Сбербанк повысил ставки по вкладам до 16%

Крупнейший банк России Сбербанк повысил ставки по вкладам вслед за другими системно значимым банками. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в «Рамблер».

Повышение составляет о 0,5 до 2,1 процентных пункта. Большинство клиентов могут открыть вклад под 16% годовых на «новые деньги» или с учетом надбавок, а клиенты уровня СберПремьер — 16,1% и СберПервый — 16,2%.

По сроку вклада самый выгодный - на три месяца. Банк также отметил растущий спрос на более долгосрочные накопления, и повысил ставки на более длительных сроках — от 5 месяцев до 1 года на 1 до 2,1 процентных пункта.

«Наши ставки по вкладам выросли, так что сейчас хорошее время начать копить с опережением инфляции. Почти 14 миллионов россиян уже открыли вклады в Сбербанке и приумножают свои накопления вместе с банком», — директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Ранее о повышении ставок по депозитам сообщали и другие банки: Банк Дом.РФ, ВТБ, Яндекс Банк и МКБ. Повышение происходит в ожидании сохранения ключевой ставки. По прогнозам экспертов, опрошенных «Рамблером», Банк России на ближайшем заседании 24 октября сохранит ключевую ставку или снизит ее на 0,5 процентных пункта.

