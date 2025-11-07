Названы 10 лучших вкладов для россиян

В какой банк положить деньги в ноябре: выгодные вклады
В октябре Банк России продолжил снижать ключевую ставку, на этот раз опустив её до 16,5%. На этом фоне ставки по вкладам в банках снова снизились, но всё ещё остаются привлекательными. Мы собрали 10 вкладов, которые в ноябре 2025 года выглядят особенно интересно. Это не рейтинг, а удобная подборка, поэтому место в списке не имеет значения.
Вклад от СберБанка
Вклад СберБанка подойдёт тем, для кого важна высокая надёжность с достойной доходностью. Вы можете получить до 16% годовых на комфортных для себя условиях. Подробнее — на сайте Сбера.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 16%;
- на 4 месяца — 15,3%;
- на 6 месяцев — 15%;
- на 1 год — 12,5%;
- на 3 года — 7%.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 15,75%;
- на 4 месяца — 15%;
- на 6 месяцев — 14,55%;
- на 1 год — 11,8%;
- на 3 года — 6,35%.
Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.
Срок: от 1 месяца до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
В Сбере надбавки к базовым ставкам доступны не только на новые деньги, которые не лежали на счёте прошлые 2 месяца. Пользователи подписки СберПрайм, премиальные и зарплатные клиенты, пенсионеры получают более выгодные условия. Также надбавку можно получить за траты от 30 000 рублей по картам банка и при остатке от 100 тысяч рублей на накопительных счетах.
Выбирайте подходящий вклад: с возможностью пополнения, в разных валютах или с привязкой к ключевой ставке.
Вклад «Копить» от Газпромбанка
Вклад «Копить» от Газпромбанка дает до 15,1% годовых на сумму от 15 тысяч рублей при открытии онлайн. Есть специальные надбавки для зарплатных и новых клиентов, а также для пенсионеров. Срок можно выбрать любой — от 1 месяца до 3 лет.
Валюта: рубль.
Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и выплате процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 14,32%;
- на 6 месяцев — 13,32%;
- на 1 год — 12,08%;
- на 3 года — 7,36%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 15,1%;
- на 6 месяцев — 14,6%;
- на 1 год — 13,3%;
- на 3 года — 8,6%.
При открытии вклада в офисе банка ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 15 тысяч рублей при открытии онлайн и 300 тысяч рублей при открытии в офисе.
Срок: от 1 месяца до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Альфа-Вклад Максимальный
Клиенты Альфа-Банка могут получить до 16% по вкладу с учётом капитализации процентов. Можно выбрать любой срок от двух месяцев до трёх лет, а также подключить опцию пополнения или частичного снятия. Новым клиентам банк предлагает повышенную ставку.
Валюта: рубль и юань.
Ставка по вкладу в рублях:
- на 3 месяца — 15,01%;
- на 4 месяца — 15,69%;
- на 6 месяцев — 14,55%;
- на 1 год — 13,17%;
- на 3 года — 6,62%.
Ставка по вкладу в юанях:
- на 3 месяца — 0,5%;
- на 6 месяцев — 1,8%;
- на 1 год — 0,01%;
- на 3 года — 0,01%.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 500 юаней.
Срок: от 2 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Вклад от Т-Банка
Вклад в Т-Банке позволяет заработать до 15% годовых на срок от одного месяца до двух лет. Опция «Непополняемый вклад» позволяет увеличить доходность, но пополнение возможно только в течение 30 дней с момента первого взноса. С недавнего времени банк предлагает открывать вклады ещё и в юанях.
Валюта: рубль и юань.
Ставка по вкладу без пополнения в рублях:
- на 1 месяц — 15%;
- на 3 месяца — 14,7%;
- на 6 месяцев — 14,5%;
- на 1 год — 13%;
- на 2 года — 12%.
Ставка по вкладу в юанях:
- на 3 месяца — 0,5%;
- на 6 месяцев — 1,5%;
- на 1 год — 3,5%;
- на 2 года — 3,5%.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 5000 юаней.
Срок: от 1 месяца до 2 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 30 дней.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
ВТБ-Вклад в рублях
ВТБ предлагает до 15% годовых для всех желающих. Для зарплатных и новых клиентов, а также для пенсионеров действуют специальные надбавки, позволяющие увеличить доходность по вкладу до 16%. Более высокие ставки положены в том числе и премиальным клиентам.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц онлайн для всех клиентов:
- на 2 месяца — 14,5%;
- на 3 месяца — 14%;
- на 6 месяцев — 13,1%;
- на 1 год — 11,3%;
- на 3 года — 5,3%.
При условии выплаты в конце срока онлайн для всех клиентов:
- на 2 месяца — 15%;
- на 3 месяца — 14,7%;
- на 6 месяцев — 14%;
- на 1 год — 12,6%;
- на 3 года — 6,4%.
При открытии на сумму от 500 тысяч рублей, а также в офисе банка ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 10 тысяч рублей при открытии онлайн и 50 тысяч — через офис.
Срок: от 2 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: есть.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Свой вклад от Россельхозбанка
При оформлении вклада в Россельхозбанке можно выбрать, будет ли он пополняемым, возможно ли частичное снятие без потери процентов и как будут начисляться проценты. Срок вклада — от трёх месяцев до четырёх лет. Депозит можно открыть в рублях и юанях.
Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и при выплате процентов каждый месяц:
- на 2 месяца — 15,7%;
- на 3 месяца — 14,6%;
- на 6 месяцев — 14,8%;
- на 13 месяцев — 12,5%;
- на 3 года — 7,2%.
При выплате в конце срока:
- на 2 месяца — 15,8;
- на 3 месяца — 14,8%;
- на 6 месяцев — 15,3%;
- на 13 месяцев — 13,3%;
- на 3 года — 8%.
Ставка по вкладу в юанях в конце срока:
- на 3 месяца — 2,5%;
- на 6 месяцев — 3%;
- на 13 месяцев — 3,5%;
- на 3 года — 3%.
Минимальная сумма: 5 тысяч рублей или 500 юаней.
Срок: от 3 месяцев до 4 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Вклад от Банка ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ предлагает различные варианты вкладов: с возможностью пополнения, частичного снятия или без дополнительных операций. Максимальную ставку (17%) можно получить, открыв счёт на сумму более 1,5 миллиона рублей при условии, что вы являетесь новым клиентом.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц для всех клиентов:
- на 3 месяца — 15,7%;
- на 6 месяцев — 14,7%;
- на 1 год — 12,5%;
- на 3 года — 10%.
При условии выплаты в конце срока для всех клиентов:
- на 3 месяца — 16%;
- на 6 месяцев — 15,3%;
- на 1 год — 13,8%;
- на 3 года — 12,2%.
При открытии на сумму от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.
Срок: от 2 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
МТС Вклад плюс
МТС Вклад плюс — гибкий депозит с повышенной доходностью и удобным управлением. Вклад можно открыть на сумму от 10 тысяч рублей и на срок от трёх месяцев до трёх лет. Проценты по вкладу в рублях начисляются только ежемесячно. Доступны вклады в китайских юанях и арабских дирхамах.
Валюта: рубль, юань, дирхам.
Ставка по вкладу в рублях:
- на 3 месяца — 15,31%;
- на 6 месяцев — 13,43%;
- на 1 год — 11,56%;
- на 3 года — 9,55%.
Ставка по вкладу в юанях:
- на 3 месяца — 1,5%;
- на 6 месяцев — 1,5%;
- на 1 год — 1,49%.
Ставка по вкладу в дирхамах:
- на 3 месяца — 2,25%;
- на 6 месяцев — 2,5%.
Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей, юаней или дирхамов.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 3 дня с даты открытия для вклада в рублях, для валютных вкладов не предусмотрено.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Вклад «Золотая осень» от Совкомбанка
Процентная ставка по вкладу «Золотая осень» зависит от срока размещения средств и в базовом варианте может достигать 15,5% годовых. Доходность можно дополнительно повысить до 21,5%, выполнив ряд дополнительных условий. Проценты по вкладу начисляются только в конце срока, капитализации нет.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов в конце срока онлайн:
- на 3 месяца — 15,5%;
- на 6 месяцев — 14,4%;
- на 1 год — 13,8%;
- на 3 года — 12%.
Возможность ежемесячной выплаты процентов не предусмотрена.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: есть в течение первых 10 дней (от 1 тысячи рублей).
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: в конце срока.
Вклад «Доход» от Уралсиба
Вклад предлагает ставки до 15% годовых в рублях и до 2,18% в юанях на сроки от трёх месяцев до трёх лет. Проценты можно получать ежемесячно или в конце срока. Для премиальных клиентов и клиентов с крупной суммой на счетах предусмотрены надбавки.
Валюта: рубль и юань.
Ставка по вкладу при выплате процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 14,52%;
- на 6 месяцев — 14,08%;
- на 1 год — 12,55%;
- на 3 года — 9,16%.
При выплате в конце срока:
- на 3 месяца — 14,9%;
- на 6 месяцев — 14,7%;
- на 1 год — 13,5%;
- на 3 года — 10,7%.
При внесении суммы от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.
Ставка в иностранной валюте:
- на 6 месяцев — 0,5%;
- на 1 год — 1,49%.
При открытии вклада на сумму 100 тысяч юаней и больше ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 20 тысяч юаней.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Изучите условия перед открытием любого вклада: минимальную сумму, сроки, возможность пополнения и снятия без потери процентов. Для надёжности уточняйте актуальные условия на сайтах или в отделениях банков. Выбирайте предложение, которое оптимально соответствует вашим финансовым целям, и пусть ваши сбережения работают с выгодой для вас.