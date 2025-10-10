СМИ: всего 1 миллион россиян перевели пенсионные накопления в ПДС

По данным «Коммерсанта», за два года действия программы долгосрочных сбережений (ПДС) свои пенсионные накопления перевели в неё не более 1 миллиона россиян. В то время как число застрахованных в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) превышает 35 миллионов человек.

Результаты опроса крупнейших НПФ показали, что за 9 месяцев текущего года решение перевести свои пенсионные накопления в ПДС приняли около 500 тысяч граждан нашей страны. Так, только в НПФ СберБанка обратилось почти 395 тысяч россиян, оформивших заявку на сумму более 60 миллиардов рублей.

По прогнозам участников рынка, за год данный показатель может приблизиться к цифре 700 тысяч человек, а объём привлечённых в ПДС средств к марту 2026 года составит 120 миллиардов рублей.

Тем не менее такой результат выглядит незначительным: по данным Банка России на 1 июля 2025 года, пенсионные накопления в НПФ формировали 35,3 миллиона человек. Их объём достигал 3,48 триллиона рублей.

Невысокую активность граждан по переводу накоплений участники рынка связывают с техническими сложностями процедуры:

в случае срочного перевода накоплений они поступают на счёт только на следующий год по истечении пятилетнего периода с момента оформления заявления;

при досрочном переводе срок сокращается до года, но часть накоплений теряется.

Сократить срок перевода и осуществить его без потерь можно, если оформить заявление в год фиксинга, происходящего каждые пять лет. Однако такие сложности отпугивают многих граждан.

Ещё одна проблема, которую называют эксперты, — низкая осведомлённость россиян. Некоторые граждане, имеющие пенсионные накопления, даже о них не знают. А другие не понимают, как ими можно управлять. Есть категория россиян, которая в ближайшее время ожидает единовременную выплату накопительной пенсии.

Для повышения привлекательности ПДС в ближайшее время планируется поднять сумму ежегодного налогового вычета с 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Как работает программа долгосрочных сбережений