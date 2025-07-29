Ставки по краткосрочным вкладам опустились ниже 17% впервые с осени 2024 года

Средняя доходность трёхмесячных депозитов в крупнейших российских банках впервые с сентября 2024 года ушла ниже психологически важной отметки в 17% годовых, составив 16,94%. Такие данные приводит аналитический сервис «Финуслуги» на основе мониторинга 20 банков с самым большим объёмом розничных депозитов.

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По состоянию на конец июля средняя ставка по полугодовым вкладам составляет 16,07%, по годовым — 15,17%. За июль доходность трёхмесячных депозитов снизилась на 1,71 процентных пунктов (п. п.), полугодовых — на 1,89 п. п., годовых — на 1,90 п. п. После заседания ЦБ РФ 25 июля средние ставки продолжили снижение, потеряв дополнительно 0,34, 0,36 и 0,40 п. п. соответственно.

Расчёты «Финуслуг» основаны на стандартных рублёвых вкладах размером 100 тысяч рублей без специальных условий в двадцати крупнейших розничных банках страны.

Сбер снизил ставки по вкладам и кредитам

Эксперты связывают текущее падение ставок с общей тенденцией смягчения денежно-кредитной политики и снижением ключевой ставки ЦБ. Аналитики прогнозируют дальнейшее постепенное снижение доходности депозитов в ближайшие месяцы.

Снижать ставки по вкладам российские банки начали после заседания ЦБ 6 июня, когда ключевую ставку опустили до 20%. Перед очередным заседанием, намеченным на 25 июля, тенденция ускорилась. О понижении ставок до 16–18% на текущий момент объявили Газпромбанк, Сбер, ПСБ, ВТБ, Т-Банк и другие кредитные организации.

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