Как банки снижают ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

По данным Банка России, максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках страны в первой декаде июля опустилась ниже 18% впервые с сентября прошлого года. Зампред Банка России Алексей Заботкин допустил снижение ставки более чем на 100 б. п. на следующем заседании, из-за чего банки продолжают снижать доходности сберегательных продуктов. Мы спросили экспертов о причинах сложившейся ситуации и об ожиданиях по дальнейшей динамике.

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Какие банки снизили ставки

С 19 июля Сбербанк снизил ставки по вкладам «Лучший%» и «СберВклад». По вкладу «Лучший %» максимальная ставка не изменилась, но теперь она доступна только на срок четыре месяца. На других сроках ставки снизились от 1,5 до 2 п. п.

Т-Банк с 15 июля также снизил доходность по вкладам в рублях и юанях. Ставки по вкладам в рублях снизились от 0,5 до 2,6 п. п. почти на всех сроках. Ставки по вкладам в юанях опустились на 0,5–1,5 п. п. на сроках от двух до 11 месяцев.

Аналогичным образом поступил и ВТБ: с 18 июля ставки по вкладу в рублях снижены на всех сроках. Снижение составило от 0,3 до 1,5 п. п.

Среди других банков, которые снизили или анонсировали снижение ставок по накопительным продуктам, были Московский кредитный банк, Газпромбанк и Россельхозбанк.

Причины снижения ставок

Все опрошенные эксперты сходятся во мнении, что банки снижают ставки по вкладам в ожидании снижения ключевой ставки на заседании 25 июля. Опрошенные аналитики считают, что будут рассматриваться сценарии по снижению ставки в диапазоне от 1 до 3 п. п. Директор департамента розничного бизнеса «Цифра банк» Юрий Эйдинов наиболее вероятным считает снижение ключевой ставки на 2 п. п. Такого же мнения придерживается и главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

Продуктовый аналитик «Свой Банк» Иван Михайлов называет эти ожидания слишком оптимистичными. Он отмечает, что годовая инфляция постепенно снизилась до 9,34%, но это всё ещё далеко от целевого уровня в 4%. Поэтому регулятор продолжит осторожное смягчение, и шаг снижения в июле составит 1 п. п., заключает эксперт.

Что делать вкладчикам

Можно рассмотреть короткие вклады на срок до полугода, считает Михайлов. По его мнению, в этой категории банки предлагают наиболее высокие ставки в условиях смягчения денежно-кредитной политики. Ставки по депозитам на долгий срок (более года) ниже, но все ещё двузначные, отмечает эксперт. Но те клиенты, кого устраивают такие условия, могут оформить длинный вклад, считает аналитик.

По мнению Эйдинова и Земляновой, чем раньше будет открыт вклад, тем более высокую ставку можно зафиксировать. Поэтому откладывать открытие вклада или накопительного счёта не имеет смысла.

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