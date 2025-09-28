Как открыть вклад со ставкой до 33% осенью 2025 года

Максимальные ставки по вкладам без дополнительных условий в крупных российских банках в сентябре снизились до 15,5%. Но отдельные кредитные организации предлагают для отдельных категорий клиентов особые условия — от 20 до 33% годовых. Рассказываем, где найти выгодные депозиты и что потребуется для их открытия.

Вклад «Забота о будущем» в СберБанке

СберБанк предлагает вклад с максимальной ставкой 20% годовых для клиентов, которые откроют в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) банка программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Программа предполагает, что гражданин размещает свои средства на специальном счёте в негосударственном пенсионном фонде, а государство добавляет к ним определённую долю в зависимости от заработной платы гражданина. По общим правилам средства, деньги со счёта ПДС можно вывести спустя 15 лет.

Как работает программа долгосрочных сбережений

При открытии счёта ПДС в НПФ СберБанка клиентам в течение пяти дней с момента первого взноса доступен специальный вклад под названием «Забота о будущем» с повышенной ставкой.

Процентные ставки по вкладу:

92 дня — 20%.

184 дня — 18%.

1 год — 15%.

Сумма пополнения вклада должна составлять минимум 50 тысяч рублей, но не превышать величину первого взноса в ПДС. Расторжение договора ПДС раньше окончания срока действия вклада приведёт к снижению ставки до 5–10% в зависимости от периода нахождения средств на счёте. Открыть такой вклад можно только в офисе банка.

Альфа-Вклад с ПДС в Альфа-Банке

Выгодный вклад при открытии счёта ПДС предлагает и Альфа-Банк.

Ставки по Альфа-Вкладу следующие:

62 дня — 26,69%.

92 дня — 20,64%.

184 дня — 17,36%.

1 год — 14,06%.

Поскольку проценты капитализируются ежемесячно, реальная доходность вклада варьируется от 15 до 27% в зависимости от выбранного срока. Сумма вклада должна быть в пределах первоначального взноса на ПДС, но не меньше 30 тысяч рублей. Открытие вклада доступно через мобильное приложение и на сайте банка.

Вклад «Социальный» в СберБанке

Социальные вклады появились в 2025 году и выдаются гражданам, которые получают хотя бы одну из мер социальной поддержки:

Единое пособие на детей и беременных женщин.

Ежемесячное или единовременное пособие по соцконтракту.

Федеральную или региональную социальную доплату к пенсии.

Социальные вклады доступны почти во всех крупных банках: СберБанке, Альфа-Банке, Газпромбанке, ВТБ, ПСБ и других.

Например, в Сбербанке условия следующие:

Его можно открыть только на год с возможностью пролонгации.

Сумма — до 50 тысяч рублей.

Ставка составляет 20%.

Проценты выплачиваются ежемесячно на карту, то есть даже при досрочном закрытии депозита начисленные проценты не сгорят.

Вклад можно открыть только через Госуслуги.

Вклад «Богатырская ставка» в Промсвязьбанке

Промсвязьбанк предлагает специальную программу для новых вкладчиков — «Богатырская ставка» со ставкой 33%. Программой могут воспользоваться те клиенты, у которых не было действующих и закрытых вкладов или накопительных счетов в банке в течение 180 дней. Вклады до востребования и другие счета не учитываются.

Вклад можно открыть только дистанционно, на срок — 3 или 6 месяцев. Сумма депозита фиксирована — 50 тысяч рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на любой счёт, за исключением кредитной карты.

Вклад «Жаркий процент» в АК Барс Банке

АК Барс Банк предлагает вклад «Жаркий процент» со ставкой до 31% годовых для новых клиентов, не имевших срочных вкладов или счетов категории «Доходный» или «Доходный+» в банке в последние полгода.

Такой вклад можно открыть только на три месяца на сумму от 10 до 50 тысяч рублей. Проценты выплачиваются в конце срока, а сам депозит можно открыть только в отделениях банка, кроме офисов Ак Барс Private.

Сравнение вкладов

Главное

Наиболее привлекательные условия по вкладам с повышенными ставками предоставляют Промсвязьбанк и Ак Барс Банк, предлагая 33 и 31% годовых соответственно новым клиентам. Обычно подобные продукты имеют ограничение по размеру вклада, которое часто составляет 50 тысяч рублей. Исключение — вклады для участников ПДС. Максимальный срок вкладов с повышенной ставкой — один год.

