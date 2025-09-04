Самые выгодные вклады в сентябре 2025 года
Максимальные ставки по вкладам среди 10 крупнейших банков страны находятся ниже 16% впервые с июня 2024 года. Эксперты считают, что они продолжат снижаться. Тем не менее в некоторых банках высокие доходности всё ещё сохраняются и вы можете зафиксировать их до 12 сентября. Мы собрали 10 вкладов, которые в сентябре 2025 года выглядят особенно интересно. Это не рейтинг, а подборка, поэтому место в списке не имеет значения.
Вклад от Сбербанка
Сбербанк — самый крупный банк в стране, поэтому с него и начнём наш обзор. Максимальная доходность по вкладу в этом банке составляет 16% годовых. Ставка доступна при тратах по карте от 30 тысяч рублей в месяц, подключенной подписке «СберПрайм» и открытом накопительном счёте. Подробнее — на сайте Сбера.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 2 месяца — 15,85%;
- на 3 месяца — 15,65%;
- на 6 месяцев — 12,95%;
- на 1 год — 11,35%;
- на 3 года — 6,75%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 2 месяца — 16%;
- на 3 месяца — 15,9%;
- на 6 месяцев — 13,5%;
- на 1 год — 12%;
- на 3 года — 7,5%.
Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.
Срок: от 1 месяца до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.
В Сбере выгодные ставки доступны не только на новые вложения — активные клиенты могут рассчитывать на лучшие условия. Если вы не являетесь активным клиентом Сбера, то можете открыть вклад, переведя деньги с помощью системы быстрых платежей из другого банка.
Альфа-Вклад Максимальный
По вкладу «Максимальный» действующие клиенты могут получить ставку до 16,19% без дополнительных условий. Срок можно выбрать от 62 дней до 3 лет, а выплата процентов может осуществляться с капитализацией или без. Новым клиентам банк предлагает повышенную ставку.
Валюта: рубль и юань.
Ставка по вкладу в рублях:
- на 2 месяца — 16,19%;
- на 3 месяца — 15,79%;
- на 6 месяцев — 14,55%;
- на 1 год — 12,73%;
- на 3 года — 6,62%.
Ставка по вкладу в юанях:
- на 3 месяца — 0,5%;
- на 6 месяцев — 1%;
- на 1 год — 0,01%;
- на 3 года — 0,01%.
Минимальная сумма: 10 тысяч рублей или 500 юаней.
Срок: от 2 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
ВТБ-Вклад в рублях
ВТБ-Вклад позволяет получить доходность до 16,5% годовых. Но это ставка только для новых клиентов. Максимальная ставка для действующих клиентов составляет 15,2% для депозита на 2 месяца без возможности пополнения и снятия.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц онлайн:
- на 3 месяца — 14,4%;
- на 6 месяцев — 12,8%;
- на 1 год — 10,9%;
- на 3 года — 2,5%.
При условии выплаты в конце срока онлайн:
- на 3 месяца — 14,7%;
- на 6 месяцев — 13,7%;
- на 1 год — 12,6%;
- на 3 года — 4,9%.
При открытии на сумму от 500 тысяч рублей, а также в офисе банка ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 10 тысяч рублей при открытии онлайн и 50 тысяч — через офис.
Срок: от 2 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: есть.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Вклад «Копить» от Газпромбанка
Вклад «Копить» предлагает до 15,7% годовых в рублях для новых клиентов с минимальной суммой от 15 тысяч рублей при оформлении онлайн. Без надбавок максимальная ставка составит 15,5%. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются. Рассмотрим ниже условия по вкладу для всех, кроме новых клиентов:
Валюта: рубль.
Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и выплате процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 14,62%;
- на 6 месяцев — 13,32%;
- на 1 год — 12,08%;
- на 3 года — 7,36%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 15,1%;
- на 6 месяцев — 14,3%;
- на 1 год — 13,3%;
- на 3 года — 8,6%.
При открытии вклада в офисе банка ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 15 тысяч рублей при открытии онлайн и 300 тысяч рублей при открытии в офисе.
Срок: от 1 месяца до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
СмартВклад от Т-Банка
Т-Банк даёт до 16,2% годовых для всех клиентов. Опция «Непополняемый вклад» позволяет увеличить доходность, но пополнение возможно только в течение 30 дней с момента первого взноса. Ниже условия без дополнительных опций для непополняемого вклада:
Валюта: рубль.
Ставка:
- на 3 месяца — 15,5%;
- на 6 месяцев — 14,5%;
- на 1 год — 13%;
- на 2 года — 12%.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.
Срок: от 2 месяцев до 2 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 30 дней.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
«Свой вклад» от Россельхозбанка
«Свой вклад» в Россельхозбанке заявляет доходность до 16,25% годовых. Вклад можно настроить под свои потребности: сделать пополняемым, с возможностью частичного снятия и с капитализацией процентов. Также доступно открытие депозита в юанях.
Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 16%;
- на 6 месяцев — 14,05%;
- на 13 месяцев — 12,65%;
- на 3 года — 7,4%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 16,25%;
- на 6 месяцев — 14,5%;
- на 13 месяцев — 13,5%;
- на 3 года — 8,2%.
Ставка в иностранной валюте в конце срока:
- на 3 месяца — 3,5%;
- на 6 месяцев — 3,5%;
- на 13 месяцев — 4,3%;
- на 3 года — 4,3%.
Минимальная сумма: 5 тысяч рублей или 500 юаней.
Срок: от 3 месяцев до 4 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
МТС Вклад плюс
МТС Вклад плюс даёт возможность получать до 16,77% годовых без учёта капитализации. Программа доступна как новым клиентам, так и действующим. При подключении программы лояльности доходность может быть выше. Дополнительно банк позволяет открыть вклад в юанях. Ниже приведём базовые условия:
Валюта: рубль и юань.
Ставка по вкладу в рублях:
- на 3 месяца — 16,77%;
- на 6 месяцев — 15,03%;
- на 1 год — 13,62%;
- на 3 года — 10,3%.
Ставка по вкладу в иностранной валюте:
- на 3 месяца — 1,5%;
- на 6 месяцев — 1,5%;
- на 1 год — 1,49%.
Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей или 10 тысяч юаней.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 30 дней с даты открытия.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Вклад от Банка ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ предлагает различные варианты вкладов: с возможностью пополнения, частичного снятия или без дополнительных операций. Максимальная ставка составляет 16,4% для новых и действующих клиентов при оформлении вклада от 1 миллиона рублей. Ниже рассмотрим вклад для физлиц без дополнительных условий:
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 15,9%;
- на 6 месяцев — 14,8%;
- на 1 год — 13%;
- на 3 года — 10,2%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 16,1%;
- на 6 месяцев — 15,4%;
- на 1 год — 14,3%;
- на 3 года — 12,4%.
При открытии на сумму от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Вклад «Доход» от Уралсиба
Вклад предлагает ставки до 15,1% годовых в рублях и до 3,25% в юанях на сроки от 3 месяцев до 3 лет для всех действующих клиентов. Проценты можно получать ежемесячно или в конце срока. Для вклада в китайских юанях доступна капитализация процентов. Рассмотрим ниже условия по вкладу для всех без подключения дополнительных опций:
Валюта: рубль и юань.
Ставка по вкладу при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 14,33%;
- на 6 месяцев — 14,46%;
- на 1 год — 12,5%;
- на 3 года — 9,16%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 14,7%;
- на 6 месяцев — 15,1%;
- на 1 год — 13,45%;
- на 3 года — 10,7%.
При внесении суммы от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.
Ставка в иностранной валюте:
- на 6 месяцев — 1,99%;
- на 1 год — 2,18%.
При открытии вклада на сумму 100 тысяч юаней и больше ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 20 тысяч юаней.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Вклад «Безусловный» от МКБ
Проценты по вкладу «МКБ.Безусловный» начисляются только в конце срока, поэтому возможность начисления с капитализацией отсутствует. Этот вклад подойдёт тем клиентам, которые не пользуются другими услугами банка, так как он не требует выполнения дополнительных условий.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов в конце срока онлайн:
- на 3 месяца — 16%;
- на 6 месяцев — 15,6%;
- на 1 год — 14,5%;
- на 2 года — 12,5%.
Возможность ежемесячной выплаты процентов условиями вклада не предусмотрена.
Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.
Срок: от 1 месяца до 2 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: в конце срока.
Изучите условия перед открытием любого вклада: минимальную сумму, сроки, возможность пополнения и снятия без потери процентов. Для надёжности уточняйте актуальные условия на сайтах или в отделениях банков. Выбирайте предложение, которое оптимально соответствует вашим финансовым целям, — и пусть ваши сбережения работают с выгодой для вас.