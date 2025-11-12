Эксперт рассказал, стоит ли открывать долгосрочные вклады в ноябре 2025 года

В октябре краткосрочные вклады продолжают удерживать лидерство по популярности среди россиян, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги». «Рамблер» спросил эксперта, с чем связана такая тенденция и какие вклады выгоднее всего открывать в текущих условиях.

© kues1/Freepik

Доля трёхмесячных вкладов в октябре составила 57,5%, полугодовых вкладов — 20,7%, одномесячных — 10,7%, следует из пресс-релиза финансовой платформы. Эти цифры показывают популярность перечисленных сроков среди вкладчиков. Она объясняется тем, что ставки по краткосрочным депозитам по-прежнему заметно превышают ставки по долгосрочным вкладам, говорит аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

На фоне всё ещё повышенных инфляционных ожиданий Банк России может на какое-то время приостановить текущий цикл снижения ключевой ставки. Так что и депозитные ставки, по-видимому, в ближайшие месяцы будут относительно стабильными, — спрогнозировал эксперт.

Аналитик рекомендует сохранять средства на краткосрочных депозитах сроком до полугода в ожидании появления чётких признаков ослабления денежно-кредитной политики. Затем деньги можно переложить на долгосрочный депозит, что позволит зафиксировать повышенную доходность на продолжительный срок, объясняет эксперт.

Также он предлагает положить деньги на накопительный счёт в расчёте на то, что в преддверии Нового года банки в рамках различных маркетинговых акций будут предлагать более привлекательные условия по вкладам.

