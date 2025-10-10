Более половины россиян стали регулярно откладывать деньги

Аналитики PFM (Personal Finance Management) Сбера изучили на обезличенных данных, как клиенты подходят к процессу накопления и достижения финансовых целей. Исследование показывает, что количество клиентов, которые копят регулярно — минимум два месяца в квартал, с 2023 по 2025 год выросло на 57%. Об этом сообщила пресс-служба банка.

© mizar_21984/iStock.com

Как объяснили эксперты, рост числа сберегающих связан с тем, что вырос спрос на инструменты, которые помогают не просто откладывать деньги, а делать это осмысленно и эффективно. Среди них в том числе различные сервисы «Автонакоплений». С помощью них россияне накапливают около 40 тысяч рублей в год, что эквивалентно, например, покупке современного гаджета, отмечают исследователи.

Автоматизация в инвестициях тоже важна: клиенты, использующие «Автонакопления», в три раза чаще начинают инвестировать по сравнению с теми, кто копит вручную. 3,7% пользователей таких сервисов в течение полугода открыли брокерский счёт, а среди тех, кто копит вручную, этот показатель составил 1,3%.

Однако лишь 46% россиян при накоплениях ставят себе цель, что создаёт разрыв между желанием «откладывать деньги» и реальным достижением результата.

Рост числа системно сберегающих клиентов — это лишь первый этап финансовой эволюции. Настоящий прорыв происходит, когда человек начинает видеть прямую связь между своими ежедневными финансовыми решениями и реализацией жизненных планов. Мы видим запрос на персонализацию и смысл: люди хотят не просто копить, а понимать, зачем они это делают, — говорит старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Руслан Вестеровский.

По его словам, банк в ближайшее время представит обновлённый сервис «Цели» для постановки и визуализации желаний и целей.

Ранее Центробанк России сообщил, что в августе и сентябре 2025 года россияне сократили объём вложений в депозиты. За два месяца они направили на вклады всего 85 миллиардов рублей против 752 миллиардов в июле.

