Как меняется поведение людей, которые начали копить

Страх может мешать сделать первый шаг к созданию финансового резерва. Существует мнение, что для формирования накоплений нужно существенно сократить расходы и отказывать себе во всём. Аналитики PFM (Personal Finance Management) Сбера проверили этот стереотип и поделились с нами результатами. Рассказываем, как меняется поведение людей, которые начинают копить.

Никаких «затянутых поясов»

Эксперты изучили обезличенные финансовые паттерны 700 тысяч клиентов Сбера, которые начали активно откладывать деньги с января 2025 года. Они сравнили их финансовое поведение за 6 месяцев до и 6 месяцев после принятия решения — откладывать деньги.

Анализ показал, что расходы у начинающих копить не только не уменьшались, но в некоторых случаях даже выросли. При этом они не стремились активнее погашать свои долги. Количество кредитов среди новых накопителей сократилось всего на 0,03 активного кредита на клиента.

Старт накоплений часто связан с планированием крупной покупки, первоначальным взносом по ипотеке или автокредиту. Поэтому погашение текущих кредитов не является первостепенной задачей для большинства начавших копить, — аналитики PFM.

Стереотип разрушен: исследование показывает, что начало накоплений не приводит к «затягиванию поясов» и не обязывает отказываться от привычного образа жизни.

Самый лёгкий способ начать копить

Самый простой способ откладывать деньги без препятствий — использовать автоматизацию накоплений, считают эксперты PFM. Такие инструменты обычно уже встроены в мобильные приложения банков. Например, в Сбере можно подключить механику «Автонакопления», которая будет незаметно переводить процент от ваших доходов или расходов на накопительный счёт, вклад или брокерский счёт.

Автоматизированные механизмы накоплений позволяют откладывать деньги без лишних усилий. Пока вы живёте и тратите средства в привычном режиме, ваши долгосрочные сбережения формируются самостоятельно.

Дальше — больше

Те, кто начал откладывать деньги, чаще пробовали себя в роли инвестора, отметили аналитики PFM. Принять решение стать новым участником торгов на фондовом рынке было проще для тех, кто автоматизировал процесс сбережений.

Исследование показало, что клиенты, подключившие «Автонакопления» в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, в 3 раза чаще открывали брокерский счёт и начинали инвестировать в течение полугода, чем те, кто откладывал деньги вручную:

3,7% пользователей «Автонакопления».

1,3% клиентов, кто копил самостоятельно.

Вывод: автоматизация сбережений высвобождает время и силы, которые можно направить на изучение более сложных финансовых инструментов.

Главное

Копить можно без тотальной экономии и даже при наличии открытых кредитов.

Проще всего формировать сбережения, подключив механику автоматических накоплений. Она не только облегчает процесс создания резерва, но и освобождает время и силы для изучения более сложных способов увеличения капитала.

Те, кто приобрёл уверенность в накоплениях, чаще инвестирует.

