Автонакопления в Сбере: как копить без усилий и зачем это делать

Начать копить — просто. Особенно если деньги откладываются сами, пока вы платите за кофе, такси или еду. Сервис «Автонакопления» от Сбера делает это за вас — по правилам, которые вы сами выбираете. Рассказываем, как это работает и почему такой подход помогает копить быстрее.

Что такое Автонакопления и как они работают

Автонакопления — это бесплатный сервис, который автоматически переводит деньги на вклад, накопительный, сберегательный счёт либо в специальную цель в Сбере. Вы сами настраиваете сценарий, по которому будут происходить переводы. Доступно пять правил:

По расписанию. Фиксированная сумма списывается со счёта в копилку в определённую дату. Например, откладывая 1,5 тысячи рублей каждую неделю, вы накопите 78 тысяч рублей за год — автоматически. Подходит тем, кто хочет копить регулярно.

Процент от расходов. При каждой безналичной покупке (по карте, через СБП или QR-код) часть суммы переводится на счёт — от 5 до 30% на ваш выбор. Переводы между своими счетами и другим людям, снятие наличных в банкоматах не будут считаться расходами.

Процент от доходов. Подходит тем, кто предпочитает откладывать с поступлений. Зарплата, аванс, отпускные, больничные, премия, пенсия или стипендия — всё учитывается. Можно настроить перевод от 5 до 100%. А вот переводы от других людей или пополнения с банкомата учитываться не будут.

Копилка для сдачи. Все покупки округляются до 10, 50 или 100 рублей, а разница идёт в накопления. Вы тратите 510 рублей — 90 отправляются на сбережения.

52 недели. Вы начинаете копить с небольшой суммы, и каждую неделю она увеличивается по вашему выбору. Например, стартуете со 100 рублей и еженедельно увеличиваете «взнос» на 100 рублей. Через год у вас уже 137,8 тысячи рублей.

Сервис работает только с дебетовых карт. Переводы происходят, если на карте есть нужная сумма, а если нет — система приостанавливает действия и уведомляет вас об этом.

Почему это работает

Автонакопления работают не потому, что вы вдруг стали дисциплинированным. А потому, что процесс автоматизирован. Вы просто не успеваете потратить деньги. Это снимает с вас напряжение и превращает накопления в привычку.

Вы можете увеличить эффект от накоплений, если подключите их не к обычному сберегательному счёту, а к накопительному или вкладу с повышенной ставкой.

Можно выбрать накопления в валюте — сервис позволяет на автомате покупать доллары. Это полезно, если вы хотите диверсифицировать сбережения. Только помните о рисках: если рубль укрепится, вы можете лишиться прибыли.

Как подключить Автонакопления

Зайдите в Сбербанк Онлайн и откройте вклад, накопительный или сберегательный счёт.

Перейдите в раздел «Действия» — «Автонакопления». Нажмите «Создать новое».

Выберите правило, настройте параметры.

Нажмите «Подключить».

Готово. Теперь вы сможете копить деньги, даже не замечая этого.

Главное, или Почему стоит попробовать

Ваши цели — это не мечты, а финансовые планы. Отпуск, ремонт, подушка безопасности или важная покупка — всё это достижимо, если деньги копятся автоматически. Без ограничений и сложных систем. Просто подключите Автонакопления — и пусть сервис работает за вас. Этот функционал предоставляется бесплатно.

