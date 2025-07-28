Сбер снизил ставки по вкладам и кредитам

С 28 июля Сбер снизил процентные ставки по вкладам и кредитам, следует из материалов на сайте кредитной организации. Ставки по рыночной ипотеке в банке уменьшились сразу на 2 процентных пункта и опустились ниже 20% годовых.

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Минимальная ставка по ипотеке на первичную недвижимость при оформлении сделки через сервис Домклик составила 19,4% годовых. Ставка на покупку недвижимости на вторичном рынке, а также по программе «Строительство жилого дома» снизилась до 19,8% годовых.

Минимальные ставки в Сбере по потребительским кредитам снизились до 20,9% годовых. Ранее минимальная ставка по займам до 1 миллиона рублей составляла 22,9% годовых, для займов от 1 миллиона рублей — 21,9% годовых.

Максимальные процентные ставки по вкладам в Сбере снизились с 18 до 16% годовых. Такие ставки действуют для депозитов сроком на 4 месяца при выполнении двух условий: сумма вклада от 1 миллиона рублей, баланс на накопительных счетах от 100 тысяч рублей.

В понедельник о снижении ставок по ипотечным программам также объявил банк «Санкт-Петербург». Снижение ставок по вкладам и кредитам — это реакция финансовых организаций на смягчение денежно-кредитной политики Банка России. 25 июля регулятор понизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых. По данным индекса FRG100 на 28 июля, средняя ставка по вкладам на сумму от 100 тысяч рублей в 85 крупнейших банках составила 13,74% годовых.

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