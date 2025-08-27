Психология накоплений: как копить с комфортом для себя и своего кошелька

Финансовая подушка позволяет чувствовать себя более уверенно и комфортно. Сразу спешим развеять миф: чтобы накопить деньги, необязательно отказываться от путешествий, покупок на маркетплейсах и кофе на вынос. Достаточно определить свой психотип накопителя и подобрать комфортный способ создания резерва. Мы разобрали три психотипа накопителей и подобрали для каждого финансовый совет.

© Рамблер

Если вы гедонист

Гедонисты стремятся получать максимальное удовольствие от жизни. Начать утро с чашечки кофе из любимой кофейни, купить букет цветов домой. Такие мелочи подпитывают гедонистов и превращают обычный день в маленький праздник. Однако их подход к жизни часто приводит к импульсивным покупкам и затрудняет финансовое планирование.

Узнали себя? Не беспокойтесь, у нас есть подход, позволяющий научиться копить с комфортом, без лишних ограничений. Сразу после получения зарплаты или другого дохода постарайтесь отложить 5–10% от этой суммы. Если вы получили аванс 50 тысяч рублей, отложите 2,5–5 тысяч рублей. Это существенно не повлияет на ваш образ жизни, но позволит постепенно сформировать резерв.

Чтобы деньги не просто лежали, а работали на вас, переведите отложенный резерв на накопительный счёт. Это гибкий инструмент: вы сможете пополнять и снимать средства в любой момент без потери процентного дохода.

При выборе накопительного счёта обращайте внимание на условия процентной ставки и способы её увеличить, совершая покупки по карте банка. Например, максимальная ставка по накопительному счёту в ВТБ — 16% годовых. После окончания приветственного периода клиенты могут за счёт сохранения высокой транзакционной активности по картам банка получать дополнительную надбавку к базовой процентной ставке.

Если вы бережливый

© Рамблер

Эти люди относятся к деньгам рационально и ответственно, ценят стабильность, стремятся к финансовой независимости. Им легко придерживаться своих финансовых планов. В этом месяце всего 10 тысяч рублей на развлечения? Для них это не проблема: можно посетить бесплатную выставку или собрать гостей у себя дома.

При выборе финансовых продуктов приоритетом для бережливых накопителей является надёжность. Их интересует дополнительный доход, но с умеренным риском.

Если вы относитесь к бережливому психотипу, обратите внимание на вклады. Это надёжный накопительный инструмент — средства на депозитах застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Доходность по депозитам в августе продолжает оставаться высокой, несмотря на то что Банк России снизил ключевую ставку на два процентных пункта — до 18% годовых. Максимальная доходность по вкладам в крупных банках тоже снизилась, но по-прежнему приносит ощутимую выгоду. Например, открыв ВТБ-вклад, можно получить доходность до 16% годовых. По коротким вкладам сроком на два месяца ставка ещё выгоднее — до 16,5% годовых.

Беспокоитесь, что условия по депозиту не соответствуют актуальному рынку? Тогда вам могут подойти вклады с плавающей ставкой. Доходность по ним автоматически изменяется вслед за ключевой ставкой Банка России. Также вкладчики могут настраивать такие инструменты под свои потребности: пополнение, снятие, способ выплаты процентов. Это самые гибкие накопительные продукты, которые может предложить рынок, однако они есть не во всех банках. Среди крупных кредитных организаций вклад с плавающей процентной ставкой есть у ВТБ.

Если вы осторожный

© Рамблер

Таких людей отличает повышенная чувствительность к финансовой нестабильности и неопределённости. Они постоянно испытывают беспокойство о будущем, боятся потерять свои сбережения и оказаться в сложной финансовой ситуации после выхода на пенсию.

Осторожному психотипу накопителей может подойти программа долгосрочных сбережений (ПДС). Этот продукт позволяет откладывать деньги на долгосрочную перспективу и получать софинансирование от государства в течение первых 10 лет участия в программе. Для этого нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и делать взносы не менее 2000 рублей в год. Фонд будет инвестировать ваши деньги в надёжные инструменты, которые будут приносить доходность.

Более того, вы можете ежегодно возвращать со взносов налоговый вычет. При возникновении потребности в деньгах, скажем, для оплаты дорогостоящего лечения, вы можете досрочно расторгнуть договор программы, сохранив весь объём государственного софинансирования и ранее полученные налоговые льготы.

При выборе НПФ для заключения договора ПДС обращайте внимание на дополнительные бонусы. Некоторые банки предлагают новым участникам программы долгосрочных сбережений от своих НПФ более выгодные условия по другим продуктам экосистемы. Например, по вкладу «Двойная выгода» в банке ВТБ действует повышенная ставка для новых участников ПДС — до 19% годовых.

Реклама. Рекламодатель ПАО «Банк ВТБ».

Erid: 2RanymKr9mb.