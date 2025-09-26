Что делать вкладчику в случае отзыва лицензии у банка

В сентябре ЦБ отозвал лицензию у Таврического Банка. Это значит, что кредитор прекращает работу, а его деятельность контролирует временная администрация. Для клиентов банка ситуация не критическая: государство через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернёт деньги, но с определёнными ограничениями. Разобрались, как действовать, чтобы вернуть накопления, и как не попасть в подобную ситуацию.

Кто и как вернёт деньги

Деньги вкладчикам возвращает государственное учреждение — Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Как это происходит:

Центробанк признаёт кредитора неплатёжеспособным и отзывает лицензию.

АСВ получает от банкрота список всех вкладчиков, сумму их средств и формирует реестр на возмещение.

Назначается банк-агент — организация, через которую вкладчики смогут получить компенсацию.

АСВ информирует вкладчиков о порядке и сроках подачи заявлений на возврат: в течение 10 дней рассылает электронные уведомления, а в течение 45 дней — почтовые.

АСВ через банки-агенты выплачивает страховку.

Важно: если АСВ направило вам некорректные сведения о вашем депозите (например, указана сумма меньше), то нужно подготовить подтверждающие документы, заполнить заявление и отправить полный пакет в АСВ. Если агентство признает ошибку, сумму исправят.

Что сразу сделать вкладчику

Как только появились сведения, что у кредитора отозвали лицензию, вкладчику нужно:

Проверить эту информацию на сайтах Банка России, АСВ или в реестре о банкротстве «Федресурс».

Мониторить сроки подачи заявлений и назначение банков-агентов.

Не соглашаться на помощь вывода денег сторонними компаниями — это мошенники. Процедурой занимается АСВ, вкладчики не платят за его услуги.

АСВ в онлайн режиме показывает размер выплаченных компенсаций и последние новости

Какую сумму выплатят

В статье 11 177-ФЗ говорится, что вкладчику вернут весь депозит и накопленные проценты, однако общая сумма выплат составит до 1,4 миллиона рублей. Если у клиента несколько счетов в одном банке, выплаты суммируются в рамках лимита.

Если депозиты открыты в разных банках, то вкладчик получит компенсацию по каждому вкладу в размере 1,4 миллиона рублей.

Например, у Ивана три счёта в банке N: вклады на 600 и 800 тысяч, сумма не превышает 1,4 миллиона, следовательно, Иван получит все свои деньги в качестве компенсации от АСВ. Если бы у Ивана была кредитная карта этого банка с непогашенным долгом, то из суммы к возмещению покрыли бы эту задолженность, а остаток вернули владельцу счетов.

Если у Ивана два вклада на суммы 2 миллиона и 1,8 миллиона рублей в банках А и В, в этом случае он получит две компенсации по 1,4 миллиона.

Размер страховой компенсации может увеличиться до 10 миллионов рублей, если речь идёт о средствах, полученных от реализации недвижимого имущества, наследства, компенсаций за ущерб жизни, здоровью либо личному имуществу, социальных выплатах, субсидиях, а также суммах, подлежащих выплате по судебному решению, или средствах на эскроу-счетах.

Но здесь есть нюанс: повышенная компенсация выплачивается, только если вкладчик получил средства от третьих лиц и в течение трёх месяцев до отзыва лицензии.

Средства возвращаются не со всех видов счетов. Полный список публикует АСВ. Например, срочные банковские вклады и средства на картах подлежат обязательному возмещению, а средства на электронных кошельках — нет.

Как получить компенсацию

Процесс зависит от размера вклада: в рамках гарантированной страховки или сверх.

До страхового лимита

Сумму до страхового лимита АСВ вернёт по заявлению вкладчика. К нему нужно приложить копию удостоверения личности заявителя либо нотариальную доверенность представителя вместе с копией его паспорта.

Обратиться за выплатой в рамках лимита можно тремя способами:

Прийти лично в офис банка-агента или АСВ по адресу г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4 либо отправить представителя с доверенностью. Подать заявление онлайн на Госуслугах или сайте АСВ, понадобится УКЭП. Отправить документы почтой на адрес офиса АСВ.

Документы на получение возмещения принимаются на протяжении всей процедуры ликвидации банка. Она обычно длится около года. Рассмотрение поданных документов займёт максимум три рабочих дня, а выплаты начнутся спустя две недели после отзыва лицензии банка.

Возврат денежных средств возможен двумя способами: зачисление на указанный вкладчиком банковский счёт или выдача наличных через уполномоченный банк-агент. Однако индивидуальные предприниматели (ИП), юридические лица и владельцы эскроу-счетов могут получить возмещение только безналичным способом.

У меня был валютный расчётный счёт ИП в КИВИ Банке, у которого отозвали лицензию. Я собрал документы и обратился в офис банка-агента “Уралсиб”, чтобы компенсацию мне зачислили в мой новый банк “Точка”. Возмещение было положено в рублях, и получилось так, что валютный курс ЦБ на тот момент был высоким, и я даже немного заработал. Процесс поступления денег на счёт нового банка занял около месяца с момента отзыва лицензии. Владимир Верещак финансовый советник, квалифицированный инвестор

Сверх страхового лимита

Для возврата средств, превышающих страховой лимит, вкладчику нужно включить своё требование в реестр требований кредиторов ликвидируемого банка. Для этого заполните соответствующий раздел в заявлении о компенсации. Сделать это важно в течение 60 дней с момента отзыва лицензии.

По такой же схеме можно подать заявление о включении в реестр требований кредиторов по счетам, которые не подпадают под страховку. Выплаты по таким требованиям удовлетворяют в последнюю очередь, и только при наличии средств.

Выплаты сверх лимита начинаются, когда закроется реестр кредиторов — через два месяца после признания должника банкротом согласно статье 142 127-ФЗ. Первыми деньги получат клиенты-физлица, вторыми — работники банка, если есть долги по зарплате и другим выплатам, и последними — все остальные кредиторы.

Сверх лимита деньги возвращают с торгов имуществом закрывшегося банка или за счёт кредитов, которые ему продолжат выплачивать клиенты. Нет гарантий, что вернут всю сумму и сразу. Возможны поэтапные выплаты, размер которых зависит от наличия свободных средств.

Как не попасть в такую ситуацию

Никакой банк не застрахован от банкротства. Чтобы безопаснее разместить инвестиции, Владимир Верещак предлагает следующее:

До открытия депозита проверить, входить ли банк в Систему страхования вкладов.

Проверить рейтинг надёжности кредитора, который считают независимые организации, например Эксперт РА, где ruAAA — высший балл надёжности.

Не размещать в одном банке средства на сумму более 1,4 миллиона рублей. Либо открыть счета на разных членов семей, чтобы каждый имел право на компенсацию.

Иметь в виду, что по валютным вкладам возмещение в рублях может быть меньше. Если курс валюты, действующий на день отзыва лицензии кредитора будет ниже, чем когда открывали вклад, то компенсация в рублях будет меньше вложенного.

Диверсифицировать накопления: часть положить на депозит, а часть инвестировать в другие инструменты, например в облигации федерального займа (ОФЗ). Они более надёжны по сравнению с корпоративными облигациями, поскольку риск потери средств может возникнуть в крайне редком случае — если государство объявит дефолт.

Коротко

Когда у банка отзывают лицензию, вкладчики не теряют свои средства. Агентство по страхованию вкладов гарантированно выплачивает каждому до 1,4 миллиона рублей совокупно по счетам, подпадающим под страхование.

При поступлении на счёт денег от продажи недвижимости, наследства, соцпособий или с эскроу-счетов можно получить повышенную компенсацию — до 10 миллионов рублей.

АСВ формирует список клиентов и выбирает банк-агент для выплат. Чтобы забрать деньги, нужно отправить заявление лично, онлайн или почтой. Суммы свыше лимита возвращают через реестр кредиторов по мере распродажи активов банка или погашения долгов от бывших клиентов кредитора.

