые инвестиционные фонды (ПИФ), брокерские счета — это рыночные инструменты, обладающие инвестиционным риском. Система страхования вкладов не предназначена для компенсации изменений стоимости активов на бирже или банкротства брокера.

Однако с 2026 года заработает новый механизм защиты инвестиций россиян — система гарантирования имущества на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3). Функцию АСВ будет выполнять Фонд гарантирования ИИС.

Участие в системе страхования инвестиций добровольное: для подключения к ней брокерские и управляющие компании должны подать заявку. При банкротстве участника системы Фонд гарантирования ИИС возместит клиентам до 1,4 миллиона рублей.

Инвестировать станет безопаснее: как застрахуют ИИС-3 с 2026 года

Доверительное управление

Средства, переданные в доверительное управление, используются для инвестиций, поэтому не подпадают под защиту АСВ, объяснил «Рамблеру» начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к. э. н. Олег Абелев. Подписывая договор доверительного управления, клиент соглашается самостоятельно нести риски, отметил эксперт.

Но шанс получить компенсацию при отзыве лицензии или банкротстве банка, осуществляющего доверительное управление, всё же есть, отметил Деренченко. По словам эксперта, средства могут быть возвращены из конкурсной массы, то есть выручки от продажи имущества банка-банкрота.

Чтобы претендовать на компенсацию из конкурсной массы, клиенту нужно войти в реестр требований кредиторов. Заполнить форму можно на сайте АСВ. Долги обанкротившегося банка погашаются в строгом порядке:

Выплаты вкладчикам с общей суммой на счетах свыше 1,4 миллиона рублей. Заработная плата и выходные пособия сотрудникам. Остальные обязательства перед клиентами.

Электронные кошельки

Деньги на электронных кошельках хранятся не у банка, а у оператора платёжной системы. Расплачиваться ими онлайн или переводить на другие счета можно без открытия классического накопительного счёта или дебетовой карты, отметил экономист, эксперт УК «Бореа групп» Александр Деренченко.

Средства на электронных кошельках не лежат на банковском счёте или вкладе. Поэтому АСВ не занимается страхованием такого рода активов. Александр Деренченко Экономист, эксперт УК «Бореа групп»

Исключение — именные электронные кошельки, привязанные к банковским счетам в рамках единой экосистемы, уточнил Деренченко. В остальных ситуациях клиенты могут подать заявление на компенсацию утерянных средств в рамках конкурсного производства.

Зачем открывать электронный кошелёк

Счета зарубежных филиалов банка

Зарубежные подразделения российских банков подчиняются законам тех стран, где они расположены. Российские гарантии действуют исключительно внутри страны, пояснил Кабаков.

Номинальные и эскроу-счета

Номинальный счёт. Открывается одним лицом — например, брокером или управляющим — для операций в интересах другого лица (бенефициара). Деньги на счёте юридически считаются средствами номинального держателя, а не конечного владельца.

Эскроу-счёт — специальный счёт, используемый в сделках. Деньги на нём заблокированы до выполнения определённых условий. До этого момента они не считаются средствами ни продавца, ни покупателя в полном смысле.

В обоих случаях выгоду извлекает третье лицо, не являющееся прямым вкладчиком банка в рамках договора банковского счёта. Поэтому такие счета не участвуют в системе страхования. Александр Деренченко Экономист, эксперт УК «Бореа групп»

Два исключения, когда АСВ вернёт деньги:

Номинальный счёт открыл опекун или попечитель, а бенефициаром является подопечный. Если эскроу-счёт связан со сделками по недвижимости и долевым строительством. Тогда страховое покрытие составит до 10 миллионов рублей.

Средства юридических лиц

Система страхования вкладов создавалась для защиты розничных вкладчиков. Крупный бизнес, холдинги, корпорации и большинство юридических лиц не входят в систему и не получают выплат от АСВ при банкротстве банка.

Исключением стал малый и средний бизнес (МСП). С 1 января 2019 года страховое покрытие расширили на компании из реестра МСП. Вклады и счета таких предприятий страхуются на тех же условиях, что и депозиты физических лиц, — покрытие в пределах 1,4 миллиона рублей.

Когда деньги точно застрахованы

Деньги гарантированно застрахованы, если размещены на:

дебетовой карте;

вкладе;

накопительном, текущем или зарплатном счёте;

расчётном или депозитном счёте индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката.

Остальные финансовые инструменты не покрываются страховкой, поскольку не являются банковскими вкладами, не подпадают под определение «денежных средств на счетах» или регулируются другими законами. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

Все российские банки с лицензией Банка России участвуют в системе страхования вкладов (ССВ). Проверить список кредитных организаций с действующей страховкой можно на сайте Агентства по страхованию вкладов в разделе «Банки» → «Участники ССВ».

В России увеличили лимит страховки по долгосрочным вкладам

Главное

При банкротстве или отзыве лицензии у банка АСВ вернёт до 1,4 миллиона рублей, если деньги были размещены на дебетовой карте, счёте или вкладе.

Страховое покрытие не распространяется на обезличенные металлические счета, инвестиции и средства в доверительном управлении, деньги на электронных денежных кошельках и на счетах зарубежных филиалов российских банков.

В систему страхования не входят номинальные счета, за исключением открытых опекунами в пользу подопечных, и эскроу-счета, за исключением счетов для сделок с недвижимостью и участия в долевом строительстве.

Малый и средний бизнес могут получить возмещение по вкладам и счетам до 1,4 миллиона рублей. Средства крупных компаний и холдингов не застрахованы АСВ.

Как выбрать момент для открытия выгодного вклада