Ставки по вкладам достигли годового минимума: что делать вкладчикам

Средние процентные ставки по депозитам достигли минимального уровня с начала 2025 года, следует из данных портала «Финуслуги». Больше других упали ставки по трёхлетним вкладам: на 8 сентября средний показатель в топ-10 банков составлял 8,37%. Мы спросили у экспертов, как будут меняться ставки в будущем и что делать вкладчикам.

© Rattankun Thongbun/iStock.com

Какие ставки предлагают банки

По данным индекса вкладов «Финуслуг» за период с 1 по 8 сентября 2025 года, семь банков из топ-20 снизили ставки по вкладам, один из банков — повысил, говорится в сообщении финансового маркетплейса. Индекс рассчитывался по депозитам на 100 тысяч рублей в топ-20 банках, крупнейших по розничному портфелю депозитов физлиц.

За первые дни сентября сильнее всего в топ-20 банках снизились ставки по вкладам на 1,5 года: –0,41 процентных пункта (п. п.), в результате чего средняя ставка опустилась до 10,62%.

Меньше всего «потеряли» трёхлетние вклады — 0,05 п. п., до 9,62%. Средняя ставка по ним упала на 0,15 п. п., до 15,59%, по полугодовым вкладам — на 0,13 п. п., до 14,58%, по годовым вкладам — на 0,2 п. п., до 13,49%.

С момента последнего заседания ЦБ по ключевой ставке средние ставки в топ-20 упали на 1,49–2,08 п. п. Среди вкладов до трёх лет минимальная ставка составляет 5,7%, максимальная — 18,5%.

Средние ставки по депозитам в топ-10 банков в зависимости от сроков (на 8 сентября 2025 года):

3 месяца — 15,54%;

6 месяцев — 14,58%;

12 месяцев — 13,3%;

18 месяцев — 10,39%;

24 месяца — 10,25%.

Как ставки будут меняться в будущем

Опрошенные «Рамблером» эксперты сходятся во мнении, что банки снижают депозитные ставки, поскольку ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России. 12 сентября ЦБ проведёт очередное заседание по ключевой ставке.

Ожидания по предстоящему решению ЦБ уже в значительной степени учтены в депозитных ставках, считают все эксперты, опрошенные «Рамблером».

Тем не менее аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов допускает, что если регулятор снизит ключевой показатель на 1–2 п. п., то ставки по вкладам продолжат сползать вниз, но довольно медленно.

Главный экономист БКС Мир инвестиций Илья Фёдоров ожидает в сентябре снижения ключевой ставки на 2 п. п. — до 16%. В этом случае даже краткосрочные вклады снизятся еще на 1–2%, считает эксперт.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к. э. н. Олег Абелев прогнозирует дальнейшее снижение ставок по вкладам примерно на 1,5–2%.

Что делать вкладчикам

Банковские депозиты остаются актуальным инструментом сбережения средств, считает Додонов. Главное — правильно выбрать продукт в зависимости от конкретных финансовых обстоятельств человека. Додонов советует положить свободные средства, которые вряд ли скоро понадобятся, на годовой вклад. Ставки по ним всё ещё существенно покрывают официальную инфляцию, отмечает эксперт. Но для сохранения большей финансовой гибкости он рекомендует ограничиться более короткими вкладами.

Помимо рублёвых вкладов, можно рассмотреть альтернативные инструменты — валютные депозиты и инвестиции в драгоценные металлы, считает главный аналитик Инго Банка Петр Арронет. Это разумный способ распределить инвестиции и обезопасить капитал от потерь, вызванных инфляцией, поясняет специалист.

По мнению Абелева, в текущей ситуации вкладчики будут постепенно переходить на такие инструменты, как долговой рынок, паевые фонды, фондовый рынок.

