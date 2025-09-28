Как открыть вклад со ставкой до 33% осенью 2025 года
Максимальные ставки по вкладам без дополнительных условий в крупных российских банках в сентябре снизились до 15,5%. Но отдельные кредитные организации предлагают для отдельных категорий клиентов особые условия — от 20 до 33% годовых. Рассказываем, где найти выгодные депозиты и что потребуется для их открытия.
Вклад «Забота о будущем» в СберБанке
СберБанк предлагает вклад с максимальной ставкой 20% годовых для клиентов, которые откроют в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) банка программу долгосрочных сбережений (ПДС).
Программа предполагает, что гражданин размещает свои средства на специальном счёте в негосударственном пенсионном фонде, а государство добавляет к ним определённую долю в зависимости от заработной платы гражданина. По общим правилам средства, деньги со счёта ПДС можно вывести спустя 15 лет.
Как работает программа долгосрочных сбережений
При открытии счёта ПДС в НПФ СберБанка клиентам в течение пяти дней с момента первого взноса доступен специальный вклад под названием «Забота о будущем» с повышенной ставкой.
Процентные ставки по вкладу:
- 92 дня — 20%.
- 184 дня — 18%.
- 1 год — 15%.
Сумма пополнения вклада должна составлять минимум 50 тысяч рублей, но не превышать величину первого взноса в ПДС. Расторжение договора ПДС раньше окончания срока действия вклада приведёт к снижению ставки до 5–10% в зависимости от периода нахождения средств на счёте. Открыть такой вклад можно только в офисе банка.
Альфа-Вклад с ПДС в Альфа-Банке
Выгодный вклад при открытии счёта ПДС предлагает и Альфа-Банк.
Ставки по Альфа-Вкладу следующие:
- 62 дня — 26,69%.
- 92 дня — 20,64%.
- 184 дня — 17,36%.
- 1 год — 14,06%.
Поскольку проценты капитализируются ежемесячно, реальная доходность вклада варьируется от 15 до 27% в зависимости от выбранного срока. Сумма вклада должна быть в пределах первоначального взноса на ПДС, но не меньше 30 тысяч рублей. Открытие вклада доступно через мобильное приложение и на сайте банка.
Вклад «Социальный» в СберБанке
Социальные вклады появились в 2025 году и выдаются гражданам, которые получают хотя бы одну из мер социальной поддержки:
Единое пособие на детей и беременных женщин.
Ежемесячное или единовременное пособие по соцконтракту.
Федеральную или региональную социальную доплату к пенсии.
Социальные вклады доступны почти во всех крупных банках: СберБанке, Альфа-Банке, Газпромбанке, ВТБ, ПСБ и других.
Например, в Сбербанке условия следующие:
- Его можно открыть только на год с возможностью пролонгации.
- Сумма — до 50 тысяч рублей.
- Ставка составляет 20%.
- Проценты выплачиваются ежемесячно на карту, то есть даже при досрочном закрытии депозита начисленные проценты не сгорят.
- Вклад можно открыть только через Госуслуги.
Вклад «Богатырская ставка» в Промсвязьбанке
Промсвязьбанк предлагает специальную программу для новых вкладчиков — «Богатырская ставка» со ставкой 33%. Программой могут воспользоваться те клиенты, у которых не было действующих и закрытых вкладов или накопительных счетов в банке в течение 180 дней. Вклады до востребования и другие счета не учитываются.
Вклад можно открыть только дистанционно, на срок — 3 или 6 месяцев. Сумма депозита фиксирована — 50 тысяч рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на любой счёт, за исключением кредитной карты.
Вклад «Жаркий процент» в АК Барс Банке
АК Барс Банк предлагает вклад «Жаркий процент» со ставкой до 31% годовых для новых клиентов, не имевших срочных вкладов или счетов категории «Доходный» или «Доходный+» в банке в последние полгода.
Такой вклад можно открыть только на три месяца на сумму от 10 до 50 тысяч рублей. Проценты выплачиваются в конце срока, а сам депозит можно открыть только в отделениях банка, кроме офисов Ак Барс Private.
Сравнение вкладов
Главное
Наиболее привлекательные условия по вкладам с повышенными ставками предоставляют Промсвязьбанк и Ак Барс Банк, предлагая 33 и 31% годовых соответственно новым клиентам. Обычно подобные продукты имеют ограничение по размеру вклада, которое часто составляет 50 тысяч рублей. Исключение — вклады для участников ПДС. Максимальный срок вкладов с повышенной ставкой — один год.