В какой банк положить деньги в ноябре: самые выгодные вклады

В октябре Банк России продолжил снижать ключевую ставку, на этот раз опустив её до 16,5%. На этом фоне ставки по вкладам в банках снова снизились, но всё ещё остаются привлекательными. Мы собрали 10 вкладов, которые в ноябре 2025 года выглядят особенно интересно. Это не рейтинг, а удобная подборка, поэтому место в списке не имеет значения.

Вклад от СберБанка

Вклад СберБанка подойдёт тем, для кого важна высокая надёжность с достойной доходностью. Вы можете получить до 16% годовых на комфортных для себя условиях. Подробнее — на сайте Сбера.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 16%;

на 4 месяца — 15,3%;

на 6 месяцев — 15%;

на 1 год — 12,5%;

на 3 года — 7%.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 15,75%;

на 4 месяца — 15%;

на 6 месяцев — 14,55%;

на 1 год — 11,8%;

на 3 года — 6,35%.

Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

В Сбере надбавки к базовым ставкам доступны не только на новые деньги, которые не лежали на счёте прошлые 2 месяца. Пользователи подписки СберПрайм, премиальные и зарплатные клиенты, пенсионеры получают более выгодные условия. Также надбавку можно получить за траты от 30 000 рублей по картам банка и при остатке от 100 тысяч рублей на накопительных счетах.

Выбирайте подходящий вклад: с возможностью пополнения, в разных валютах или с привязкой к ключевой ставке.

Вклад «Копить» от Газпромбанка

Вклад «Копить» от Газпромбанка дает до 15,1% годовых на сумму от 15 тысяч рублей при открытии онлайн. Есть специальные надбавки для зарплатных и новых клиентов, а также для пенсионеров. Срок можно выбрать любой — от 1 месяца до 3 лет.

Валюта: рубль.

Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и выплате процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 14,32%;

на 6 месяцев — 13,32%;

на 1 год — 12,08%;

на 3 года — 7,36%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 15,1%;

на 6 месяцев — 14,6%;

на 1 год — 13,3%;

на 3 года — 8,6%.

При открытии вклада в офисе банка ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 15 тысяч рублей при открытии онлайн и 300 тысяч рублей при открытии в офисе.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Альфа-Вклад Максимальный

Клиенты Альфа-Банка могут получить до 16% по вкладу с учётом капитализации процентов. Можно выбрать любой срок от двух месяцев до трёх лет, а также подключить опцию пополнения или частичного снятия. Новым клиентам банк предлагает повышенную ставку.

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу в рублях:

на 3 месяца — 15,01%;

на 4 месяца — 15,69%;

на 6 месяцев — 14,55%;

на 1 год — 13,17%;

на 3 года — 6,62%.

Ставка по вкладу в юанях:

на 3 месяца — 0,5%;

на 6 месяцев — 1,8%;

на 1 год — 0,01%;

на 3 года — 0,01%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 500 юаней.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Вклад от Т-Банка

Вклад в Т-Банке позволяет заработать до 15% годовых на срок от одного месяца до двух лет. Опция «Непополняемый вклад» позволяет увеличить доходность, но пополнение возможно только в течение 30 дней с момента первого взноса. С недавнего времени банк предлагает открывать вклады ещё и в юанях.

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу без пополнения в рублях:

на 1 месяц — 15%;

на 3 месяца — 14,7%;

на 6 месяцев — 14,5%;

на 1 год — 13%;

на 2 года — 12%.

Ставка по вкладу в юанях:

на 3 месяца — 0,5%;

на 6 месяцев — 1,5%;

на 1 год — 3,5%;

на 2 года — 3,5%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 5000 юаней.

Срок: от 1 месяца до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: только в первые 30 дней.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

ВТБ-Вклад в рублях

ВТБ предлагает до 15% годовых для всех желающих. Для зарплатных и новых клиентов, а также для пенсионеров действуют специальные надбавки, позволяющие увеличить доходность по вкладу до 16%. Более высокие ставки положены в том числе и премиальным клиентам.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц онлайн для всех клиентов:

на 2 месяца — 14,5%;

на 3 месяца — 14%;

на 6 месяцев — 13,1%;

на 1 год — 11,3%;

на 3 года — 5,3%.

При условии выплаты в конце срока онлайн для всех клиентов:

на 2 месяца — 15%;

на 3 месяца — 14,7%;

на 6 месяцев — 14%;

на 1 год — 12,6%;

на 3 года — 6,4%.

При открытии на сумму от 500 тысяч рублей, а также в офисе банка ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей при открытии онлайн и 50 тысяч — через офис.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: есть.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Свой вклад от Россельхозбанка

При оформлении вклада в Россельхозбанке можно выбрать, будет ли он пополняемым, возможно ли частичное снятие без потери процентов и как будут начисляться проценты. Срок вклада — от трёх месяцев до четырёх лет. Депозит можно открыть в рублях и юанях.

Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и при выплате процентов каждый месяц:

на 2 месяца — 15,7%;

на 3 месяца — 14,6%;

на 6 месяцев — 14,8%;

на 13 месяцев — 12,5%;

на 3 года — 7,2%.

При выплате в конце срока:

на 2 месяца — 15,8;

на 3 месяца — 14,8%;

на 6 месяцев — 15,3%;

на 13 месяцев — 13,3%;

на 3 года — 8%.

Ставка по вкладу в юанях в конце срока:

на 3 месяца — 2,5%;

на 6 месяцев — 3%;

на 13 месяцев — 3,5%;

на 3 года — 3%.

Минимальная сумма: 5 тысяч рублей или 500 юаней.

Срок: от 3 месяцев до 4 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Вклад от Банка ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ предлагает различные варианты вкладов: с возможностью пополнения, частичного снятия или без дополнительных операций. Максимальную ставку (17%) можно получить, открыв счёт на сумму более 1,5 миллиона рублей при условии, что вы являетесь новым клиентом.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц для всех клиентов:

на 3 месяца — 15,7%;

на 6 месяцев — 14,7%;

на 1 год — 12,5%;

на 3 года — 10%.

При условии выплаты в конце срока для всех клиентов:

на 3 месяца — 16%;

на 6 месяцев — 15,3%;

на 1 год — 13,8%;

на 3 года — 12,2%.

При открытии на сумму от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

МТС Вклад плюс

МТС Вклад плюс — гибкий депозит с повышенной доходностью и удобным управлением. Вклад можно открыть на сумму от 10 тысяч рублей и на срок от трёх месяцев до трёх лет. Проценты по вкладу в рублях начисляются только ежемесячно. Доступны вклады в китайских юанях и арабских дирхамах.

Валюта: рубль, юань, дирхам.

Ставка по вкладу в рублях:

на 3 месяца — 15,31%;

на 6 месяцев — 13,43%;

на 1 год — 11,56%;

на 3 года — 9,55%.

Ставка по вкладу в юанях:

на 3 месяца — 1,5%;

на 6 месяцев — 1,5%;

на 1 год — 1,49%.

Ставка по вкладу в дирхамах:

на 3 месяца — 2,25%;

на 6 месяцев — 2,5%.

Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей, юаней или дирхамов.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: только в первые 3 дня с даты открытия для вклада в рублях, для валютных вкладов не предусмотрено.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Вклад «Золотая осень» от Совкомбанка

Процентная ставка по вкладу «Золотая осень» зависит от срока размещения средств и в базовом варианте может достигать 15,5% годовых. Доходность можно дополнительно повысить до 21,5%, выполнив ряд дополнительных условий. Проценты по вкладу начисляются только в конце срока, капитализации нет.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов в конце срока онлайн:

на 3 месяца — 15,5%;

на 6 месяцев — 14,4%;

на 1 год — 13,8%;

на 3 года — 12%.

Возможность ежемесячной выплаты процентов не предусмотрена.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: есть в течение первых 10 дней (от 1 тысячи рублей).

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

Вклад «Доход» от Уралсиба

Вклад предлагает ставки до 15% годовых в рублях и до 2,18% в юанях на сроки от трёх месяцев до трёх лет. Проценты можно получать ежемесячно или в конце срока. Для премиальных клиентов и клиентов с крупной суммой на счетах предусмотрены надбавки.

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу при выплате процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 14,52%;

на 6 месяцев — 14,08%;

на 1 год — 12,55%;

на 3 года — 9,16%.

При выплате в конце срока:

на 3 месяца — 14,9%;

на 6 месяцев — 14,7%;

на 1 год — 13,5%;

на 3 года — 10,7%.

При внесении суммы от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Ставка в иностранной валюте:

на 6 месяцев — 0,5%;

на 1 год — 1,49%.

При открытии вклада на сумму 100 тысяч юаней и больше ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 20 тысяч юаней.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Изучите условия перед открытием любого вклада: минимальную сумму, сроки, возможность пополнения и снятия без потери процентов. Для надёжности уточняйте актуальные условия на сайтах или в отделениях банков. Выбирайте предложение, которое оптимально соответствует вашим финансовым целям, и пусть ваши сбережения работают с выгодой для вас.

