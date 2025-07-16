Как получить максимальный процент по вкладу в Сбере

Сбербанк предлагает выгодные условия по вкладам для премиальных клиентов. Они могут выбрать между фиксированным процентом и доходностью, привязанной к ключевой ставке ЦБ. Рассказываем, как получить максимум выгоды от премиального обслуживания.

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Описанные ниже условия доступны клиентам с пакетом услуг Новый СберПремьер. Он открывает доступ к повышенным ставкам по депозитам, персональному сопровождению и другим финансовым привилегиям и сервисам. Подключить пакет можно в Сбербанк Онлайн — это просто и занимает пару минут.

Лучший % Премьер

Лучший % — вклад, который можно открыть на любое количество месяцев — от 1 до 12, а также на полтора, два или три года. Он не предусматривает пополнений и частичных снятий, за исключением начисленных процентов.

Условия:

валюта — рубли;

минимальная сумма — 100 тысяч рублей;

максимальная сумма — нет;

начисление процентов — каждый месяц или в конце срока.

Больший процент получается по депозитам, на которых размещаются так называемые новые деньги, которых ранее не было на счетах Сбербанка. Ставка также зависит от срока вклада и периодичности начисления процентов.

Максимальную ставку по Лучшему % можно получить при размещении новых средств на 4–5 месяцев. На середину июля 2025 года эта ставка составляет 18,25%. Такая ставка действует при размещении средств с выплатой в конце срока.

СберВклад Премьер

СберВклад — ещё один вклад, доступный для открытия на 1–12, 18, 24 или 36 месяцев. В течение срока вклада его можно пополнять, разрешается снимать накопленные проценты.

Условия:

валюта — рубли;

минимальная сумма — 100 тысяч рублей;

максимальная сумма — сумма, находящаяся на вкладе на конец дня его открытия, увеличенная в два раза (если её превысить, ставка будет снижена);

начисление процентов — каждый месяц или в конце срока.

Максимальные ставки по СберВкладу Премьер при размещении в середине июля 2025 года на срок до 1 года составляют от 15,95 до 17,95%.

Рассчитывать на максимальный процент могут клиенты, которые тратят с карты Сбербанка более 30 тысяч рублей в месяц и инвестировали через брокера банка более 1 миллиона рублей.

Ключевой Премьер

Ключевой Премьер — вклад сроком 6, 9, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Ставка здесь зависит от ключевой ставки ЦБ. Она рассчитывается как ставка ЦБ минус один процентный пункт. Вклад не предполагает пополнения, но можно снимать начисленные проценты.

Условия:

валюта — рубли;

минимальная сумма — 100 тысяч рублей;

максимальная сумма — нет;

начисление процентов — каждый месяц.

Накопительный счёт

У пользователей сервиса СберПремьер есть возможность открыть накопительный счёт на выгодных условиях. В середине июля 2025 года максимальная ставка по нему составляет 16,5% в первые три месяца открытия. Чтобы её сохранить, с четвёртого месяца нужно выполнять условия:

тратить по карте Сбера не менее 50 тысяч рублей в месяц;

в месяц; иметь на брокерском счёте не менее 100 тысяч рублей ;

; тратить от 5 тысяч в месяц на покупки в магазинах-партнёрах.

Условия по накопительному счёту:

валюта — рубли;

минимальная сумма — 0 рублей;

максимальная сумма — 10 миллионов рублей;

начисление процентов — на ежедневный остаток.

Накопительный счёт можно пополнять в любое время, а также снимать с него деньги без каких-либо ограничений. Проценты начисляются на ежедневный остаток.

Коротко

Сбербанк предлагает пользователям премиального сервиса СберПремьер вклады с повышенными ставками. Клиенты могут выбирать депозиты с разными условиями: с возможностью пополнения и без, предполагающие частичное досрочное снятие средств и нет. Премиальным клиентам также доступны накопительные счета, позволяющие максимально свободно распоряжаться своими деньгами.

Как открыть вклад без посещения банка

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