Накопления с нуля: как начать откладывать, если кажется, что нет возможности

Хотите накопить денег, но кажется, что ваш бюджет этого не позволяет? Возможно, вы просто не нашли свой подход. Рассказываем, как начать копить с нуля и какие способы и инструменты могут вам помочь.

© Roman Chekhovskoy/iStock.com

Цель — первый шаг к сбережениям

Накопления — фундамент финансовой стабильности, и этому навыку можно научиться. Не стоит ждать благоприятных условий: увеличения заработка, нового места работы. Привычку откладывать даже небольшие суммы можно привить, имея любой уровень доходов. Главное — признать необходимость накоплений и изменить финансовые привычки.

Поставьте конкретную цель: накопить определённую сумму на взнос по ипотеке, покупку машины, образование ребёнка, создание резервного фонда. Цель должна быть чёткой и выполнимой.

Чтобы начать откладывать, нужны цель и понимание, какие потребности должны закрыть накопления. Определив сумму, можно очертить временной горизонт, в течение которого вы планируете достичь результата, и рассчитать, какой объём вложений позволит реализовать задуманное. Сергей Беляков Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Финансовый мониторинг — способ найти резервы

Чтобы выстроить эффективную систему накоплений, следует провести ревизию своих финансов — выяснить, сколько денег приходит и куда они расходуются.

Инвентаризация доходов . Составьте полный перечень денежных поступлений: основной трудовой доход, дополнительные заработки, пассивные источники (дивиденды, арендная плата).

. Составьте полный перечень денежных поступлений: основной трудовой доход, дополнительные заработки, пассивные источники (дивиденды, арендная плата). Мониторинг расходов. Записывайте на протяжении месяца каждую трату, вне зависимости от её размера. Для учёта можно использовать специализированные финансовые приложения, электронные таблицы, бумажный блокнот.

Записывайте на протяжении месяца каждую трату, вне зависимости от её размера. Для учёта можно использовать специализированные финансовые приложения, электронные таблицы, бумажный блокнот. Категоризация затрат . По итогам наблюдений распределите расходы по группам: обязательные и необязательные траты.

. По итогам наблюдений распределите расходы по группам: обязательные и необязательные траты. Оптимизация бюджета. На основе анализа выделите статьи расходов, подлежащие безболезненному сокращению. Сформулируйте финансовый план на предстоящий месяц, учитывая обнаруженную резервную сумму.

На основе анализа выделите статьи расходов, подлежащие безболезненному сокращению. Сформулируйте финансовый план на предстоящий месяц, учитывая обнаруженную резервную сумму. Систематический контроль. Финансовый аудит — не единоразовое мероприятие, а непрерывный цикл. В первый год формирования накопительной дисциплины проводите ревизию ежемесячно, впоследствии можно перейти на квартальный график. Это позволит отслеживать динамику изменений, оперативно корректировать стратегию.

Методы накоплений для новичков

Чтобы копить деньги, особенно при ограниченном доходе, важно найти правильный подход, который будет увлекать и приносить удовлетворение. Приводим несколько простых приёмов, позволяющих откладывать средства даже с небольшим бюджетом.

Сначала заплати себе

Суть этого метода заключается в том, чтобы формировать сбережения до распределения средств, а не из остатков.

Откладывать деньги нужно сразу после получения дохода, а не после оплаты всех расходов. Сбережения должны стать одним из приоритетов. Для этого можно использовать правило 50/30/20 — выделять 20% дохода на сбережения, 50% — на нужды и 30% — на желания. Соотношение может быть иным, важен принцип разделения. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Можно начинать с небольших сумм и постепенно увеличивать их, чтобы не было сильного давления на бюджет и сохранялась финансовая стабильность, продолжает эксперт. Такой подход поможет сформировать привычку копить и обеспечить финансовую подушку даже при ограниченных доходах.

Округление трат

При каждой покупке доводите итоговую сумму до удобного круглого значения и откладывайте полученную разницу. Например, если вы потратили 1237 рублей, отложите 63 или 263 рубля (округление до 1300 или 1500 рублей).

Округление остатка

Ежедневно проверяйте баланс карты и оставляйте на ней ровную сумму, переводя излишки в копилку. Например, если текущий баланс 7147 рублей, переведите 47 или 147 рублей на накопления.

52 недели

Суть метода: отложите 50 рублей в первую неделю, затем каждую следующую неделю прибавляйте ещё 50 рублей к сумме предыдущего взноса. К финалу года ваш последний платёж составит 2,6 тысячи рублей. При следовании схеме за 52 недели накопится 68,9 тысячи рублей.

Можно адаптировать метод под свои возможности: в благополучные периоды вносить больше, а в сложные — ограничиваться минимальными суммами от 100 до 150 рублей. Единственное условие — избегать повторения уже внесённых сумм, чтобы сохранить логику постепенного наращивания сбережений.

Автоматизация накоплений

Банки предлагают возможность автоматического перечисления денег на отдельный счёт. Способы накопления при этом разные:

Автоматическое зачисление фиксированной суммы в определённую дату. Например, 10-го числа каждого месяца — списание по 3 тысячи рублей.

в определённую дату. Например, 10-го числа каждого месяца — списание по 3 тысячи рублей. Списание определённого процента с каждого поступления на карту. Вы можете настроить перевод 5, 10% или другого удобного для вас процента.

на карту. Вы можете настроить перевод 5, 10% или другого удобного для вас процента. Процент от расходов. В этом случае на накопления будет направляться определённый процент от ваших покупок по карте.

Есть и другие методы автоматизированных накоплений. Они различаются в зависимости от банка.

Какими инструментами пользоваться

Чтобы деньги не съедала инфляция, они должны работать и приносить доход. Поэтому копить их «под подушкой» — не лучшая идея. Для накоплений можно использовать различные финансовые инструменты.

Для реализации краткосрочных целей, таких как ремонт автомобиля или покупка техники, подойдут банковский вклад или накопительный счёт, говорит Сергей Беляков.

Для долгосрочных целей можно выбрать программу долгосрочных сбережений (ПДС) и индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), рекомендует эксперт.

ПДС — сберегательный инструмент с участием государства в виде софинансирования, с гарантиями сохранности средств. Средства на счетах участников застрахованы на 2,8 миллиона рублей. Договор по ПДС заключается с негосударственным пенсионным фондом, который по закону может вкладывать средства только в надёжные активы. Сергей Беляков Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

ИИС подходят для инвестиций в ценные бумаги. Владельцы этих счетов получают налоговые льготы, если держат деньги на счёте минимум пять лет, причём срок владения постепенно увеличивают до десяти лет. Однако возможность получения высокой доходности сочетается с рисками полной потери средств, предупреждает эксперт.

При использовании инвестиционного счёта следует выбирать наиболее надёжные активы. Например, облигации федерального займа (ОФЗ), уточняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

Минимальный лот по ОФЗ составляет 1 тысячу рублей. Приобретая облигации с фиксированным купоном, вы будете получать стабильный доход в течение определённого периода. Олег Абелев Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

Ещё один инструмент, который рекомендует Абелев, — обезличенный металлический счёт. Его можно открыть начиная с 1 тысячи рублей. Этот инструмент позволяет инвестировать в драгоценные металлы даже с небольшим капиталом.

Согласно результатам исследования, проведённого СберСтрахование жизни и Работа.ру, самыми популярными накопительными и инвестиционными инструментами для получения дополнительного дохода в октябре 2025 года стали банковские вклады — их используют 59% опрошенных, акции (50%) и облигации (29%).

Главное

Начать копить с нуля может практически каждый. Главное — поставить конкретную цель и провести мониторинг своих доходов и расходов, чтобы найти резервы бюджета.

Чтобы сформировать привычку к накоплениям, можно пользоваться разными методами: откладывать определённый процент от зарплаты, округлять остатки на счетах или покупки. Выбирайте способ, который будет для вас комфортнее.

Откладывать наличные — не лучший способ накоплений. Так как деньги теряют свою покупательную способность из-за инфляции. Сбережения можно формировать с помощью накопительного счёта, вклада, ПДС или ИИС.

