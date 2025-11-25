Россиянам рассказали, на какой депозит лучше положить 100 тысяч рублей

Имея на руках 100 тысяч рублей, многие задаются вопросом: как сохранить эти деньги и приумножить их? Редакция «Рамблера» проанализировала предложения пяти крупнейших российских банков, чтобы определить наиболее выгодные варианты для приумножения капитала.

© Vladimir Kokorin/iStock.com

Большинство банков предлагают вкладчикам самые выгодные ставки только на краткосрочный период — как правило, это 2–3 месяца, а на более долгий период ставки снижаются.

Сбербанк выделяется на общем фоне, увеличивая ставки на более продолжительном горизонте. С 14 ноября банк обновил свои условия — ставка по вкладам Сбера достигает 16% годовых при размещении средств на 4–5 месяцев.

Максимальная ставка 16% годовых в ВТБ доступна лишь на короткий срок в 2 месяца. Однако при выборе более продолжительных сроков доходность резко снижается: для вкладов на 3–4 месяца ставка падает до 15,5% годовых, а на полгода средства можно вложить только под 15%. Это означает, что наиболее привлекательные условия ВТБ ограничены самым минимальным горизонтом.

Газпромбанк предлагает 15,5% годовых на вклады сроком 3–4 месяца — это одна из немногих кредитных организаций, кто поддерживает относительно высокую доходность на таком среднесрочном горизонте. Однако уже при выборе полугодового вложения ставка снижается до 15% годовых, что полностью соответствует общему рыночному тренду: чем дольше срок размещения средств, тем ниже предлагаемая доходность.

У Альфа-Банка есть привлекательное предложение со ставкой 16,1% годовых на срок — 4 месяца. Фактически это краткосрочная акционная ставка, призванная привлечь новый капитал, а для долгосрочных вложений банк пока не предлагает аналогичных условий с повышенной доходностью.

Россельхозбанк продолжает тренд высоких, но краткосрочных ставок. При вложении на 2 месяца можно получить 16% годовых. Однако, как и у других игроков, этот максимум быстро сменяется менее выгодными условиями: уже для срока в 3 месяца ставка снижается до 15% годовых.

Сбер повысил ставки по вкладам сроком 4–5 месяцев