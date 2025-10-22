Сбер запустил новый вклад с привязкой к ключевой ставке

В Сбере появился вклад с привязкой к ключевой ставке Банка России — «Ключевой», сообщает пресс-служба банка. Накопительный продукт теперь доступен всем клиентам Сбера.

Доходность по вкладу определяется по формуле «ключевая ставка минус два процентных пункта». Для премиальных клиентов условия выгоднее:

По вкладу «Ключевой Премьер» ставка равна ключевой ставке минус 1 п. п.

По вкладу «Ключевой Лидер» — минус 0,5 п. п.

Разместить средства на вкладе «Ключевой» можно на срок от шести месяцев до трёх лет. Открыть депозит можно от 100 тысяч рублей. Проценты начисляются каждый месяц. Пролонгация вклада происходит автоматически.

Новый накопительный продукт с привязкой к ключевой ставкой ЦБ стал ответом на запрос россиян на гибкие и актуальные решения, отметил директор департамента «Занять и сберегать» СберБанка Сергей Широков.

С «Ключевым» больше не нужно перекладывать деньги с одного вклада на другой, потому что ставка всегда будет актуальной, даже если ключевая изменится. Это позволяет приумножать накопления в любых экономических условиях, — Сергей Широков.

Оформить вклад «Ключевой» можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в интернет-банке.

